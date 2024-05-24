Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег - 24.05.2024 Украина.ру
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Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег
Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег - 24.05.2024 Украина.ру
Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег
Запад думает, что грабит Россию, когда отдает ее активы Украине, но в итоге разоряет лишь себя. Америка оказывается в роли крыловской свиньи под дубом — неуёмная прожорливость сегодня лишит её кормовой базы завтра
2024-05-24T06:20
2024-05-24T06:20
интервью
россия
запад
сша
активы
украина
кредит
деньги
военная помощь
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.— Дмитрий Анатольевич, США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Это законно?— В одном из фантастических рассказов Роберта Шекли чиновник выстрелил через окно своего кабинета в прохожего и убил его. Немного упрощая, передам логику стрелка — прохожий был преступником.На вопрос о возможности неверного решения чиновник ответил, что ошибка исключена, потому что по законам планеты каждый убитый государственным служащим является преступником.Когда соотношение закона и реальности инвертированы как в этой антиутопии, "законным" (именно так, в кавычках) может быть всё, что угодно.С точки зрения классического, а не вывернутого на изнанку современного западного права, схема, предложенная американцами, образует состав преступления, предусмотренного статьей 165УК РФ (я это интерпретирую, естественно, через наши законы) — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.Плюс целый букет сопутствующих статей: препятствование законной экономической деятельности, превышение должностных полномочий, незаконная банковская деятельность.— Осуществимы ли планы по изъятию средств и передаче их Украине?— Да. Особенно если не оглядываться на последствия.— Что будет с нашими активами? Получается, их еще десять или более лет будет держать Запад и получать с них проценты (если США протолкнут идею)?— Если смотреть только на движение денег, то ситуация кажется выигрышной для Запада — они заплатят российскими деньгами, точнее, процентами с них, за войну против России же.Но давайте посмотрим и на движение материальных ценностей.Россия поставляла на Запад энергоресурсы, Запад использовал их и прекрасно жил, рассчитываясь даже не бумажками, а циферками в банковских компьютерах. На часть денег Россия покупала нужное ей, но оставалась и непочатая кубышка. И тут Запад наложил на неё свою лапу.Но наш товар уже поставлен и истрачен, газ и нефть сгорели — в буквальном смысле этого слова. Да, нам хорошо бы на оставшиеся деньги ещё чего-то получить и ввезти, но как показала практика, пока мы и без этого выживаем.Теперь деньги в том или ином объеме кинут на Украину, которая планирует получить на них западные товары: хоть военные, хоть мирные. То есть на Западе товаров, материальных ценностей, ощутимых, полезных вещей убавится, а денег прибавится.Как называется такое положение? Правильно, инфляция. И что-то мне подсказывает, что в эту схему вовлекут Европу, а США, как водится, останутся в стороне. То есть, это фактическое ограбление Европы.Вспомните, Гитлер мечтал построить от Урала и Каспийского моря железную дорогу с четырёхметровой колеей, чтобы в гигантских вагонах вывозить в Европу материальные богатства. План США разворачивает эту "железную дорогу" на 180 градусов — материальные богатства потекут из Европы.Взамен европейцы получат хорошую горку ничем не обеспеченных денег. Средства вольются в экономику точно так, как будто они были напечатаны и вброшены американскими фальшивомонетчиками.— А если мы сейчас, образно говоря, победим на Украине, то на что мы имеем право? Какие появятся шансы вернуть наши активы?— И победить, и вернуть активы можно только силой — другого языка западные "партнёры" не понимают.Речь идет не о боевых действиях. Победа и возврат активов возможны путём дипломатических переговоров, и это предпочтительный путь. Но за словами должна стоять возможность и решимость причинить неприемлемый, несопоставимый с потенциальными барышами "партнёров" ущерб.Запад вернёт украденное, если поймёт, что не возвращать — ему дороже.— Какие конкретные действия мы можем предпринять в связи с этим? Может быть, в международные суды идти надо?— Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан на днях признался, что "избранный лидер" одной из западных стран сказал ему: "Этот суд создан для Африки и для таких, как Путин". Куда уж точнее, откровеннее и циничнее охарактеризовать нынешнее западное право и правосудие.Да, оно работает не на закон и справедливость, а на его создателей. Наивно полагать, что псевдоправовые судебные структуры, изначально создаваемые для легитимации грабежа незападных стран, могут принимать решения, противоречащие заложенному в них функционалу.Но есть нюанс. Весь мир смотрит на возглавляемый США "миропорядок, построенный на правилах", на его практическое применение и делает выводы. Даже преданные друзья и союзники США начинают понимать, что на справедливость рассчитывать не приходится, и американцы легко их ограбят, как только представится такая возможность. Из-за этого Америка оказывается в роли крыловской свиньи под дубом — неуёмная прожорливость сегодня лишит её кормовой базы завтра.— По словам представителей Еврокомиссии, первое изъятие у европейских банков доходов от российских активов состоится в июле. Сможем ли мы как-то оспорить это, вернуть, возможно, в будущем эти проценты?— На Украине существует легенда, историческая байка о наследстве гетмана Полуботка. Мол, ещё в петровские времена гетман отправил в банк Англии две бочки с золотыми монетами и заключил договор на этот вклад под 7,5% годовых. Шли столетия, проценты капали. И в 1990 году украинская пресса писала, что если договор найти и предъявить, то каждый украинец получит по 38 кило золотых слитков. На данный момент требования по вкладу превышают все золотые запасы нашей планеты, столько золота нет в природе.Предлагаю не уподобляться наивным украинцам, мечтающим, что враз станут богатыми от наследства Полуботка, помощи США или уворованных у России денег. Не приходится уповать и на то, что Запад внезапно очнется от по-волчьи хищного стяжательства и вдруг поступит справедливо. Строить реалистичные планы с учётом использования наших замороженных средств и процентов по ним не приходится.Но это не означает, что Россия простит долги. Наоборот, наша страна будет наращивать свою мощь, влияние и, в соответствии с балансом сил в любой текущий момент, максимально отстаивать свои интересы.Также о том, как "затопить" Евросоюз и вернуть российские деньги на родину, читайте в интервью с экспертом Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада.
https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html
https://ukraina.ru/20240523/1055235139.html
https://ukraina.ru/20240523/1055234459.html
россия
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, сша, активы, украина, кредит, деньги, военная помощь
Интервью, Россия, Запад, США, активы, Украина, кредит, деньги, военная помощь

Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег

06:20 24.05.2024
 
© sila-rus.ruДмитрий Краснов интервью
Дмитрий Краснов интервью
© sila-rus.ru
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запад думает, что грабит Россию, когда отдает ее активы Украине, но в итоге разоряет лишь себя. Америка оказывается в роли крыловской свиньи под дубом — неуёмная прожорливость сегодня лишит её кормовой базы завтра
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.
— Дмитрий Анатольевич, США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Это законно?
— В одном из фантастических рассказов Роберта Шекли чиновник выстрелил через окно своего кабинета в прохожего и убил его. Немного упрощая, передам логику стрелка — прохожий был преступником.
На вопрос о возможности неверного решения чиновник ответил, что ошибка исключена, потому что по законам планеты каждый убитый государственным служащим является преступником.
Когда соотношение закона и реальности инвертированы как в этой антиутопии, "законным" (именно так, в кавычках) может быть всё, что угодно.
С точки зрения классического, а не вывернутого на изнанку современного западного права, схема, предложенная американцами, образует состав преступления, предусмотренного статьей 165УК РФ (я это интерпретирую, естественно, через наши законы) — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Плюс целый букет сопутствующих статей: препятствование законной экономической деятельности, превышение должностных полномочий, незаконная банковская деятельность.
— Осуществимы ли планы по изъятию средств и передаче их Украине?
— Да. Особенно если не оглядываться на последствия.
Дмитрий Краснов
28 февраля 2023, 13:38
Дмитрий Краснов: кто онКандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты г. Москвы
— Что будет с нашими активами? Получается, их еще десять или более лет будет держать Запад и получать с них проценты (если США протолкнут идею)?
— Если смотреть только на движение денег, то ситуация кажется выигрышной для Запада — они заплатят российскими деньгами, точнее, процентами с них, за войну против России же.
Но давайте посмотрим и на движение материальных ценностей.
Россия поставляла на Запад энергоресурсы, Запад использовал их и прекрасно жил, рассчитываясь даже не бумажками, а циферками в банковских компьютерах. На часть денег Россия покупала нужное ей, но оставалась и непочатая кубышка. И тут Запад наложил на неё свою лапу.
Но наш товар уже поставлен и истрачен, газ и нефть сгорели — в буквальном смысле этого слова. Да, нам хорошо бы на оставшиеся деньги ещё чего-то получить и ввезти, но как показала практика, пока мы и без этого выживаем.
Теперь деньги в том или ином объеме кинут на Украину, которая планирует получить на них западные товары: хоть военные, хоть мирные. То есть на Западе товаров, материальных ценностей, ощутимых, полезных вещей убавится, а денег прибавится.
Как называется такое положение? Правильно, инфляция. И что-то мне подсказывает, что в эту схему вовлекут Европу, а США, как водится, останутся в стороне. То есть, это фактическое ограбление Европы.
Вспомните, Гитлер мечтал построить от Урала и Каспийского моря железную дорогу с четырёхметровой колеей, чтобы в гигантских вагонах вывозить в Европу материальные богатства. План США разворачивает эту "железную дорогу" на 180 градусов — материальные богатства потекут из Европы.
Взамен европейцы получат хорошую горку ничем не обеспеченных денег. Средства вольются в экономику точно так, как будто они были напечатаны и вброшены американскими фальшивомонетчиками.
— А если мы сейчас, образно говоря, победим на Украине, то на что мы имеем право? Какие появятся шансы вернуть наши активы?
— И победить, и вернуть активы можно только силой — другого языка западные "партнёры" не понимают.
Речь идет не о боевых действиях. Победа и возврат активов возможны путём дипломатических переговоров, и это предпочтительный путь. Но за словами должна стоять возможность и решимость причинить неприемлемый, несопоставимый с потенциальными барышами "партнёров" ущерб.
Запад вернёт украденное, если поймёт, что не возвращать — ему дороже.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 06:02
Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у ЗападаПусть цунами исковых заявлений от России накроет Европу и затопит все ее судебные органы, чтобы их системы не могли работать, а сотрудники хватались за головы
— Какие конкретные действия мы можем предпринять в связи с этим? Может быть, в международные суды идти надо?
— Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан на днях признался, что "избранный лидер" одной из западных стран сказал ему: "Этот суд создан для Африки и для таких, как Путин". Куда уж точнее, откровеннее и циничнее охарактеризовать нынешнее западное право и правосудие.
Да, оно работает не на закон и справедливость, а на его создателей. Наивно полагать, что псевдоправовые судебные структуры, изначально создаваемые для легитимации грабежа незападных стран, могут принимать решения, противоречащие заложенному в них функционалу.
Но есть нюанс. Весь мир смотрит на возглавляемый США "миропорядок, построенный на правилах", на его практическое применение и делает выводы. Даже преданные друзья и союзники США начинают понимать, что на справедливость рассчитывать не приходится, и американцы легко их ограбят, как только представится такая возможность.
Из-за этого Америка оказывается в роли крыловской свиньи под дубом — неуёмная прожорливость сегодня лишит её кормовой базы завтра.
— По словам представителей Еврокомиссии, первое изъятие у европейских банков доходов от российских активов состоится в июле. Сможем ли мы как-то оспорить это, вернуть, возможно, в будущем эти проценты?
— На Украине существует легенда, историческая байка о наследстве гетмана Полуботка. Мол, ещё в петровские времена гетман отправил в банк Англии две бочки с золотыми монетами и заключил договор на этот вклад под 7,5% годовых.
Шли столетия, проценты капали. И в 1990 году украинская пресса писала, что если договор найти и предъявить, то каждый украинец получит по 38 кило золотых слитков. На данный момент требования по вкладу превышают все золотые запасы нашей планеты, столько золота нет в природе.
Предлагаю не уподобляться наивным украинцам, мечтающим, что враз станут богатыми от наследства Полуботка, помощи США или уворованных у России денег. Не приходится уповать и на то, что Запад внезапно очнется от по-волчьи хищного стяжательства и вдруг поступит справедливо. Строить реалистичные планы с учётом использования наших замороженных средств и процентов по ним не приходится.
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 05:25
Дмитрий Выдрин: Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться АллахуКогда Блинкен складно дергался под музыку с гитарой на сцене киевского ночного клуба, в очередной раз вспомнилась загадочная пословица самураев: "Если пожилой человек хорошо танцует, значит, он подлец"
Но это не означает, что Россия простит долги. Наоборот, наша страна будет наращивать свою мощь, влияние и, в соответствии с балансом сил в любой текущий момент, максимально отстаивать свои интересы.
Также о том, как "затопить" Евросоюз и вернуть российские деньги на родину, читайте в интервью с экспертом Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада.
 
ИнтервьюРоссияЗападСШАактивыУкраинакредитденьгивоенная помощь
 
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