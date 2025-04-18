https://ukraina.ru/20250418/kakim-mozhet-byt-soglashenie-mezhdu-rossiey-i-ssha-i-v-chm-sut-peregovorov-po-ukraine--azarov-1062613006.html

Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров

Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров - 18.04.2025 Украина.ру

Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров

Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров в эфире Украина.ру рассказал о том, осталась ли на Украине историческая память, объяснил, как решать проблемы ненависти между людьми, когда СВО закончится, а также спрогнозировал возможность заключения мирного соглашения с США

2025-04-18T19:06

2025-04-18T19:06

2025-04-18T19:06

видео

николай азаров

петр порошенко

конфликт

украина

россия

владимир путин

дональд трамп

ссср

война

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00:23 - Об исторической памяти на Украине;05:27 - О клубе Народного единства;14:35 - О сделке по украинскому конфликту;25:09 - О восстановлении экономики Украины после окончания СВО.*В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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