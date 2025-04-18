https://ukraina.ru/20250418/zamministra-oborony-ukrainy-uspel-do-uvolneniya-raskritikovat-busifikatsiyu-1062611043.html

Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию"

Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию" - 18.04.2025 Украина.ру

Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию"

Насильственную мобилизацию на Украине подверг резкой критике 18 апреля в парламенте Украины замминистра обороны постсоветской республики Иван Гаврилюк. В тот же день Кабмин сообщил о его отставке.

2025-04-18T17:42

2025-04-18T17:42

2025-04-18T17:42

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Представитель правительства Украины в парламенте (Верховной раде) Тарас Мельничук сообщил 18 апреля о кадровых перестановках. Среди прочих Кабмин решил освободить от должности первого замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка.Гаврилюк также заявил, что "бусификация - это позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого"."Ранее сам Гаврилюк говорил, что уходит в отставку по собственному желанию. Но нардеп Безуглая заявила, что Гаврилюка "выдавливают" из министерства из-за скандалов с закупками", - сообщил телегам-канал strana.ua.Подробнее об этом сказано в публикации Правительство Украины уволило замминистров здравоохранения и обороны Накануне репрессированный украинский парламентарий рассказал о проблеме госзакупок по линии Минобороны. Подробности в публикации "Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским

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новости, украина, марьяна безуглая, верховная рада, кабмин, вооруженные силы украины, новости украины, мобилизация, демобилизация, всу, минобороны украины