https://ukraina.ru/20250423/aktualnaya-zadacha--razvitie-lazernykh-kompleksov-putin-oboznachil-perspektivy-perevooruzheniya-1062706357.html

"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения

"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения - 23.04.2025 Украина.ру

"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения

Беспилотные, лазерные, космические системы призваны внести особый вклад в перевооружение российской армии и повышение её эффективности. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.

2025-04-23T14:10

2025-04-23T14:10

2025-04-23T14:28

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В ходе совещания президент России указал на важность ускорения производства робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования. При этом особое внимание следует уделить безэкипажным катерам и другим морским системам.По его мнению, нужно обязательно развивать всё то, что является перспективным, и всё то, что сегодня даже не обсуждается."В наших научных центрах, в КБ [конструкторских бюро], в институтах над этим работают, задумываются и предлагают, сегодня предлагают. Прошу вас самым внимательным образом всё анализировать, не отказываться от этого. Это задача не завтрашнего уже, а даже сегодняшнего дня, потому что, если мы сегодня об этом не подумаем, не позаботимся, завтра будет уже поздно", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.Отдельно президент России остановился на формировании орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.По словам российского лидера, планы перевооружения государства в 2025 году масштабные с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ней участвуют более 400 предприятий. Подробности в публикации Опыт СВО изучают все армии мира – Путин

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