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СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области

СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области - 18.04.2025 Украина.ру

СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области

Следственный комитет России установит обстоятельства атаки дрона ВСУ на автомобиль мирного жителя Белгородской области. Об этом 18 апреля сообщило российское следственное ведомство.

2025-04-18T19:11

2025-04-18T19:11

2025-04-18T19:11

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"По сообщению органов исполнительной власти, в посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате произошедшего ранен мирный житель", - рассказали в СК РФ.Там заверили, что Следственный комитет Российской Федерации детально установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие от агрессии ВСУ получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС

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новости, россия, белгородская область, ск рф, всу, дроны, мирные жители, военные преступления, криминал, уголовное дело, кто