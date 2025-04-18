https://ukraina.ru/20250418/kakim-mozhet-byt-soglashenie-mezhdu-rossiey-i-ssha-i-v-chm-sut-peregovorov-po-ukraine--azarov-1062613006.html
Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров
Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров - 18.04.2025 Украина.ру
Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров
Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров в эфире Украина.ру рассказал о том, осталась ли на Украине историческая память, объяснил, как решать проблемы ненависти между людьми, когда СВО закончится, а также спрогнозировал возможность заключения мирного соглашения с США
2025-04-18T19:06
2025-04-18T19:06
2025-04-18T19:06
видео
николай азаров
петр порошенко
конфликт
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
ссср
война
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00:23 - Об исторической памяти на Украине;05:27 - О клубе Народного единства;14:35 - О сделке по украинскому конфликту;25:09 - О восстановлении экономики Украины после окончания СВО.*В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, николай азаров, петр порошенко, конфликт, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, ссср, война, сво, память, сша, мир, соглашение, видео
Видео, Николай Азаров, Петр Порошенко, конфликт, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, СССР, война, СВО, память, США, мир, соглашение
Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров
Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров в эфире Украина.ру рассказал о том, осталась ли на Украине историческая память, объяснил, как решать проблемы ненависти между людьми, когда СВО закончится, а также спрогнозировал возможность заключения мирного соглашения с США
00:23
- Об исторической памяти на Украине;
05:27
- О клубе Народного единства;
14:35
- О сделке по украинскому конфликту;
25:09
- О восстановлении экономики Украины после окончания СВО.
*В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.