Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
Прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением. НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
В результате ударов российских ВКС по Кривому Рогу и Сумам было ликвидировано много украинских военачальников и высокопоставленных офицеров НАТО.
Что касается прилетов по натовским офицерам, то в западных СМИ не сразу публикуют их некрологи. Сначала они выдерживают паузу, а потом пишут, что они "погибли при падении в бассейн или прохождении тропы разведчиков на учениях", рассказал Насонов.
Но главное – не то, как они это скроют, а какие выводы они для себя сделают. НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму, указал Насонов.
Более того, этот удар покажет, какие страны отвечают за какое вооружение. Какое уже применяется, какие поставки планируются, добавил он.
"Еще с гордостью хочу сказать, что партизаны на Украине все же есть. Понятно, что они не светят лазерными указками в сторону врага, но подсветка была сделана очень профессионально. Тем более, киевский режим пока никого за это не задержал", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
Также на тему ликвидации украинских командиров в Сумах — в материале "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
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