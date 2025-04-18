https://ukraina.ru/20250418/nasonov-nato-ne-dolzhno-otpravlyat-na-ukrainu-naemnikov-i-sodeystvovat-fashistvuyuschemu-rezhimu-1062612317.html

Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму

Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму - 18.04.2025 Украина.ру

Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму

Прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением. НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-04-18T20:00

2025-04-18T20:00

2025-04-18T20:00

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В результате ударов российских ВКС по Кривому Рогу и Сумам было ликвидировано много украинских военачальников и высокопоставленных офицеров НАТО.Что касается прилетов по натовским офицерам, то в западных СМИ не сразу публикуют их некрологи. Сначала они выдерживают паузу, а потом пишут, что они "погибли при падении в бассейн или прохождении тропы разведчиков на учениях", рассказал Насонов."Во-первых, наемников никто не любит. Во-вторых, сам факт их нахождения на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение лично к Трампу. То есть они прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением", — подчеркнул офицер запаса.Но главное – не то, как они это скроют, а какие выводы они для себя сделают. НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму, указал Насонов.Более того, этот удар покажет, какие страны отвечают за какое вооружение. Какое уже применяется, какие поставки планируются, добавил он."Еще с гордостью хочу сказать, что партизаны на Украине все же есть. Понятно, что они не светят лазерными указками в сторону врага, но подсветка была сделана очень профессионально. Тем более, киевский режим пока никого за это не задержал", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.Также на тему ликвидации украинских командиров в Сумах — в материале "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250418/ssha-sdayutsya-eksperty-otsenili-zayavleniya-rubio-kasatelno-ukrainy-1062607803.html

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