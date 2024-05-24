https://ukraina.ru/20240524/1055249793.html

Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег

Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег - 24.05.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег

Запад думает, что грабит Россию, когда отдает ее активы Украине, но в итоге разоряет лишь себя. Америка оказывается в роли крыловской свиньи под дубом — неуёмная прожорливость сегодня лишит её кормовой базы завтра

2024-05-24T06:20

2024-05-24T06:20

2024-05-24T06:20

интервью

россия

запад

сша

активы

украина

кредит

деньги

военная помощь

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.— Дмитрий Анатольевич, США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Это законно?— В одном из фантастических рассказов Роберта Шекли чиновник выстрелил через окно своего кабинета в прохожего и убил его. Немного упрощая, передам логику стрелка — прохожий был преступником.На вопрос о возможности неверного решения чиновник ответил, что ошибка исключена, потому что по законам планеты каждый убитый государственным служащим является преступником.Когда соотношение закона и реальности инвертированы как в этой антиутопии, "законным" (именно так, в кавычках) может быть всё, что угодно.С точки зрения классического, а не вывернутого на изнанку современного западного права, схема, предложенная американцами, образует состав преступления, предусмотренного статьей 165УК РФ (я это интерпретирую, естественно, через наши законы) — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.Плюс целый букет сопутствующих статей: препятствование законной экономической деятельности, превышение должностных полномочий, незаконная банковская деятельность.— Осуществимы ли планы по изъятию средств и передаче их Украине?— Да. Особенно если не оглядываться на последствия.— Что будет с нашими активами? Получается, их еще десять или более лет будет держать Запад и получать с них проценты (если США протолкнут идею)?— Если смотреть только на движение денег, то ситуация кажется выигрышной для Запада — они заплатят российскими деньгами, точнее, процентами с них, за войну против России же.Но давайте посмотрим и на движение материальных ценностей.Россия поставляла на Запад энергоресурсы, Запад использовал их и прекрасно жил, рассчитываясь даже не бумажками, а циферками в банковских компьютерах. На часть денег Россия покупала нужное ей, но оставалась и непочатая кубышка. И тут Запад наложил на неё свою лапу.Но наш товар уже поставлен и истрачен, газ и нефть сгорели — в буквальном смысле этого слова. Да, нам хорошо бы на оставшиеся деньги ещё чего-то получить и ввезти, но как показала практика, пока мы и без этого выживаем.Теперь деньги в том или ином объеме кинут на Украину, которая планирует получить на них западные товары: хоть военные, хоть мирные. То есть на Западе товаров, материальных ценностей, ощутимых, полезных вещей убавится, а денег прибавится.Как называется такое положение? Правильно, инфляция. И что-то мне подсказывает, что в эту схему вовлекут Европу, а США, как водится, останутся в стороне. То есть, это фактическое ограбление Европы.Вспомните, Гитлер мечтал построить от Урала и Каспийского моря железную дорогу с четырёхметровой колеей, чтобы в гигантских вагонах вывозить в Европу материальные богатства. План США разворачивает эту "железную дорогу" на 180 градусов — материальные богатства потекут из Европы.Взамен европейцы получат хорошую горку ничем не обеспеченных денег. Средства вольются в экономику точно так, как будто они были напечатаны и вброшены американскими фальшивомонетчиками.— А если мы сейчас, образно говоря, победим на Украине, то на что мы имеем право? Какие появятся шансы вернуть наши активы?— И победить, и вернуть активы можно только силой — другого языка западные "партнёры" не понимают.Речь идет не о боевых действиях. Победа и возврат активов возможны путём дипломатических переговоров, и это предпочтительный путь. Но за словами должна стоять возможность и решимость причинить неприемлемый, несопоставимый с потенциальными барышами "партнёров" ущерб.Запад вернёт украденное, если поймёт, что не возвращать — ему дороже.— Какие конкретные действия мы можем предпринять в связи с этим? Может быть, в международные суды идти надо?— Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан на днях признался, что "избранный лидер" одной из западных стран сказал ему: "Этот суд создан для Африки и для таких, как Путин". Куда уж точнее, откровеннее и циничнее охарактеризовать нынешнее западное право и правосудие.Да, оно работает не на закон и справедливость, а на его создателей. Наивно полагать, что псевдоправовые судебные структуры, изначально создаваемые для легитимации грабежа незападных стран, могут принимать решения, противоречащие заложенному в них функционалу.Но есть нюанс. Весь мир смотрит на возглавляемый США "миропорядок, построенный на правилах", на его практическое применение и делает выводы. Даже преданные друзья и союзники США начинают понимать, что на справедливость рассчитывать не приходится, и американцы легко их ограбят, как только представится такая возможность. Из-за этого Америка оказывается в роли крыловской свиньи под дубом — неуёмная прожорливость сегодня лишит её кормовой базы завтра.— По словам представителей Еврокомиссии, первое изъятие у европейских банков доходов от российских активов состоится в июле. Сможем ли мы как-то оспорить это, вернуть, возможно, в будущем эти проценты?— На Украине существует легенда, историческая байка о наследстве гетмана Полуботка. Мол, ещё в петровские времена гетман отправил в банк Англии две бочки с золотыми монетами и заключил договор на этот вклад под 7,5% годовых. Шли столетия, проценты капали. И в 1990 году украинская пресса писала, что если договор найти и предъявить, то каждый украинец получит по 38 кило золотых слитков. На данный момент требования по вкладу превышают все золотые запасы нашей планеты, столько золота нет в природе.Предлагаю не уподобляться наивным украинцам, мечтающим, что враз станут богатыми от наследства Полуботка, помощи США или уворованных у России денег. Не приходится уповать и на то, что Запад внезапно очнется от по-волчьи хищного стяжательства и вдруг поступит справедливо. Строить реалистичные планы с учётом использования наших замороженных средств и процентов по ним не приходится.Но это не означает, что Россия простит долги. Наоборот, наша страна будет наращивать свою мощь, влияние и, в соответствии с балансом сил в любой текущий момент, максимально отстаивать свои интересы.Также о том, как "затопить" Евросоюз и вернуть российские деньги на родину, читайте в интервью с экспертом Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20240523/1055235139.html

https://ukraina.ru/20240523/1055234459.html

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Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, запад, сша, активы, украина, кредит, деньги, военная помощь