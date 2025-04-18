https://ukraina.ru/20250418/budet-li-peremirie-k-paskhe-itogi-parizhskoy-vstrechi-i-prognozy-ekspertov-1062608199.html

Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов

Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов - 18.04.2025 Украина.ру

Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов

Вчера в Париже состоялась встреча США, Украины и ЕС. Обсуждались вопросы прекращения огня, миротворческие миссии и гарантии безопасности для Украины. Детали... Украина.ру, 18.04.2025

2025-04-18T19:11

2025-04-18T19:11

2025-04-18T19:11

эксклюзив

сша

россия

украина

дональд трамп

марко рубио

стив уиткофф

ес

газпром

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/05/1054899716_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_92602ba8d3ca9ef4ece9394a2a1685c7.jpg

Вчера в Париже состоялась встреча США, Украины и ЕС. Обсуждались вопросы прекращения огня, миротворческие миссии и гарантии безопасности для Украины. Детали переговоров о том, как достичь перемирия в ближайшие сроки, не раскрывались. Стороны договорились о следующем раунде переговоров в Лондоне на следующей неделе.Госсекретарь Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию, подчеркнул, что война "не наша", и Вашингтон готов выйти из переговоров, если в ближайшие дни не будет прогресса. При этом администрация Трампа настаивает на скорейшем перемирии, включая "пасхальное прекращение огня" как символический шаг.В свою очередь Андрей Ермак заявил о согласии на полное прекращение огня как первый этап на пути к миру, что ранее отвергалось Киевом. Однако накануне Зеленский раскритиковал спецпосланника США Стива Уиткоффа, обвинив его в продвижении российских требований, включая обсуждение статуса пяти оккупированных регионов.Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность к диалогу с США, но потребовал устранения "первопричин конфликта".Франция, Германия и Британия настаивали на включении ЕС в переговорный процесс. Европейцы потребовали от США доказательств готовности России к миру и выразили скепсис по поводу перспектив быстрого перемирия. Британский министр Дэвид Лэмми подчеркнул необходимость "немедленного прекращения огня" со стороны РФ.Парижская встреча обозначила сдвиг в подходах: Украина согласилась на перемирие под давлением США, а Европа усилила роль в переговорах. Однако сохраняются фундаментальные разногласия между сторонами, что ставит под вопрос достижение устойчивого мира. Лондонский раунд станет тестом на реалистичность предложенных инициатив. А вот насколько они реализуемы – анализировали эксперты в своих телеграм-каналах.Политолог Максим ЖаровВ Париже не договорились, поедут в Лондон. Итоги парижских посиделок, как и ожидалось, никакие. Переспорить "коалицию желающих продолжать" Рубио и Уиткоффу с первого раза не удалось, и переговоры переезжают на следующую неделю в Лондон.По этому бесславному итогу Рубио позвонил Лаврову и опять "договорились договариваться". Ключевая фраза из заявления Госдепа по итогам Парижа недвусмысленно говорит о том, насколько далеко Вашингтон, Лондон, Киев, Париж и Берлин находятся от консенсуса.Обнадеживающая реакция в Париже на предложения США показывает, что мир возможен, если все стороны возьмут на себя обязательства по достижению соглашения.Так что, скорее всего, никакого "пасхального" перемирия не будет. Впрочем, как паллиатив, в рамках принятой на вооружения тактики "поддакивания" Трампу, Кремль может на время, оставшееся до 100 дней второго срока Трампа, в одностороннем порядке продлить никем не подписанный и ни к чему не обязывающий "мораторий" на удары по энергоинфраструктуре. И тем самым Трамп получит возможность загнать свой шар в лунку, которой на реальном поле для гольфа не существует в природе.Политолог Юрий БаранчикСудьбоносные переговоры технического характера. ... США не отказываются от озвучивания желания мира, и есть некие его контуры, которые представлены всем сторонам. Гарантий реализации никаких, и пока всё выглядит как очередные технические консультации – только в расширенном формате. В диалоге США и России появилась фигура умолчания – в разговор влезла Европа, но непонятно, в каком именно качестве. Либо она стала стороной переговоров – в этом случае можно говорит о проигрыше США и сложностях для России, поскольку вся дипломатия вернулась к до-трамповскому состоянию и Запад снова стал коллективным. Либо присутствие Европы нужно для восприятия инструкций от США. Трамп явно спешит, о чем говорит масса заявлений о днях и неделях, в которые уже вот-вот ожидается договоренность.Судя по всему, наш официоз воспринимает ситуацию с осторожностью. Исходя из заявлений МИД, американская делегация говорила с Украиной и европейцами в "русле тематики" консультаций, проводимых ранее между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю встречу Путина с Уиткоффом. Также в МИД заявили о готовности к дальнейшей работе с США в этом направлении, правда, при условии "надежного устранения первопричин украинского кризиса". Судьбоносными, как некоторые коллеги уже обозвали прошедшие переговоры, назвать сложно. На следующей неделе будет ещё одна встреча, уже в Лондоне. После неё можно будет говорить о более-менее понятной конфигурации. Сейчас ясно только то, что в диалоге России и США неким образом возникла Европа, что, скорее всего, плохо – идея фикс о вводе на Украину европейских войск под зонтиком США общеизвестна. Но какими бы ни были эти переговоры, мирное соглашение не возникнет, пока не будут учтены требования России. Это, наверное, ясно даже Европе.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПереговоры в Париже по Украине — лишь прелюдия к переговорам в Лондоне. Но и лондонская встреча тоже вряд ли будет последней, хотя администрация Трампа явно хотела бы добиться некоего дипломатического прорыва уже до конца месяца. Из подписанного 17 апреля меморандума США—Украина по сделке о недрах следует, что переговоры по окончательному договору должны завершиться 26 апреля, а 21 апреля в США приедет для обсуждения окончательных деталей украинский премьер Шмыгаль. Другое дело, что намерения Трампа далеко не во всём совпадают с намерениями Зеленского, которому нужны гарантии сохранения власти (или хотя бы жизни), а также его кураторов, которым конфликт на Украине очень выгоден.Официальные комментарии, в том числе от американцев, по прошедшим в Париже переговорам очень скупые. Они сводятся к тому, что стороны пришли к согласию: стремиться к миру — это хорошо. До утра пятницы оставалась некоторая интрига: зачем вообще в переговорах возникла Европа? Учитывая стремление Лондона, Парижа и частично Берлина разместить войска на Украине, европейское присутствие выглядит избыточным и вредным. Но, как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, европейцы нужны в переговорах, поскольку на них обсуждался и вопрос снятия санкций с России. Многие из которых, начиная со SWIFT, зависят и от Европы тоже. Можно констатировать, что Европа успешно пролезла в число "договаривающихся сторон" — а Трамп либо не смог без них обойтись, либо не захотел. В любом случае, теперь переговорный процесс осложнится — хотя бы из-за вовлечения нового актора со своими планами и амбициями. Так или иначе, несмотря на дипломатическую активность на украинском направлении, следующий раунд переговоров запланирован уже через неделю в Лондоне — ожидать финала всей украинской истории вряд ли стоит: слишком уж велики противоречия между Россией, США и Европой. ...Тем не менее, ситуация движется к переходу в новое качество. И здесь обращают на себя внимания слова госсекретаря США. "Если наши усилия по остановке войны на Украине провалятся в течение нескольких дней, мы сообщим президенту Трампу, что переговоры — это больше не жизнеспособный вариант. Если обе стороны серьёзно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы пойдём дальше", — заявил Рубио. По его словам, США три года поддерживали Украину, но теперь "достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других вещах", поскольку" у США есть много других приоритетов во всём мире". Кроме того, Штаты "пока не готовы публично обсуждать" вопрос гарантий безопасности Украины, добавил Рубио. Сложно трактовать это иначе как предупреждение Киеву — принимайте все условия по "ресурсной сделке", иначе мы вас бросим. Или, точнее, сбросим — на плечи Европы, после чего начнётся совсем другая игра. Это выглядит и как предупреждение самой Европе, за которым, однако, в Лондоне и Париже могут усмотреть один лишь блеф: США из НАТО никуда не уйдут. А значит, не бросят ни Старый Свет, ни Украину. Но кроме того, это ещё и завуалированная угроза России: если она упустит такой "уникальный шанс", Вашингтон может возобновить масштабные поставки оружия Украине и ввести против РФ новые "адские санкции". Однако угрожать всем подряд — вовсе не синоним сильной переговорной позиции.Американист Алексей НаумовГлавное в заявлении Рубио о готовности США отказаться от роли посредника в случае невозможности заключения мира между Москвой и Киевом — судьба помощи Украине. Очевидно, что новые пакеты поддержки согласованы не будут, политической воли для этого нет. Главный вопрос — разведданные и уже утвержденные пакеты помощи.Заявление Рубио подчёркнуто, намеренно неконкретно: его можно истолковать как пророссийски (США бросают Украину), так и проукраински (США готовятся отказаться от налаживания связей с Россией и ввести санкции). На мой взгляд, истинная ситуация такова: после переговоров в ЕС американцы поняли, что Украина к миру — включая передачу земли России по Уиткоффу — не готова, как не готов к нему и ЕС. И такие заявления скорее призваны показать, что США могут вообще отказаться от своей роли, и Киеву надо ценить и так имеющийся уровень поддержки и идти на уступки.Это можно назвать шантажом, но можно назвать и отстаиванием своих интересов: Украина и ЕС подчёркивают, что итоговое урегулирование не может состояться без США. И вот США отправили Рубио в Париж слушать позицию ЕС — вот только позицию самих США в итоге никто не услышал. Оттого и своего рода ультиматум Рубио, направленный в первую очередь ЕС и Украине.Ещё на эту тему: "Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни

https://ukraina.ru/20250418/zelenskiy--tramp-scht-20-1062601062.html

сша

россия

украина

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, ес, газпром, париж, эксперты, перемирие, будет ли перемирие, итоги, прогноз, мид