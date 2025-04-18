"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16 - 18.04.2025 Украина.ру
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"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16
"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16 - 18.04.2025 Украина.ру
"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16
Западные страны, которые стоят за Украиной и снабжают ее оружием, не заинтересованы в том, чтобы образцы их вооружений стали бы трофеями российских военных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-04-18T20:30
2025-04-18T21:55
новости
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сумская область
f-16
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сво
спецоперация
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На днях Минобороны РФ подтвердило, что российские расчеты ПВО сбили первый истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Как сообщали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот.Пока не будет получена полная информацию, мы не сможем узнать подробности этой операции. Но можно попытаться понять условия, в которых был сбит этот самолет, отметил эксперт.Первая особенность очевидна: пилотом был "юноша с горящим взглядом", но с отсутствием навыков и опыта учебных, не говоря уже о боевых, вылетов не только на самолетах, но и на тренажерах, подчеркнул Насонов."Второй момент заключается в том, что прокси-операции Запада на территории Украины являются способом поиска и выработки новых тактических приемов, разработкой и проверкой новых технических решений", — указал он.Насонов отметил, что западные страны, которые стоят за Украиной и снабжают ее оружием, не заинтересованы в том, чтобы образцы их вооружений стали бы трофеями.Поэтому, возможно, что на самолеты, поставленные Украине, не устанавливается система опознавания свой-чужой, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.О том, как скажутся успехи российских войск на международной повестке — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250418/rossiyskaya-armiya-za-nedelyu-osvobodila-4-naselennykh-punkta-v-dnr--1062603406.html
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новости, украина, россия, сумская область, f-16, авиация, пво, оружие, сво, спецоперация, потери всу, пилоты, пилоты, летчики, истребитель
Новости, Украина, Россия, Сумская область, F-16, авиация, ПВО, оружие, СВО, Спецоперация, потери ВСУ, пилоты, пилоты, летчики, истребитель

"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16

20:30 18.04.2025 (обновлено: 21:55 18.04.2025)
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Западные страны, которые стоят за Украиной и снабжают ее оружием, не заинтересованы в том, чтобы образцы их вооружений стали бы трофеями российских военных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
На днях Минобороны РФ подтвердило, что российские расчеты ПВО сбили первый истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Как сообщали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот.
Пока не будет получена полная информацию, мы не сможем узнать подробности этой операции. Но можно попытаться понять условия, в которых был сбит этот самолет, отметил эксперт.
Первая особенность очевидна: пилотом был "юноша с горящим взглядом", но с отсутствием навыков и опыта учебных, не говоря уже о боевых, вылетов не только на самолетах, но и на тренажерах, подчеркнул Насонов.
"Второй момент заключается в том, что прокси-операции Запада на территории Украины являются способом поиска и выработки новых тактических приемов, разработкой и проверкой новых технических решений", — указал он.
Насонов отметил, что западные страны, которые стоят за Украиной и снабжают ее оружием, не заинтересованы в том, чтобы образцы их вооружений стали бы трофеями.
Поэтому, возможно, что на самолеты, поставленные Украине, не устанавливается система опознавания свой-чужой, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
О том, как скажутся успехи российских войск на международной повестке — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
ДНР - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Вчера, 13:34
Российская армия за неделю освободила 4 населенных пункта в ДНР За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ
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Заголовок открываемого материала
20:34Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории
20:30"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16
20:15Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую
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