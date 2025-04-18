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"Интересные вещи" Вэнса и что будет с территориями. Итоги 18 апреля на Украине

"Интересные вещи" Вэнса и что будет с территориями. Итоги 18 апреля на Украине - 18.04.2025 Украина.ру

"Интересные вещи" Вэнса и что будет с территориями. Итоги 18 апреля на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал "интересные вещи" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Западные СМИ раскрыли предложения американской делегации в Париже

2025-04-18T18:19

2025-04-18T18:19

2025-04-18T18:19

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу, 18 апреля, заявил, что Соединённые Штаты Америки настроены оптимистично и верят, что смогут положить конец "очень жестокой войне" на Украине.Своё заявление Вэнс сделал перед двусторонней встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме."Я хочу проинформировать премьер-министра о некоторых переговорах между Россией и Украиной... даже за последние 24 часа, мы считаем, что у нас есть некоторые интересные вещи, о которых мы можем сообщить", — отметил Вэнс.Он указал, что переговоры ещё продолжаются."Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их опережать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне", — указал вице-президент США.Примечательно, что Мелони накануне вернулась из США, где встречалась с американским президентом Дональдом Трампом. На встрече Мэлони и Трампа журналисты также поднимали вопрос об Украине.Так, у Трампа спросили, когда он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня и будет ли усиливать ли он антироссийские санкции."Посмотрим, чем это будет. Мы получим от них (России. – Ред.) ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим", – ответил президент США.Трамп также заявил, что хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".Кроме того, Трамп заявил, что боевые действия на Украине никогда бы не начались, если бы он был президентом. И так и было при его первом президентстве."И поэтому я не доволен им (Владимиром Зеленским – Ред.), и я не доволен кем-либо, кто к этому причастен", – указал президент США.По словам Трампа, очень неумно было ввязываться в борьбу с Россией."Россия намного больше, у неё большая военная сила, и если вы умны, вы не будете ввязываться и участвовать в войнах. Вы можете обвинять человека, который сидел на этом месте, Байдена, в том, что он не знал, что, чёрт возьми, происходит. Но я могу гарантировать вам – и все с этим соглашаются, – что если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было", – подчеркнул Трамп.На вопрос о том, считает ли Трамп виновным в конфликте с Россией Зеленского, президент США ответил, что "не большой его фанат"."Я не виню его. Но я говорю, что не считаю, будто он проделал работу лучшим образом. Я не его большой фанат", — отметил Трамп.Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американцы не будут бесконечно заниматься конфликтом на Украине."Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться", — заявил он 18 апреля на пресс-конференции.По словам Рубио, если Украина и Россия серьёзно настроены на мир, то США хотят помочь, иначе Вашингтон "займётся чем-то ещё".Рубио подчеркнул, что понять это нужно как можно скорее, "в ближайшие дни, а не ближайшие недели".Если это возможно, то США, указал Рубио, готовы приложить в достижению мира все усилия. Если же стороны не могут договориться, то, отметил госсекретарь, Трамп может заявить "мы с этим закончили"."Мы готовы принимать участие в работе так долго, как это потребуется, но не бесконечно. Не без прогресса", — подчеркнул Рубио.На его слова отреагировали на Украине."Госсекретарь США Рубио заявил, что Штаты три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда "нужно сфокусироваться на другом". Тут могла бы быть фотография американского вертолёта, взлетающего над посольством в Сайгоне, но можно и без неё. Интересно, кто теперь будет этим "другим", на котором сосредоточатся?" — отметил народный депутат Украины Максим Бужанский.Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представленный США план по урегулированию конфликта на Украине подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с РФ."США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая перечень условий прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня", — указывалось в публикации.Как рассказали агентству неназванные европейские чиновники, американская делегация представила план США европейским союзникам в ходе серии встреч по Украине в Париже. План подразумевает фактическую заморозку конфликта. При этом новые регионы России "останутся под контролем Москвы". Кроме того, предложение США предполагает отказ от обсуждения членства Украины в НАТО.Как рассказал один из чиновников, упомянутые планы не будут "окончательным урегулированием", а европейские союзники Украины не будут признавать новые российские регионы.Также сообщили чиновники, переговоры будут безрезультатными, если боевые действия не будут прекращены. Также по словам европейских чиновников, Украине нужно предоставить гарантии безопасности.Более подробно о словах Рубио — в статье Павла Котова "Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни".

https://ukraina.ru/20250418/ssha-ustali-ot-ukrainy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-18-aprelya-1062601334.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, марко рубио, джей ди вэнс, россия, сша, украина, bloomberg, нато