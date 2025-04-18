https://ukraina.ru/20250418/pozyvnoy-ural-my-gotovy-k-osvobozhdeniyu-khersona-i-ya-khochu-idti-tuda-pervym-1062589296.html

Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым

Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым - 18.04.2025 Украина.ру

Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым

Командир Первой боевой группы Добровольческого отряда им. Василия Маргелова с позывным "Урал" рассказал изданию Украина.ру, за что он получил свои боевые награды, чему его научило пребывание в "Вагнере", и как он учит своих бойцов не паниковать. Отряд "маргеловцев" был сформирован два года тому назад, и воюет сейчас на херсонском направлении

2025-04-18T11:55

2025-04-18T11:55

2025-04-18T11:55

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Он, в общем-то, спокойный, веселый и доброжелательный парень. Поговорили мы с ним на берегу Азовского моря накануне его отпуска. Сразу чувствуется, что он очень мотивированный и идейный боец. В Херсонской области ему нравится.-Урал, вот ты сам с Урала. Из Нижнего Тагила. Мне кто-то говорил, что в вашем отряде якобы служат только ребята родом из Херсонской области. Так это или не так, не знаю. Но все-таки как уралец попал в батальон имени Василия Маргелова?- После окончания службы в Федеральной службе исполнения наказаний я пошел служить в ЧВК "Вагнер". А закончив контракт там, вернулся домой. Узнал, что у меня здесь, в отряде им. Маргелова, служат друзья. Созвонился с ними. Они сказали, что этот отряд недавно сформировался. Служить в нем интересно. Вот я и приехал сюда полтора года назад.- Знаю, что ты получил награду "За заслуги перед Отечеством" II степени. Что такого ты сделал, за что получил её?- Буквально месяца два назад мне ее вручили. Получил ее за активные боевые действия, находясь на берегу Днепра. Мы с группой заступили на участок фронта, на который постоянно налетали FPV-дроны, Mavic и тяжелые дроны типа Бабы-Яги. Мы их уничтожали с помощью стрелкового оружия. И знаете, достаточно много посбивали. Я уже даже со счета просто сбился, сколько мы их уничтожили.- Ты лично сбивал? Чем? Дробовиком?- АК-74, который нам выдается здесь, в отряде.- Ты очень хорошо стреляешь?- Да. Я сам деревенский парень. Охотник. Знаю, как брать упреждение и тому подобное.- Как уберечься от FPV-дрона, если при себе нет оружия?- Нет оружия? Да такого не быть не должно. Я своих бойцов, как командир группы, всегда заставляю оружие носить с собой. Я им говорю: парни, вы пришли ко мне в группу, поэтому будьте любезны выполнять мои требования. Автомат – это ваша третья рука. Он должен постоянно быть с вами. Пошли в туалет - автомат с вами. Пошли на разведку местности - автомат с вами.Но если вдруг вы попали в ситуацию, когда оружия с вами нет, и вы услышали противный такой писк, который издается, когда летит FPV-дрон (Mavic по-другому работает, это разведчик), то сразу ищите глубокое укрытие и просто прячьтесь в него. Больше от вражеского дрона никак не уберечься.- Урал, знаю, что у тебя есть еще одна боевая награда – медаль "За храбрость". А она за что получена?- Мне позвонили из моего военкомата, из Нижнего Тагила, и сказали, что пришла государственная награда "За храбрость". Таким образом меня отметили за участие в боях за острова на Днепре, где мы тогда находились. В прошлом году от командира поступила боевая задача: необходимо было собрать, подготовить личный состав и выдвинуться на острова. Я данную задачу выполнил.- Это днепровские острова где-то в районе Херсона?- Да-да, в районе Херсона. Дистанция до нашей точки была очень большая, очень сложная, потому что это была весна: там болотистая местность, очень было тяжело идти. Мы, разведчики, первыми выдвинулись туда, дошли до точки, заняли наблюдательные позиции, ведя наблюдение за врагом. На этих позициях, кстати, мы познакомились с хорошими парнями из спецназа. Боевую задачу в итоге выполнили.- В столкновение с укропами вошли?- В столкновение с немцами…- Вы укропов называете немцами?- Да, я их называю немцами, потому что они - это тот фашизм, с которым мы боремся. С немцами боролись мои деды, а я, их внук, продолжаю уничтожать эту фашистскую нечисть.Спецназ на островах атаковал позиции немцев, выбивая их НПшки (наблюдательные пункты – прим.), а мы двигались вслед за спецназом, то есть они продвигались, занимали их позиции, а мы заступали на позиции спецназа. Мы были у них в резерве, в прикрытии. Спецназовцы работали грамотно и четко. Моя группа помогала в эвакуации раненых. У них раненых было очень много.- Почему так долго мы не могли взять Крынки и сбросить их группировку под Антоновским мостом в Днепр? Чего нам не хватало: умения, у нас было мало FPV-дронов, у нас не такая дальнобойная артиллерия. Почему они так долго держались?- Мы же это все взяли. Мы же победили их все равно.- Как ты оцениваешь подготовку украинских военных?- Чисто подготовку украинских военных я оцениваю в ноль. По сравнению с нами они ноль. Я имею в виду, в плане боевых действий, непосредственно стрелковые бои, а вот воздух, небо за ними: FPV-дроны и Баба-Яга. Они там вообще идеально работают.Когда мы были на островах, где наши парни из спецназа брали их опорники, то при малейшем стрелковом бое немцы просто оставляли свои позиции, сразу убегая оттуда. Они в стрелковый бой с нами даже не пытаются вступить, уходят сразу.- Если будет поставлена задача освободить Херсон, высадив десант на правом берегу, мы сможем это сделать или у нас не хватает людей и оружия?- Я всегда говорил своему командиру: как только поступит задача на тот берег стартануть, моя Первая боевая группа должна идти туда первой. Я за собой поведу туда своих людей. Я первый должен вступить на тот берег. У меня вся группа готова вступить. Вот как только поступит эта команда, мы сразу туда рванем.- Ты был в "Вагнере". Чему ты там научился?- Мне уже 42 года, но, когда я пришел в ЧВК "Вагнер", у меня началась новая жизнь. "Вагнер" - это абсолютно новая школа. У меня в жизни абсолютно все поменялось: там другая жизнь, там другие правила, другое общение, там все по-другому, там достаточно жестко.Я сейчас как командир группы стараюсь своих парней, конечно, не в тех же ежовых рукавицах держать, как это было в "Вагнере", но придерживать. Это все надо нам, это все надо моим молодым бойцам, которые приходят ко мне молодыми и не понимающими, куда они вообще попали.Когда мы приходим на передок и начинается обстрел или атака FPV-дронами, у них иногда начинается паника - они не понимают, что им делать. И тут начинается, так скажем, мое психологическое воздействие.- Колотишь их в тот момент, чтоб паника прекратилась?- Бывает. Без этого никак. Стараюсь сперва просто психологически поговорить с человеком после каждой боевой задачи, после налета или обстрела. Сажая его перед собой. Он в чем-то накосячил, и я начинаю с ним беседовать о том, в чем он себя проявил правильно, а в чем неправильно.Когда мы уже уезжаем в тыловую зону, то выезжаем на полигон, и там все снова отрабатываем. Вместе выясняем, в чем он был не прав, а в чем прав, зачем он так сделал, почему он так сделал. Все довожу до всей группы, а не только до накосячившего бойца. Это надо, чтобы группа понимала на будущее. Учу на чужих ошибках всех своих бойцов.- Молодой, который попал под первый обстрел, второй… Когда он становится устойчив к панике вот как ты?- По-разному. Некоторые сразу же понимают, что это не мое, подходят и говорят: командир, это не мое, сделай, пожалуйста, что-нибудь, чтобы я туда больше не попадал. И мне приходится это делать. Я его все равно беру с собой, но либо за собой где-то прячу, либо оттягиваю в резервную зону.Но я стараюсь людей не "пятисотить", не отправлять домой. Испугался человек, бывает такое. Есть такие парни, которые после первого обстрела пребывают просто в панике, боятся, не понимают вообще, что с ними происходит. Страшно, но мое мнение, как командира: и с такими все равно можно работать.Читайте также статью Александра Чаленко Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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