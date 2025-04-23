"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения
14:10 23.04.2025 (обновлено: 14:28 23.04.2025)
заседание ВПК
Беспилотные, лазерные, космические системы призваны внести особый вклад в перевооружение российской армии и повышение её эффективности. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.
В ходе совещания президент России указал на важность ускорения производства робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования. При этом особое внимание следует уделить безэкипажным катерам и другим морским системам.
"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе – и другую военную технику: самолёты, ракеты и прочее, прочее. В этой сфере у нас есть определённые практические наработки, изготовленные комплексы уже имеются, но нужно двигаться быстрее на этих самых современных, востребованных, перспективных направлениях", - сказал президент.
По его мнению, нужно обязательно развивать всё то, что является перспективным, и всё то, что сегодня даже не обсуждается.
"В наших научных центрах, в КБ [конструкторских бюро], в институтах над этим работают, задумываются и предлагают, сегодня предлагают. Прошу вас самым внимательным образом всё анализировать, не отказываться от этого. Это задача не завтрашнего уже, а даже сегодняшнего дня, потому что, если мы сегодня об этом не подумаем, не позаботимся, завтра будет уже поздно", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.
Отдельно президент России остановился на формировании орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.
По словам российского лидера, планы перевооружения государства в 2025 году масштабные с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ней участвуют более 400 предприятий. Подробности в публикации Опыт СВО изучают все армии мира – Путин
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