"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области - 18.04.2025 Украина.ру
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"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области
"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области - 18.04.2025 Украина.ру
"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области
Никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в эту "легенду", то сейчас вылетов у украинской стороны становится все меньше и меньше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-04-18T19:20
2025-04-18T22:01
новости
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сумская область
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украина.ру
пилоты
авиация
f-16
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На днях Минобороны РФ подтвердило, что российские расчеты ПВО сбили первый истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Как сообщали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот.Западные страны, которые стоят за Украиной и снабжают ее оружием, не заинтересованы в том, чтобы образцы их вооружений стали бы российскими трофеями, отметил Насонов. Поэтому, возможно, что на эти самолеты не устанавливается система опознавания свой-чужой, добавил он.В таком случае пилот мог стать целью и для ПВО той страны, интересы которой он защищал, констатировал Насонов."Если бы такая система попала бы в руки наших военных, то натовцам пришлось бы ее менять на огромном парке машин во всех странах НАТО, это огромные финансовые затраты", — подчеркнул он.Так что никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в эту "легенду", то сейчас вылетов у украинской стороны становится все меньше и меньше, отметил Насонов."Такие навыки, как работа в паре, в группе, одиночных полетов в ночное время существуют у них только на бумаге, что и подтвердило, скажем деликатно, летное происшествие в Сумской области", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.О том, как скажутся успехи российских войск на международной повестке — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250418/eto-ne-nasha-voyna-do-momenta-istiny-v-konflikte-na-ukraine-ostalis-schitannye-dni-1062599885.html
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новости, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, юрий кнутов, украина.ру, пилоты, авиация, f-16, самолет, сво закончилась, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Юрий Кнутов, Украина.ру, пилоты, авиация, F-16, самолет, сво закончилась, Спецоперация

"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области

19:20 18.04.2025 (обновлено: 22:01 18.04.2025)
 
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
Фото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
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Никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в эту "легенду", то сейчас вылетов у украинской стороны становится все меньше и меньше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
На днях Минобороны РФ подтвердило, что российские расчеты ПВО сбили первый истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Как сообщали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот.
Западные страны, которые стоят за Украиной и снабжают ее оружием, не заинтересованы в том, чтобы образцы их вооружений стали бы российскими трофеями, отметил Насонов. Поэтому, возможно, что на эти самолеты не устанавливается система опознавания свой-чужой, добавил он.
В таком случае пилот мог стать целью и для ПВО той страны, интересы которой он защищал, констатировал Насонов.
"Если бы такая система попала бы в руки наших военных, то натовцам пришлось бы ее менять на огромном парке машин во всех странах НАТО, это огромные финансовые затраты", — подчеркнул он.
Так что никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в эту "легенду", то сейчас вылетов у украинской стороны становится все меньше и меньше, отметил Насонов.
"Такие навыки, как работа в паре, в группе, одиночных полетов в ночное время существуют у них только на бумаге, что и подтвердило, скажем деликатно, летное происшествие в Сумской области", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
О том, как скажутся успехи российских войск на международной повестке — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:15
"Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дниГоссекретарь США Марко Рубио объявил, что через несколько дней Соединенные Штаты могут прекратить посреднические усилия по Украине, если не увидят перспектив скорого заключения сделки. Похоже, в переговорном процессе наметился критический момент
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20:34Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории
20:30"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16
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20:00Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму
19:55Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом
19:45"Наемников никто не любит": Насонов о том, почему на Западе скрывают гибель офицеров НАТО на Украине
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19:20"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области
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