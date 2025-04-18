https://ukraina.ru/20250418/kepka-dlya-durbytselov-ukrainu-neotvratimo-gonyat-k-kontsu-ee-istorii-1062614171.html

Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории

Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории - 18.04.2025 Украина.ру

Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории

…В Украине любят и умеют ругаться. Даже когда незлобно, то получается очень точно. Например, если кто сейчас вступает в партию "Слуга народа", то о нем, тихо отстранясь или отходя в сторону, так и говорят: "Хвора людына" или "Дурбыцел" (вариант – "дурбецало")…

2025-04-18T20:34

2025-04-18T20:34

2025-04-18T20:52

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сша

европа

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

вооруженные силы украины

слуга народа

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Первое – это, как вы, наверное, догадались, означает по-русски "больной человек". Со вторым сложнее – тут этимология позаковыристее: есть понемногу и от дурака, и от быка, и, возможно, от умственно отсталенького имбецила, которому врачи не запрещают жить среди людей. Такие в Украине и живут сплошь и рядом – партии создают и общественные организации, гимны слагают и песни поют патриотического звучания, войну "за свободу от путинской Рашки" вот затеяли…Короче, недавно завирусился один видосик на тему украинской бусификации – мобилизации пушечного мяса с целью смертоубийства на фронтах специальной военной операции (СВО). За бесплатно и за чужие интересы.Работник ТЦК в камуфляже и черной бейсболке подкрался и набросился на жертву – на молодого мужика, который явно не планировал идти в ВСУ и потому нападение отбил и свалился вместе с "людоловом" в кучу малу на землю. На молодой травке они еще какое-то время барахтались, азартно пиная друг друга руками и ногами, и мужик начал отбиваться от тэцэкашника, который потерял кепку в неравной схватке.Людолову бросился на помощь полицейский в черном, а мужику – простые прохожие, которые разняли дерущихся и очень четко, с грамотным употреблением идиоматических выражений указали, куда работникам ТЦК идти. И немедленно, чтобы не огрести по сопатке.От перспективы получить по морде работники ТЦК сразу отказались и ретировались к бусику (автобусу с уловом), но напоследок один из них бросился в толпу за "майном" (имуществом) – бейсболкой, которую уже пинали ногами спасители. "Ага! Кепка моя!", – орал обиженный и смело тянулся ручонками за своим…На этом видосик оборвался, а жаль – картинка получилась знаковая, классная и крайне символичная во всех смыслах: неонацистские власти Украины по-прежнему гонят своих цепных прикормленных псов из ТЦК на охоту за призывниками, чтобы воевать и гробить людей дальше. А сограждане не хотят, сопротивляются и уже даже отбивают несчастных из цепких рук пособников убийц.И есть надежда, что скоро работников ТЦК начнут линчевать на улицах. А потом дело дойдет и до Владимира Зеленского, просроченного недофюрера с его свитой, если они, паче чаяния, не успеют к этому времени добежать до канадской границы.А ведь могут-таки не добежать. Но могут и остаться при власти дальше, и это самое страшное, что ждет Украину, которую тогда окончательно догонят до конца и утилизируют за ненадобностью. Может так получиться, что Зеленский во главе режима и в роли защитника западных интересов в Украине будет подходить Западу и в будущем. И Запад не захочет менять Зеленского. А зачем, если и этот прирученный и на кукан компромата посаженный фигурант подходит, как нельзя лучше?А имею я в виду вот что. Пока шла описанная выше увлекательная бойня за кепку для дурбыцела между ТЦК и гражданами, в Париже вольно или невольно решалась судьба Украины. Решали ее представители неонацистов и европейцев, к которым завернули на дипломатический огонек общие шефы-покровители из-за Атлантики – госсекретарь Марко Рубио, и спецпосланник Стив Уиткофф, выступающие от имени президента США Дональда Трампа.Что-то они там терли почти три дня, и вот Рубио сказал, что дотереть до финиша не удалось – перемирие между Украиной и Россией с участием США и Европы что-то не вырисовывается. И что США могут выйти из роли посредников и бросить украинцев и европейцев разбираться с Россией самостоятельно.Следующий раунд подобных переговоров анонсирован на следующую неделю в Лондоне. Но и там может ничего не получиться. И потому Рубио уже сейчас продемонстрировал миру так называемую "усталость". И от Украины, и от Европы, и от России. И намекнул, что, мол, США уйдут, а вы разбирайтесь сами, как сумеете.Может ли такое быть? Конечно! И вот по какой очень простой причине – война в Украине может быть выгодной и для Трампа, который говорит о мире, потому что как бы обещал человечеству мир в Украине сначала за 1 день, потом за 100 дней. Но эти дни вот-вот истекут, а в деле мира и конь не валялся, что наносит очередной непрестижный удар по имиджу Трампа.Но Трамп, в свою бытность бизнесменом переживший пару банкротств, эту беду с позором за невыполненные обещания может переморгать. А вот упустить интересы США или той их части, что стоит за ним, он не может никак. Это и не по-фашистски как-то, и не по-бизнесменски – тут выгода, тут таким баблом немалым пахнет, что от азарта им обладать у настоящих бизнес-воротил майки под фраками заворачиваются.Война в Украине – инструмент обоюдоострый. Она, с одной стороны, помогает США истощать Россию и отвлекать ее ресурсы на негодный объект – на Украину и на стоящих за ее спиной "евроястребов". Ну, как евроястребов… Очень похожих на петушков, даже не бойцовских, а просто стремных домашних пернатых. Типа:– президента Франции Эмманюэля Макрона, который мнит себя "главным по Европе", но ему никто не верит и все смеются;– будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, жаждущего реванша над Россией, которая 80 лет назад страшно опустила ниже городской канализации его деда из гитлеровской СС или вермахта;– премьера Великобритании Кира Стармера, который во что угодно готов вляпаться, чтобы только отвлечь внимание британцев от педофильского прошлого. Его и его партии.Этим, назовем их по-украински, дербыцелам, нужна война, потому что она оставляет их у власти, и у корыта, которое война открывает, когда нужно будет собирать и вкладывать деньги в возрождение ВПК стран Европы. А это – ни много, ни мало – 800 млрд евро до 2030 года, есть возможность для всех украсть при желании.Не верите? Спросите у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – эта воровала себе на карман даже при пандемии ковида-19. А сейчас вот, кажется, попалась еще и на крысятничестве при обслуживании так называемой зеленой повестки и зеленых же дурачков, на ней наживающихся.С другой стороны, война в Европе абсолютно обезжиривает именно ее, заставляла денежных европейцев переводить свои производства, финансы и активы из Европы, которой грозит тарифная война по милости Трампа, за Атлантику, в США, где им обещан налоговый рай.Война в Украине делает Европу донором для США, и Трампу это выгодно. Он уже фактически похоронил Евросоюз, который искренне презирает и потому предпочитает напрямую общаться с европейскими лидерами. Пусть и недолидерами, но не с бесноватой же фон дер Ляйен ему якшаться. И не с Кайей Каллас, не к ночи будет помянута.Именно поэтому Трамп предпочитает уже сейчас обдирать национальные государства Европы, а не под сенью струек писающего мальчика иметь дело с коллективным Брюсселем. И на упомянутых переговорах в Париже, как все отметили, не было брюссельских надгосударственных чиновников, а были только нацлидеры. И, возможно, в Лондоне будет то же самое.И самое интересное – война в Украине Трампу понадобится и в случае, когда он выжмет из украинских неонацистов Зеленского нужную ему сделку, которая передаст в руки американцев все стретегически ценное в ободранной стране – минералы-редкоземы и прочие ее природные ископаемые, трубу "Газпрома" для транзита газа, землю, объекты энергетической и логистической инфраструктуры, порты на Черном море и т. д. и т. п.Все это перейдет в руки американских и транснациональных корпораций и фондов типа "БлэкРок", которым и понадобится военная защита "кровно нажитого". Вот тут-то и пригодятся прикупленные и натасканные на смертоубийство ВСУ и националистические банды головорезов и боевиков. И, разумеется, война – как форма защиты. И будет эта война вестись в Украине до последнего украинца. И до конца самой Украины.И вы не поверите, но неонацисты Зеленского готовы и к этому. Они даже форму лизоблюдства нового придумали, как угождать хозяевам под видом "национального возрождения" и "сопротивления агрессии". Как сообщила замруководителя Офиса президента (ОПУ) Ирина Верещук, в каждой области Украины согласно постановлению правительства хотят запустить "Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению"."Путин не пройдет" и "Остановим Россию" – вот квинтэссенция содержания документа, разработанного ОПУ, представителями Минобороны, Сил теробороны, Генерального штаба ВСУ, а также областных военных администраций, общественных и волонтерских организаций. Во как! Но будут они служить будущим захватчикам в роли новых хозяев……И потому я, в принципе, понимаю того дурбыцела из ТЦК, который бросился спасать свою кепку после драки. Может так статься, что у него только эта бейсболка, ранее полученная на шару при дерибане военной помощи от США, и останется. Особенно если его покалечат ненароком, когда он очередного украинца будет бусифицировать и огребет-таки от благодарного народа по полной…Подробнее о переговорах в Париже и ситуации вокруг российско-украинского конфликта - в статье Павла Котова ""Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, слуга народа, сс, мнения