"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области
19:20 18.04.2025 (обновлено: 22:01 18.04.2025)
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
Никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в эту "легенду", то сейчас вылетов у украинской стороны становится все меньше и меньше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
На днях Минобороны РФ подтвердило, что российские расчеты ПВО сбили первый истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Как сообщали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот.
Западные страны, которые стоят за Украиной и снабжают ее оружием, не заинтересованы в том, чтобы образцы их вооружений стали бы российскими трофеями, отметил Насонов. Поэтому, возможно, что на эти самолеты не устанавливается система опознавания свой-чужой, добавил он.
В таком случае пилот мог стать целью и для ПВО той страны, интересы которой он защищал, констатировал Насонов.
"Если бы такая система попала бы в руки наших военных, то натовцам пришлось бы ее менять на огромном парке машин во всех странах НАТО, это огромные финансовые затраты", — подчеркнул он.
Так что никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в эту "легенду", то сейчас вылетов у украинской стороны становится все меньше и меньше, отметил Насонов.
"Такие навыки, как работа в паре, в группе, одиночных полетов в ночное время существуют у них только на бумаге, что и подтвердило, скажем деликатно, летное происшествие в Сумской области", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
О том, как скажутся успехи российских войск на международной повестке — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
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