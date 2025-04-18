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Правительство Украины уволило замминистров здравоохранения и обороны

Правительство Украины уволило замминистров здравоохранения и обороны - 18.04.2025 Украина.ру

Правительство Украины уволило замминистров здравоохранения и обороны

Кабмин Украины уволил и назначил новых заместителей глав ряда министерств. Об этом 18 апреля сообщил представитель правительства в парламенте (Верховной раде) Тарас Мельничук

2025-04-18T17:23

2025-04-18T17:23

2025-04-18T17:23

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Правительство Украины приняло решение освободить от занимаемых должностей Ивана Гаврилюка с должности первого замминистра обороны Украины, ⁠ Сергея Дуброва и Александра Порхуна с должностей заместителей министра здравоохранения Украины."Согласовано увольнение Приходько Сергея Николаевича с должности главы Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области", - рассказал Мельничук.Он также сообщил о назначениях Александра Павличенко заместителем министра энергетики Украины по европейской интеграции и Сергея Суярко - госсекретарем Минэнерго. Наталью Табаку назначили председателем Государственного агентства развития туризма Украины.Кабмином согласовано назначение ряда чиновников государственных администраций в разных регионах.В частности, Владислава Лаврика одобрили на должность "главы Волновахской районной государственной администрации Донецкой области".Наталия погребная одобрена на должность заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.Накануне, 17 апреля СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"

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новости, украина, киев, кабмин, верховная рада, киевская областная государственная администрация, минобороны украины, минздрав, новости украины, кадровые перестановки, приходько