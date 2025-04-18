https://ukraina.ru/20250418/sk-rf-rassleduet-prestupnye-deystviya-vsu-povlekshie-ranenie-mirnogo-zhitelya-belgorodskoy-oblasti-1062613384.html
СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области
СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области - 18.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области
Следственный комитет России установит обстоятельства атаки дрона ВСУ на автомобиль мирного жителя Белгородской области. Об этом 18 апреля сообщило российское следственное ведомство.
2025-04-18T19:11
2025-04-18T19:11
2025-04-18T19:11
новости
россия
белгородская область
ск рф
всу
дроны
мирные жители
военные преступления
криминал
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_0:30:1984:1145_1920x0_80_0_0_fb29f4c84647d819143dbc33db927d60.jpg
"По сообщению органов исполнительной власти, в посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате произошедшего ранен мирный житель", - рассказали в СК РФ.Там заверили, что Следственный комитет Российской Федерации детально установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие от агрессии ВСУ получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС
россия
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_209:0:1774:1174_1920x0_80_0_0_8ab76afb0faa333d7cc6ef85c455bb5a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгородская область, ск рф, всу, дроны, мирные жители, военные преступления, криминал, уголовное дело, кто
Новости, Россия, Белгородская область, СК РФ, ВСУ, дроны, мирные жители, Военные преступления, криминал, уголовное дело, КТО
СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области
Следственный комитет России установит обстоятельства атаки дрона ВСУ на автомобиль мирного жителя Белгородской области. Об этом 18 апреля сообщило российское следственное ведомство.