Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму - 18.04.2025 Украина.ру
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Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму
Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму - 18.04.2025 Украина.ру
Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму
Прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением. НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-04-18T20:00
2025-04-18T20:00
новости
украина
россия
кривой рог
нато
ракетный удар
иностранные наемники
потери
потери всу
потери украины
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В результате ударов российских ВКС по Кривому Рогу и Сумам было ликвидировано много украинских военачальников и высокопоставленных офицеров НАТО.Что касается прилетов по натовским офицерам, то в западных СМИ не сразу публикуют их некрологи. Сначала они выдерживают паузу, а потом пишут, что они "погибли при падении в бассейн или прохождении тропы разведчиков на учениях", рассказал Насонов."Во-первых, наемников никто не любит. Во-вторых, сам факт их нахождения на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение лично к Трампу. То есть они прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением", — подчеркнул офицер запаса.Но главное – не то, как они это скроют, а какие выводы они для себя сделают. НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму, указал Насонов.Более того, этот удар покажет, какие страны отвечают за какое вооружение. Какое уже применяется, какие поставки планируются, добавил он."Еще с гордостью хочу сказать, что партизаны на Украине все же есть. Понятно, что они не светят лазерными указками в сторону врага, но подсветка была сделана очень профессионально. Тем более, киевский режим пока никого за это не задержал", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.Также на тему ликвидации украинских командиров в Сумах — в материале "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250418/ssha-sdayutsya-eksperty-otsenili-zayavleniya-rubio-kasatelno-ukrainy-1062607803.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, кривой рог, нато, ракетный удар, иностранные наемники, потери, потери всу, потери украины, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Кривой Рог, НАТО, ракетный удар, иностранные наемники, потери, потери ВСУ, потери Украины, СВО, Спецоперация

Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму

20:00 18.04.2025
 
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
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Прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением. НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
В результате ударов российских ВКС по Кривому Рогу и Сумам было ликвидировано много украинских военачальников и высокопоставленных офицеров НАТО.
Что касается прилетов по натовским офицерам, то в западных СМИ не сразу публикуют их некрологи. Сначала они выдерживают паузу, а потом пишут, что они "погибли при падении в бассейн или прохождении тропы разведчиков на учениях", рассказал Насонов.
"Во-первых, наемников никто не любит. Во-вторых, сам факт их нахождения на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение лично к Трампу. То есть они прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением", — подчеркнул офицер запаса.
Но главное – не то, как они это скроют, а какие выводы они для себя сделают. НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму, указал Насонов.
Более того, этот удар покажет, какие страны отвечают за какое вооружение. Какое уже применяется, какие поставки планируются, добавил он.
"Еще с гордостью хочу сказать, что партизаны на Украине все же есть. Понятно, что они не светят лазерными указками в сторону врага, но подсветка была сделана очень профессионально. Тем более, киевский режим пока никого за это не задержал", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
Также на тему ликвидации украинских командиров в Сумах — в материале "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Вчера, 16:25
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20:34Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории
20:30"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16
20:15Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую
20:08Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве
20:00Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму
19:55Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом
19:45"Наемников никто не любит": Насонов о том, почему на Западе скрывают гибель офицеров НАТО на Украине
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