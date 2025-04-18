СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области - 18.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250418/sk-rf-rassleduet-prestupnye-deystviya-vsu-povlekshie-ranenie-mirnogo-zhitelya-belgorodskoy-oblasti-1062613384.html
СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области
СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области - 18.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области
Следственный комитет России установит обстоятельства атаки дрона ВСУ на автомобиль мирного жителя Белгородской области. Об этом 18 апреля сообщило российское следственное ведомство.
2025-04-18T19:11
2025-04-18T19:11
новости
россия
белгородская область
ск рф
всу
дроны
мирные жители
военные преступления
криминал
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_0:30:1984:1145_1920x0_80_0_0_fb29f4c84647d819143dbc33db927d60.jpg
"По сообщению органов исполнительной власти, в посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате произошедшего ранен мирный житель", - рассказали в СК РФ.Там заверили, что Следственный комитет Российской Федерации детально установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие от агрессии ВСУ получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС
россия
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_209:0:1774:1174_1920x0_80_0_0_8ab76afb0faa333d7cc6ef85c455bb5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, ск рф, всу, дроны, мирные жители, военные преступления, криминал, уголовное дело, кто
Новости, Россия, Белгородская область, СК РФ, ВСУ, дроны, мирные жители, Военные преступления, криминал, уголовное дело, КТО

СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области

19:11 18.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Следственный комитет России установит обстоятельства атаки дрона ВСУ на автомобиль мирного жителя Белгородской области. Об этом 18 апреля сообщило российское следственное ведомство.
"По сообщению органов исполнительной власти, в посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате произошедшего ранен мирный житель", - рассказали в СК РФ.
Там заверили, что Следственный комитет Российской Федерации детально установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие от агрессии ВСУ получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее сообщалось, что Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБелгородская областьСК РФВСУдронымирные жителиВоенные преступлениякриминалуголовное делоКТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:34Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории
20:30"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16
20:15Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую
20:08Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве
20:00Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму
19:55Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом
19:45"Наемников никто не любит": Насонов о том, почему на Западе скрывают гибель офицеров НАТО на Украине
19:41Президент США рассматривает увольнение главы ФРС
19:30Владимир Брутер: Трамп не обсуждает реальные предложения о мире, потому что боится половины своей команды
19:20"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области
19:11СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области
19:11Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов
19:06Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров
18:50ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ
18:35Зеленский – Трамп: счёт 2:0
18:19"Интересные вещи" Вэнса и что будет с территориями. Итоги 18 апреля на Украине
18:02Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
17:42Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию"
17:23Правительство Украины уволило замминистров здравоохранения и обороны
16:55Признание территорий и ослабление санкции: Bloomberg раскрыл условия США по завершению войны
Лента новостейМолния