Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом - 18.04.2025 Украина.ру
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Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом
Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом - 18.04.2025 Украина.ру
Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом
Гражданин Украины пытался сбежать из Украины в Молдавию, спрятавшись в цистерне с растительным маслом. Об этом 18 апреля сообщила Госпогранслужба Украины.
2025-04-18T19:55
2025-04-18T19:55
новости
украина
молдавия
винница
госпогранслужба
ес
восточное партнерство
безвизовый режим
уклонисты
пограничники
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"На границе с Молдавией пограничники обнаружили очень необычный груз. В цистерне с растительным маслом, среди специально сделанных креплений, на страховочных ремнях висел… мужчина! По договоренности с водителем он погрузился в отсек с маслом по грудь и проделал путь от Винницы до границы", - сказано в официальном сообщении.По мнению Госпогранслужбы Украины, идея получилась креативной, но неудачной. Беглеца привлекут к явственности за попытку незаконного пересечения границы.Водителя грузовика тоже задержали. ГПСУ не сообщает о мерах пресечения, избранных в отношении обоих фигурантов. Украина и Молдавия состоят в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Формально украинцы могут воспользоваться безвизовым режимом въезда в Молдавию и в Евросоюз.Тем временем выяснилось, что Сотрудник Минобороны Украины помогал уклонистам - ГБР Также 18 апреля стало известно, что Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
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новости, украина, молдавия, винница, госпогранслужба, ес, восточное партнерство, безвизовый режим, уклонисты, пограничники, мобилизация
Новости, Украина, Молдавия, Винница, Госпогранслужба, ЕС, Восточное партнерство, безвизовый режим, уклонисты, пограничники, мобилизация

Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом

19:55 18.04.2025
 
Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом - ГПСУ
Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом - ГПСУ
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Гражданин Украины пытался сбежать из Украины в Молдавию, спрятавшись в цистерне с растительным маслом. Об этом 18 апреля сообщила Госпогранслужба Украины.
"На границе с Молдавией пограничники обнаружили очень необычный груз. В цистерне с растительным маслом, среди специально сделанных креплений, на страховочных ремнях висел… мужчина! По договоренности с водителем он погрузился в отсек с маслом по грудь и проделал путь от Винницы до границы", - сказано в официальном сообщении.
По мнению Госпогранслужбы Украины, идея получилась креативной, но неудачной. Беглеца привлекут к явственности за попытку незаконного пересечения границы.
Водителя грузовика тоже задержали. ГПСУ не сообщает о мерах пресечения, избранных в отношении обоих фигурантов.
Украина и Молдавия состоят в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Формально украинцы могут воспользоваться безвизовым режимом въезда в Молдавию и в Евросоюз.
Тем временем выяснилось, что Сотрудник Минобороны Украины помогал уклонистам - ГБР
Также 18 апреля стало известно, что Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
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