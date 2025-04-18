https://ukraina.ru/20250418/yunosha-s-goryaschim-vzglyadom-nasonov-nazval-dva-vazhnykh-momenta-v-istorii-s-unichtozheniem-f-16-1062606224.html

"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16

"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16 - 18.04.2025 Украина.ру

"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16

Западные страны, которые стоят за Украиной и снабжают ее оружием, не заинтересованы в том, чтобы образцы их вооружений стали бы трофеями российских военных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-04-18T20:30

2025-04-18T20:30

2025-04-18T21:55

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На днях Минобороны РФ подтвердило, что российские расчеты ПВО сбили первый истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Как сообщали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот.Пока не будет получена полная информацию, мы не сможем узнать подробности этой операции. Но можно попытаться понять условия, в которых был сбит этот самолет, отметил эксперт.Первая особенность очевидна: пилотом был "юноша с горящим взглядом", но с отсутствием навыков и опыта учебных, не говоря уже о боевых, вылетов не только на самолетах, но и на тренажерах, подчеркнул Насонов."Второй момент заключается в том, что прокси-операции Запада на территории Украины являются способом поиска и выработки новых тактических приемов, разработкой и проверкой новых технических решений", — указал он.Насонов отметил, что западные страны, которые стоят за Украиной и снабжают ее оружием, не заинтересованы в том, чтобы образцы их вооружений стали бы трофеями.Поэтому, возможно, что на самолеты, поставленные Украине, не устанавливается система опознавания свой-чужой, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.О том, как скажутся успехи российских войск на международной повестке — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250418/rossiyskaya-armiya-za-nedelyu-osvobodila-4-naselennykh-punkta-v-dnr--1062603406.html

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