Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию" - 18.04.2025 Украина.ру
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Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию"
Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию" - 18.04.2025 Украина.ру
Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию"
Насильственную мобилизацию на Украине подверг резкой критике 18 апреля в парламенте Украины замминистра обороны постсоветской республики Иван Гаврилюк. В тот же день Кабмин сообщил о его отставке.
2025-04-18T17:42
2025-04-18T17:42
новости
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марьяна безуглая
верховная рада
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новости украины
мобилизация
демобилизация
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Представитель правительства Украины в парламенте (Верховной раде) Тарас Мельничук сообщил 18 апреля о кадровых перестановках. Среди прочих Кабмин решил освободить от должности первого замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка.Гаврилюк также заявил, что "бусификация - это позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого"."Ранее сам Гаврилюк говорил, что уходит в отставку по собственному желанию. Но нардеп Безуглая заявила, что Гаврилюка "выдавливают" из министерства из-за скандалов с закупками", - сообщил телегам-канал strana.ua.Подробнее об этом сказано в публикации Правительство Украины уволило замминистров здравоохранения и обороны Накануне репрессированный украинский парламентарий рассказал о проблеме госзакупок по линии Минобороны. Подробности в публикации "Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским
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новости, украина, марьяна безуглая, верховная рада, кабмин, вооруженные силы украины, новости украины, мобилизация, демобилизация, всу, минобороны украины
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, Кабмин, Вооруженные силы Украины, Новости Украины, мобилизация, демобилизация, ВСУ, Минобороны Украины

Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию"

17:42 18.04.2025
 
военком
военком
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Насильственную мобилизацию на Украине подверг резкой критике 18 апреля в парламенте Украины замминистра обороны постсоветской республики Иван Гаврилюк. В тот же день Кабмин сообщил о его отставке.
Представитель правительства Украины в парламенте (Верховной раде) Тарас Мельничук сообщил 18 апреля о кадровых перестановках. Среди прочих Кабмин решил освободить от должности первого замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка.
"Иван Гаврилюк, до своей отставки с должности замглавы Минобороны, успел выступить в Раде и заявить, что ведомство планирует поэтапную демобилизацию бойцов, воюющих с 2022 года, - сообщило издание "Страна". - По его словам, такой механизм разрабатывается. В частности, заменять их будут парни 18-24 лет, подписавшие молодежные контракты".
Гаврилюк также заявил, что "бусификация - это позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого".
"Ранее сам Гаврилюк говорил, что уходит в отставку по собственному желанию. Но нардеп Безуглая заявила, что Гаврилюка "выдавливают" из министерства из-за скандалов с закупками", - сообщил телегам-канал strana.ua.
Подробнее об этом сказано в публикации Правительство Украины уволило замминистров здравоохранения и обороны
Накануне репрессированный украинский парламентарий рассказал о проблеме госзакупок по линии Минобороны. Подробности в публикации "Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским
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