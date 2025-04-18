Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории - 18.04.2025 Украина.ру
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Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории
Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории - 18.04.2025 Украина.ру
Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории
…В Украине любят и умеют ругаться. Даже когда незлобно, то получается очень точно. Например, если кто сейчас вступает в партию "Слуга народа", то о нем, тихо отстранясь или отходя в сторону, так и говорят: "Хвора людына" или "Дурбыцел" (вариант – "дурбецало")…
2025-04-18T20:34
2025-04-18T20:52
украина
сша
европа
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
вооруженные силы украины
слуга народа
сс
мнения
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Первое – это, как вы, наверное, догадались, означает по-русски "больной человек". Со вторым сложнее – тут этимология позаковыристее: есть понемногу и от дурака, и от быка, и, возможно, от умственно отсталенького имбецила, которому врачи не запрещают жить среди людей. Такие в Украине и живут сплошь и рядом – партии создают и общественные организации, гимны слагают и песни поют патриотического звучания, войну "за свободу от путинской Рашки" вот затеяли…Короче, недавно завирусился один видосик на тему украинской бусификации – мобилизации пушечного мяса с целью смертоубийства на фронтах специальной военной операции (СВО). За бесплатно и за чужие интересы.Работник ТЦК в камуфляже и черной бейсболке подкрался и набросился на жертву – на молодого мужика, который явно не планировал идти в ВСУ и потому нападение отбил и свалился вместе с "людоловом" в кучу малу на землю. На молодой травке они еще какое-то время барахтались, азартно пиная друг друга руками и ногами, и мужик начал отбиваться от тэцэкашника, который потерял кепку в неравной схватке.Людолову бросился на помощь полицейский в черном, а мужику – простые прохожие, которые разняли дерущихся и очень четко, с грамотным употреблением идиоматических выражений указали, куда работникам ТЦК идти. И немедленно, чтобы не огрести по сопатке.От перспективы получить по морде работники ТЦК сразу отказались и ретировались к бусику (автобусу с уловом), но напоследок один из них бросился в толпу за "майном" (имуществом) – бейсболкой, которую уже пинали ногами спасители. "Ага! Кепка моя!", – орал обиженный и смело тянулся ручонками за своим…На этом видосик оборвался, а жаль – картинка получилась знаковая, классная и крайне символичная во всех смыслах: неонацистские власти Украины по-прежнему гонят своих цепных прикормленных псов из ТЦК на охоту за призывниками, чтобы воевать и гробить людей дальше. А сограждане не хотят, сопротивляются и уже даже отбивают несчастных из цепких рук пособников убийц.И есть надежда, что скоро работников ТЦК начнут линчевать на улицах. А потом дело дойдет и до Владимира Зеленского, просроченного недофюрера с его свитой, если они, паче чаяния, не успеют к этому времени добежать до канадской границы.А ведь могут-таки не добежать. Но могут и остаться при власти дальше, и это самое страшное, что ждет Украину, которую тогда окончательно догонят до конца и утилизируют за ненадобностью. Может так получиться, что Зеленский во главе режима и в роли защитника западных интересов в Украине будет подходить Западу и в будущем. И Запад не захочет менять Зеленского. А зачем, если и этот прирученный и на кукан компромата посаженный фигурант подходит, как нельзя лучше?А имею я в виду вот что. Пока шла описанная выше увлекательная бойня за кепку для дурбыцела между ТЦК и гражданами, в Париже вольно или невольно решалась судьба Украины. Решали ее представители неонацистов и европейцев, к которым завернули на дипломатический огонек общие шефы-покровители из-за Атлантики – госсекретарь Марко Рубио, и спецпосланник Стив Уиткофф, выступающие от имени президента США Дональда Трампа.Что-то они там терли почти три дня, и вот Рубио сказал, что дотереть до финиша не удалось – перемирие между Украиной и Россией с участием США и Европы что-то не вырисовывается. И что США могут выйти из роли посредников и бросить украинцев и европейцев разбираться с Россией самостоятельно.Следующий раунд подобных переговоров анонсирован на следующую неделю в Лондоне. Но и там может ничего не получиться. И потому Рубио уже сейчас продемонстрировал миру так называемую "усталость". И от Украины, и от Европы, и от России. И намекнул, что, мол, США уйдут, а вы разбирайтесь сами, как сумеете.Может ли такое быть? Конечно! И вот по какой очень простой причине – война в Украине может быть выгодной и для Трампа, который говорит о мире, потому что как бы обещал человечеству мир в Украине сначала за 1 день, потом за 100 дней. Но эти дни вот-вот истекут, а в деле мира и конь не валялся, что наносит очередной непрестижный удар по имиджу Трампа.Но Трамп, в свою бытность бизнесменом переживший пару банкротств, эту беду с позором за невыполненные обещания может переморгать. А вот упустить интересы США или той их части, что стоит за ним, он не может никак. Это и не по-фашистски как-то, и не по-бизнесменски – тут выгода, тут таким баблом немалым пахнет, что от азарта им обладать у настоящих бизнес-воротил майки под фраками заворачиваются.Война в Украине – инструмент обоюдоострый. Она, с одной стороны, помогает США истощать Россию и отвлекать ее ресурсы на негодный объект – на Украину и на стоящих за ее спиной "евроястребов". Ну, как евроястребов… Очень похожих на петушков, даже не бойцовских, а просто стремных домашних пернатых. Типа:– президента Франции Эмманюэля Макрона, который мнит себя "главным по Европе", но ему никто не верит и все смеются;– будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, жаждущего реванша над Россией, которая 80 лет назад страшно опустила ниже городской канализации его деда из гитлеровской СС или вермахта;– премьера Великобритании Кира Стармера, который во что угодно готов вляпаться, чтобы только отвлечь внимание британцев от педофильского прошлого. Его и его партии.Этим, назовем их по-украински, дербыцелам, нужна война, потому что она оставляет их у власти, и у корыта, которое война открывает, когда нужно будет собирать и вкладывать деньги в возрождение ВПК стран Европы. А это – ни много, ни мало – 800 млрд евро до 2030 года, есть возможность для всех украсть при желании.Не верите? Спросите у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – эта воровала себе на карман даже при пандемии ковида-19. А сейчас вот, кажется, попалась еще и на крысятничестве при обслуживании так называемой зеленой повестки и зеленых же дурачков, на ней наживающихся.С другой стороны, война в Европе абсолютно обезжиривает именно ее, заставляла денежных европейцев переводить свои производства, финансы и активы из Европы, которой грозит тарифная война по милости Трампа, за Атлантику, в США, где им обещан налоговый рай.Война в Украине делает Европу донором для США, и Трампу это выгодно. Он уже фактически похоронил Евросоюз, который искренне презирает и потому предпочитает напрямую общаться с европейскими лидерами. Пусть и недолидерами, но не с бесноватой же фон дер Ляйен ему якшаться. И не с Кайей Каллас, не к ночи будет помянута.Именно поэтому Трамп предпочитает уже сейчас обдирать национальные государства Европы, а не под сенью струек писающего мальчика иметь дело с коллективным Брюсселем. И на упомянутых переговорах в Париже, как все отметили, не было брюссельских надгосударственных чиновников, а были только нацлидеры. И, возможно, в Лондоне будет то же самое.И самое интересное – война в Украине Трампу понадобится и в случае, когда он выжмет из украинских неонацистов Зеленского нужную ему сделку, которая передаст в руки американцев все стретегически ценное в ободранной стране – минералы-редкоземы и прочие ее природные ископаемые, трубу "Газпрома" для транзита газа, землю, объекты энергетической и логистической инфраструктуры, порты на Черном море и т. д. и т. п.Все это перейдет в руки американских и транснациональных корпораций и фондов типа "БлэкРок", которым и понадобится военная защита "кровно нажитого". Вот тут-то и пригодятся прикупленные и натасканные на смертоубийство ВСУ и националистические банды головорезов и боевиков. И, разумеется, война – как форма защиты. И будет эта война вестись в Украине до последнего украинца. И до конца самой Украины.И вы не поверите, но неонацисты Зеленского готовы и к этому. Они даже форму лизоблюдства нового придумали, как угождать хозяевам под видом "национального возрождения" и "сопротивления агрессии". Как сообщила замруководителя Офиса президента (ОПУ) Ирина Верещук, в каждой области Украины согласно постановлению правительства хотят запустить "Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению"."Путин не пройдет" и "Остановим Россию" – вот квинтэссенция содержания документа, разработанного ОПУ, представителями Минобороны, Сил теробороны, Генерального штаба ВСУ, а также областных военных администраций, общественных и волонтерских организаций. Во как! Но будут они служить будущим захватчикам в роли новых хозяев……И потому я, в принципе, понимаю того дурбыцела из ТЦК, который бросился спасать свою кепку после драки. Может так статься, что у него только эта бейсболка, ранее полученная на шару при дерибане военной помощи от США, и останется. Особенно если его покалечат ненароком, когда он очередного украинца будет бусифицировать и огребет-таки от благодарного народа по полной…Подробнее о переговорах в Париже и ситуации вокруг российско-украинского конфликта - в статье Павла Котова ""Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни"
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Владимир Скачко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, слуга народа, сс, мнения
Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Слуга народа, СС, Мнения

Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории

20:34 18.04.2025 (обновлено: 20:52 18.04.2025)
 
Зеленский в ауте
Зеленский в ауте
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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…В Украине любят и умеют ругаться. Даже когда незлобно, то получается очень точно. Например, если кто сейчас вступает в партию "Слуга народа", то о нем, тихо отстранясь или отходя в сторону, так и говорят: "Хвора людына" или "Дурбыцел" (вариант – "дурбецало")…
Первое – это, как вы, наверное, догадались, означает по-русски "больной человек". Со вторым сложнее – тут этимология позаковыристее: есть понемногу и от дурака, и от быка, и, возможно, от умственно отсталенького имбецила, которому врачи не запрещают жить среди людей. Такие в Украине и живут сплошь и рядом – партии создают и общественные организации, гимны слагают и песни поют патриотического звучания, войну "за свободу от путинской Рашки" вот затеяли…
Короче, недавно завирусился один видосик на тему украинской бусификации – мобилизации пушечного мяса с целью смертоубийства на фронтах специальной военной операции (СВО). За бесплатно и за чужие интересы.
Работник ТЦК в камуфляже и черной бейсболке подкрался и набросился на жертву – на молодого мужика, который явно не планировал идти в ВСУ и потому нападение отбил и свалился вместе с "людоловом" в кучу малу на землю. На молодой травке они еще какое-то время барахтались, азартно пиная друг друга руками и ногами, и мужик начал отбиваться от тэцэкашника, который потерял кепку в неравной схватке.
Людолову бросился на помощь полицейский в черном, а мужику – простые прохожие, которые разняли дерущихся и очень четко, с грамотным употреблением идиоматических выражений указали, куда работникам ТЦК идти. И немедленно, чтобы не огрести по сопатке.
От перспективы получить по морде работники ТЦК сразу отказались и ретировались к бусику (автобусу с уловом), но напоследок один из них бросился в толпу за "майном" (имуществом) – бейсболкой, которую уже пинали ногами спасители. "Ага! Кепка моя!", – орал обиженный и смело тянулся ручонками за своим…
На этом видосик оборвался, а жаль – картинка получилась знаковая, классная и крайне символичная во всех смыслах: неонацистские власти Украины по-прежнему гонят своих цепных прикормленных псов из ТЦК на охоту за призывниками, чтобы воевать и гробить людей дальше. А сограждане не хотят, сопротивляются и уже даже отбивают несчастных из цепких рук пособников убийц.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И есть надежда, что скоро работников ТЦК начнут линчевать на улицах. А потом дело дойдет и до Владимира Зеленского, просроченного недофюрера с его свитой, если они, паче чаяния, не успеют к этому времени добежать до канадской границы.
А ведь могут-таки не добежать. Но могут и остаться при власти дальше, и это самое страшное, что ждет Украину, которую тогда окончательно догонят до конца и утилизируют за ненадобностью. Может так получиться, что Зеленский во главе режима и в роли защитника западных интересов в Украине будет подходить Западу и в будущем. И Запад не захочет менять Зеленского. А зачем, если и этот прирученный и на кукан компромата посаженный фигурант подходит, как нельзя лучше?
А имею я в виду вот что. Пока шла описанная выше увлекательная бойня за кепку для дурбыцела между ТЦК и гражданами, в Париже вольно или невольно решалась судьба Украины. Решали ее представители неонацистов и европейцев, к которым завернули на дипломатический огонек общие шефы-покровители из-за Атлантики – госсекретарь Марко Рубио, и спецпосланник Стив Уиткофф, выступающие от имени президента США Дональда Трампа.
Что-то они там терли почти три дня, и вот Рубио сказал, что дотереть до финиша не удалось – перемирие между Украиной и Россией с участием США и Европы что-то не вырисовывается. И что США могут выйти из роли посредников и бросить украинцев и европейцев разбираться с Россией самостоятельно.
Следующий раунд подобных переговоров анонсирован на следующую неделю в Лондоне. Но и там может ничего не получиться. И потому Рубио уже сейчас продемонстрировал миру так называемую "усталость". И от Украины, и от Европы, и от России. И намекнул, что, мол, США уйдут, а вы разбирайтесь сами, как сумеете.
Может ли такое быть? Конечно! И вот по какой очень простой причине – война в Украине может быть выгодной и для Трампа, который говорит о мире, потому что как бы обещал человечеству мир в Украине сначала за 1 день, потом за 100 дней. Но эти дни вот-вот истекут, а в деле мира и конь не валялся, что наносит очередной непрестижный удар по имиджу Трампа.
Но Трамп, в свою бытность бизнесменом переживший пару банкротств, эту беду с позором за невыполненные обещания может переморгать. А вот упустить интересы США или той их части, что стоит за ним, он не может никак. Это и не по-фашистски как-то, и не по-бизнесменски – тут выгода, тут таким баблом немалым пахнет, что от азарта им обладать у настоящих бизнес-воротил майки под фраками заворачиваются.
Война в Украине – инструмент обоюдоострый. Она, с одной стороны, помогает США истощать Россию и отвлекать ее ресурсы на негодный объект – на Украину и на стоящих за ее спиной "евроястребов". Ну, как евроястребов… Очень похожих на петушков, даже не бойцовских, а просто стремных домашних пернатых. Типа:
– президента Франции Эмманюэля Макрона, который мнит себя "главным по Европе", но ему никто не верит и все смеются;
– будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, жаждущего реванша над Россией, которая 80 лет назад страшно опустила ниже городской канализации его деда из гитлеровской СС или вермахта;
– премьера Великобритании Кира Стармера, который во что угодно готов вляпаться, чтобы только отвлечь внимание британцев от педофильского прошлого. Его и его партии.
Этим, назовем их по-украински, дербыцелам, нужна война, потому что она оставляет их у власти, и у корыта, которое война открывает, когда нужно будет собирать и вкладывать деньги в возрождение ВПК стран Европы. А это – ни много, ни мало – 800 млрд евро до 2030 года, есть возможность для всех украсть при желании.
Не верите? Спросите у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – эта воровала себе на карман даже при пандемии ковида-19. А сейчас вот, кажется, попалась еще и на крысятничестве при обслуживании так называемой зеленой повестки и зеленых же дурачков, на ней наживающихся.
С другой стороны, война в Европе абсолютно обезжиривает именно ее, заставляла денежных европейцев переводить свои производства, финансы и активы из Европы, которой грозит тарифная война по милости Трампа, за Атлантику, в США, где им обещан налоговый рай.
Война в Украине делает Европу донором для США, и Трампу это выгодно. Он уже фактически похоронил Евросоюз, который искренне презирает и потому предпочитает напрямую общаться с европейскими лидерами. Пусть и недолидерами, но не с бесноватой же фон дер Ляйен ему якшаться. И не с Кайей Каллас, не к ночи будет помянута.
Именно поэтому Трамп предпочитает уже сейчас обдирать национальные государства Европы, а не под сенью струек писающего мальчика иметь дело с коллективным Брюсселем. И на упомянутых переговорах в Париже, как все отметили, не было брюссельских надгосударственных чиновников, а были только нацлидеры. И, возможно, в Лондоне будет то же самое.
И самое интересное – война в Украине Трампу понадобится и в случае, когда он выжмет из украинских неонацистов Зеленского нужную ему сделку, которая передаст в руки американцев все стретегически ценное в ободранной стране – минералы-редкоземы и прочие ее природные ископаемые, трубу "Газпрома" для транзита газа, землю, объекты энергетической и логистической инфраструктуры, порты на Черном море и т. д. и т. п.
Все это перейдет в руки американских и транснациональных корпораций и фондов типа "БлэкРок", которым и понадобится военная защита "кровно нажитого". Вот тут-то и пригодятся прикупленные и натасканные на смертоубийство ВСУ и националистические банды головорезов и боевиков. И, разумеется, война – как форма защиты. И будет эта война вестись в Украине до последнего украинца. И до конца самой Украины.
И вы не поверите, но неонацисты Зеленского готовы и к этому. Они даже форму лизоблюдства нового придумали, как угождать хозяевам под видом "национального возрождения" и "сопротивления агрессии". Как сообщила замруководителя Офиса президента (ОПУ) Ирина Верещук, в каждой области Украины согласно постановлению правительства хотят запустить "Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению".
"Путин не пройдет" и "Остановим Россию" – вот квинтэссенция содержания документа, разработанного ОПУ, представителями Минобороны, Сил теробороны, Генерального штаба ВСУ, а также областных военных администраций, общественных и волонтерских организаций. Во как! Но будут они служить будущим захватчикам в роли новых хозяев…
…И потому я, в принципе, понимаю того дурбыцела из ТЦК, который бросился спасать свою кепку после драки. Может так статься, что у него только эта бейсболка, ранее полученная на шару при дерибане военной помощи от США, и останется. Особенно если его покалечат ненароком, когда он очередного украинца будет бусифицировать и огребет-таки от благодарного народа по полной…
Подробнее о переговорах в Париже и ситуации вокруг российско-украинского конфликта - в статье Павла Котова ""Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни"
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УкраинаСШАЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко РубиоВооруженные силы УкраиныСлуга народаССМнения
 
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Заголовок открываемого материала
20:34Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории
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