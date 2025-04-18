https://ukraina.ru/20250418/vladimir-bruter-tramp-ne-obsuzhdaet-realnye-predlozheniya-o-mire-potomu-chto-boitsya-poloviny-svoey-1062610210.html

Владимир Брутер: Трамп не обсуждает реальные предложения о мире, потому что боится половины своей команды

Владимир Брутер: Трамп не обсуждает реальные предложения о мире, потому что боится половины своей команды - 18.04.2025 Украина.ру

Владимир Брутер: Трамп не обсуждает реальные предложения о мире, потому что боится половины своей команды

Приглашение Уиткоффа в Питер означало, что российское руководство понимает те сложности, с которыми нам пришлось столкнуться в процессе консультации. И хочет, чтобы Уиткофф попытался объяснить Трампу реальную ситуацию с тем, чтобы тот не пытался поставить телегу впереди лошади. И понимал, что процесс урегулирования — это не одномоментное решение.

2025-04-18T19:30

2025-04-18T19:30

2025-04-18T19:30

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украина

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в достижении мира между Россией и Украиной, если не увидит прогресса на этом треке в ближайшие дни.- Владимир Ильич, означает ли это заявление, что США отказываются от своих мирных инициатив по Украине?- Дело в том, что никаких мирных инициатив нет. Знаете, что такое ложная импликация? Это когда из верного аргумента выводится ложный результат.Нельзя обсуждать отсутствие предложений. Предложение спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа оставить за Россией территории может быть и было бы компромиссно продуктивным, если бы оно воспринималось в Штатах. Вы слышали официальное предложение, что США предлагают России установить государственную границу по линии боевого соприкосновения и на этом конфликт закончить?- Но Уиткофф же имеет влияние на Дональда Трампа.- Но не имеет влияние на Марко Рубио. А Трампу ссорится с половиной своей администрации, когда его рейтинг стремительно падает, не с руки. Тогда ему придется разгонять администрацию. Рубио, Вэнс, Уолц под это не подпишутся. Трамп боится этих тем.Если Россия согласится на одностороннее перемирие, то гарантии того, что это время не будет использовано для перевооружения, никто не даст. В каком виде они могут быть получены? Слово Уиткоффа? Это смешно. Европейцы под это никогда не подпишутся. Я уже не говорю, что за этот месяц перемирия на Украину могут быть введены франко-английские войска. Но пока идут боевые действия, они на Украину не пойдут, потому что они не хотят, чтобы домой отправилась масса двухсотых.- При этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Прекращение огня на Украине пока нереалистично, причиной этого стали нарушения договоренностей со стороны Киева о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру.- Если мы говорим, что должны быть устранены первопричины и мир должен быть прочным, то прекращение огня должно по времени совпадать с подписанием политических документов. Но ведь мы уже превращали огонь под переговоры. Это дало совершенно противоположный результат.Да, вывод войск из Киевской, Сумской и Черниговской областей имел военную причину, потому что экспедиционный корпус был недостаточен для того, чтобы закрывать фронт. Мы потом с этим столкнулись и в Харьковской области, которую вынуждены были оставить, потому что не могли сформировать линию фронта из-за нехватки личного состава.Приглашение Уиткоффа в Питер означало, что российское руководство понимает те сложности, с которыми нам пришлось столкнуться в процессе консультации. И хочет, чтобы Уиткофф попытался объяснить Трампу реальную ситуацию с тем, чтобы тот не пытался поставить телегу впереди лошади. И понимал, что процесс урегулирования — это не одномоментное решение, о чем говорили все российские официальные лица, задействованные в переговорном процесс: Лавров, Ушаков, Дмитриев.- Возможен ли сценарий, при котором франко-британский контингент прибудет на Украины еще до окончания боевых действий?- Они не рискнут, потому что значительная часть населения это не поддерживает. Вводить такой контингент в бой им не хочется, а держать его в Одессе просто так не имеет смысла.- Следует ли всерьез воспринимать другие слова Рубио о том, что США сфокусируются на других задачах, перестав поддерживать Украину?- Украину они поддерживать не перестанут, на других задачах они и так фокусируются. На мой взгляд, требование к Ирану, чтобы он перестал обогащать уран, уже является фокусом на других задачах. А 145% пошлины против Китая говорят, что они уже по уши в других задачах.Трамп много раз говорил, что Путин хочет скорейшего завершения конфликта, и он ему верит. Это чуть ли не единственная содержательная фраза, которую Трамп все время произносит. Они считали, что решение украинской проблемы им легко обойдется, и с этого будут хорошие дивиденды. Если дивидендов не будет, они не будут этим заниматься, они эту проблему отдадут европейцам, но сами оттуда не уйдут. Кто руководит запусками западных ракет? Они никуда не уйдут…- То есть если встанет вопрос об очередном пакете помощи для Украины Конгресс за него проголосует?- Они его уменьшат и будут привязывать к сделке по редкоземельным металлам, чтобы все понимали, что Трамп никому ничего не дает бесплатно. Меморандум о будущем соглашении по редкоземельным металлам уже подписан. И денег из бюджета они будут давать меньше.- Можно ли сейчас спрогнозировать, как будут разворачиваться события в зоне спецоперации и на международной арене?- Я не могу спрогнозировать ни Трампа до конца. Стороны подошли к переговорному процессу не будучи полностью готовыми к нему. То, что сказал Небензя, которого вы процитировали, на Смоленской набережной понимают давно. Но мы рассчитывали, что США так просто с этого трека не сойдут, несмотря на заявления Рубио. Так просто решить эту проблему (мирное урегулирование на Украине) не получится, а выходить из нее очень болезненно.Если бы я занимался этим с самого начала, то подготовил бы ситуацию. Я бы не стал бы возлагать ответственность на Россию и Вашингтон ответственность за продвижение темы. Попытался бы поручить это кому-нибудь другому. Создать инициативу из условно нейтральных стран, которым Россия и США дают карт-бланш, при том, чтобы этот процесс был для нас и для них подконтрольный и интересный.Китаю в Вашингтоне не доверяют. Это должен быть человек типа Орбана, Фицо. Здесь должны были быть вот такие драйверы, как бы с одной стороны не очень значимые, с другой стороны достаточно антиукраинские, и имеющие личный интерес. И дать им свободу действий примерно от трех месяцев до полгода.- Это окно возможностей уже закрыто?- В Кремле не хотели бы так считать. Но все упирается в то, что то, что Уиткофф говорил своему шефу, Трампу, было им не понято. Ему надо было предложить пригласить Орбана и сказать ему: ты большой специалист по украинцам, видеть их не можешь, давай, собирай команду и действуй.- Есть мнение, что для того, чтобы понять психотип Трампа, нужно совместить личности Ельцина и Жириновского. Согласны ли вы с этим?- Психология этих людей в Вашингтоне формировалась в эпоху бандитизма 20-30-х годов. Главная идея фикс Трампа - у кого-нибудь что-нибудь забрать. В Соединенных Штатах человек, который был гангстером и стал предпринимателем, это нормально. Трамп сам описывал, как он отжимал бизнес у других людей с помощью методов, которые в России считали бы незаконными, могли бы за это посадить. В том числе и в 90-е. На человека, который бел первым секретарем обкома в крупной области это никак не похоже.Думаю, Жириновский и Ельцин, воспитанные в советской действительности, о том, что человек венец природы и наша цель гуманизм, никакого отношения к этим людям не имеют.У них совершенно другой бэкграунд. Их нельзя сравнивать с нами. Есть такой термин – ксенология, это попытка сравнивать несравнимое. Попытка приписывать инопланетным существам свою собственную психологию и тип мышления. Они не инопланетные, но в общем нет. Мы никогда этих людей не поймем, у них совершенно иная логика.Подробнее о ситуации вокруг Украины "Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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