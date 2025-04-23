"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения - 23.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250423/aktualnaya-zadacha--razvitie-lazernykh-kompleksov-putin-oboznachil-perspektivy-perevooruzheniya-1062706357.html
"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения
"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения - 23.04.2025 Украина.ру
"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения
Беспилотные, лазерные, космические системы призваны внести особый вклад в перевооружение российской армии и повышение её эффективности. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.
2025-04-23T14:10
2025-04-23T14:28
новости
россия
владимир путин
вооружения
впк
опк
армия
минобороны рф
флот
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062704576_0:19:680:402_1920x0_80_0_0_5d7eeea71d837a07dc21965371fafc3f.jpg
В ходе совещания президент России указал на важность ускорения производства робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования. При этом особое внимание следует уделить безэкипажным катерам и другим морским системам.По его мнению, нужно обязательно развивать всё то, что является перспективным, и всё то, что сегодня даже не обсуждается."В наших научных центрах, в КБ [конструкторских бюро], в институтах над этим работают, задумываются и предлагают, сегодня предлагают. Прошу вас самым внимательным образом всё анализировать, не отказываться от этого. Это задача не завтрашнего уже, а даже сегодняшнего дня, потому что, если мы сегодня об этом не подумаем, не позаботимся, завтра будет уже поздно", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.Отдельно президент России остановился на формировании орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.По словам российского лидера, планы перевооружения государства в 2025 году масштабные с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ней участвуют более 400 предприятий. Подробности в публикации Опыт СВО изучают все армии мира – Путин
россия
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062704576_60:0:620:420_1920x0_80_0_0_94f5346f4e2292eb36a912ad5177e6e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, вооружения, впк, опк, армия, минобороны рф, флот, беспилотники, беспилотники сегодня, бпла, дроны, fpv-дрон
Новости, Россия, Владимир Путин, вооружения, ВПК, ОПК, Армия, Минобороны РФ, флот, беспилотники, беспилотники сегодня, БПЛА, дроны, fpv-дрон

"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения

14:10 23.04.2025 (обновлено: 14:28 23.04.2025)
 
заседание ВПК
заседание ВПК
Читать в
ДзенTelegram
Беспилотные, лазерные, космические системы призваны внести особый вклад в перевооружение российской армии и повышение её эффективности. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.
В ходе совещания президент России указал на важность ускорения производства робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования. При этом особое внимание следует уделить безэкипажным катерам и другим морским системам.
"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе – и другую военную технику: самолёты, ракеты и прочее, прочее. В этой сфере у нас есть определённые практические наработки, изготовленные комплексы уже имеются, но нужно двигаться быстрее на этих самых современных, востребованных, перспективных направлениях", - сказал президент.
По его мнению, нужно обязательно развивать всё то, что является перспективным, и всё то, что сегодня даже не обсуждается.
"В наших научных центрах, в КБ [конструкторских бюро], в институтах над этим работают, задумываются и предлагают, сегодня предлагают. Прошу вас самым внимательным образом всё анализировать, не отказываться от этого. Это задача не завтрашнего уже, а даже сегодняшнего дня, потому что, если мы сегодня об этом не подумаем, не позаботимся, завтра будет уже поздно", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.
Отдельно президент России остановился на формировании орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.
По словам российского лидера, планы перевооружения государства в 2025 году масштабные с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ней участвуют более 400 предприятий. Подробности в публикации Опыт СВО изучают все армии мира – Путин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир ПутинвооруженияВПКОПКАрмияМинобороны РФфлотбеспилотникибеспилотники сегодняБПЛАдроныfpv-дрон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин
14:37Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине
14:36Тайны Горналя. Украинские войска разрушили древний славянский город
14:28Вице-президент США призвал заморозить границы Украины
14:15США сматывают удочки. Дальше - сами
14:10"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения
14:07Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко
13:51Опыт СВО изучают все армии мира – Путин
13:29Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма
13:20Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин
13:11Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион
13:00"Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00
12:54Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне
12:37Армия России освободила Тарасовку в ДНР
12:34ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей
12:29Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ
12:27Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД
12:21Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве
12:06ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин
12:04Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
Лента новостейМолния