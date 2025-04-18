https://ukraina.ru/20250418/zelenskiy--tramp-scht-20-1062601062.html

Зеленский – Трамп: счёт 2:0

Зеленский – Трамп: счёт 2:0 - 18.04.2025 Украина.ру

Зеленский – Трамп: счёт 2:0

Зеленский в очередной раз подверг критике американского спецпосланника Уиткоффа: "он сознательно или несознательно – я не знаю – распространяет российские нарративы. В любом случае это не помогает. И я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории. Территории – наши". Возникает закономерный вопрос – а чего это Зеленский такой смелый?

2025-04-18T18:35

2025-04-18T18:35

2025-04-18T18:35

мнения

дональд трамп

владимир зеленский

украина

сша

россия

стив уиткофф

переговоры

дипломатия

прекращение огня на украине

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Многие наблюдатели комментируют поведение Зеленского в духе "слабоумие и отвага". Действительно, находясь в вооружённом конфликте с одной ядерной сверхдержавой, он вступает в конфликт с другой ядерной сверхдержавой, помощь которой является принципиально важной. Он точно нормальный?По поводу того, нормальный ли Зеленский, мы судить не можем – не обладаем достаточной медицинской компетенцией. Но вот с точки зрения политико-дипломатической мы видим, что Зеленский переигрывает Трампа, несмотря на, казалось бы, несопоставимые ресурсы и возможности.У Трампа были как минимум две цели: прекратить украинский конфликт и заключить соглашение о контроле над украинскими ресурсами.Вторая идея возникла спонтанно, по предложению украинской стороны, но Трамп сразу повернул её не как инвестиции в разработку украинских полезных ископаемых, а как плату за предоставленную ранее помощь.Чем всё обернулось, вы знаете – грандиозным скандалом в Овальном кабинете, который подорвал, скорее, позиции Трампа (ещё не было такого, чтобы глава какой-то страны четвёртого мира орал на президента США прямо в Белом доме). С тех пор прошло уже более полутора месяцев, и только 17 апреля был подписан меморандум, в котором США и Украина обязались рано или поздно подписать соглашение…Чем это всё закончится, пока непонятно, но уже известно, что хотя США вывернулись с вопросом предоставления гарантий защиты Украины, финансовые претензии были существенно снижены. Сейчас уже шутят, что по итогам переговоров о контроле над украинскими ресурсами США окажутся должны Украине. Впрочем, по логике именно так и должно быть – США берут на себя разработку полезных ископаемых и выплачивают Украине ренту от полученных (или планируемых) прибылей.Такая же ситуация с мирными соглашениями – они не были подписаны в течение 24 часов и не будут подписаны к 100 дням Трампа, которые истекают 30 апреля.Очень показателен в этом итоге был итог переговоров 17 апреля между делегациями Украины и США, итоги которых были "с воодушевлением" восприняты украинской стороной в лице Андрея Ермака.Ларчик открывается просто – стороны пришли к общему мнению относительно того, что прочный мир должен последовать после установления полного и безусловного прекращения огня. США при этом проглотили решение Украины продлить военное положение до 6 августа.Казалось бы – самоочевидное суждение: сначала – прекращение огня, а потом… А потом будет так:Во-первых, прекращение огня будет односторонним, потому что Украина – "жертва агрессии" и выполнять какие-либо соглашения не обязана. Этой логики украинское руководство неукоснительно придерживается с 2014 года. Да и сейчас видно – Украина продолжает наносить удары по энергетическим объектам на территории России, Россия старательно ведёт учёт и передаёт США, американская администрация хорошо хоть не принимает участия в информационных кампаниях украинской власти.Во-вторых, прекращение огня будет действовать только до тех пор, как украинская сторона завершит перегруппировку сил для осуществления нового наступления.Опционно возможно введение войск стран – членов НАТО, которые станут "живым щитом" в некоторых важных регионах (нанесение по ним российских ударов приведёт к эскалации, надежды на контролируемость которой связаны исключительно с нежеланием Трампа брать на себя ответственность за действия европейских союзников).Так понятое прекращение огня, очевидно, ни к какому миру не приведёт. Это не говоря о том, что Киев не собирается вести переговоры относительно статуса территорий, которые уже вошли в состав России (собственно, именно об этом и говорит Уиткофф).Почему планы Трампа провалились, в общем-то, понятно – американскому лидеру хотелось бы достичь компромисса, в котором обе стороны останутся неудовлетворёнными (в таком случае ими потом можно будет манипулировать). Особенно важно, чтобы Россия не получила односторонних преимуществ – Трампа и так считают чуть ли не "пророссийским", и ему совершенно нежелательно укреплять такое мнение. Сложность, как мы все понимаем в несопоставимости политического веса Украины и России – попытка выстроить равноценный компромисс всё равно будет в пользу Украины…К тому же Трамп хочет обойти очевидный момент, связанный с тем, что какие-либо соглашения с участием нынешней киевской администрацией невозможны – Зеленскому дважды предоставлялся шанс урегулировать конфликт, которыми он пренебрёг. Почему он должен соглашаться сейчас, когда, в отличие от первых двух раз, у него есть мощный стимул продолжать войну?Если российская сторона к компромиссу в принципе готова, хотя, разумеется, есть "красные линии", то украинское руководство рассматривает любые уступки как проявление слабости. В данном случае готовность к уступкам демонстрируют США, которые сначала ограничили доступ Украины к критически важным разведданным, а потом сняли ограничения. Исход же переговоров 17 апреля ещё более отчётливо показывает Зеленскому, что Трампа можно додавить.В Вашингтоне это в общем-то понимают – последовало заявление госсекретаря Марко Рубио, который сообщил, что "если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы пойдём дальше" и пригрозил Украине прекращением помощи.В это заявление вряд ли кто-то поверит – конфликт слишком масштабный, что Трамп мог просто развернуться и уйти в закат. Угрозы тоже никого не пугают – США Украине помощь и так не оказывают, но от поставок оружия в Европу не откажутся, так же, как и от предоставления Украине услуг связи и разведданных. США же вполне может заменить Германия, при прошлой администрации предоставлявшая помощь очень ограниченную.Российская сторона к обозначенным Трампом срокам относилась со здоровым скепсисом, но на само по себе посредничество Трампа возлагало определённые надежды. Разочарование со стороны России нанесёт Трампу ущерб значительно больший, чем недовольство Киева.В общем, сейчас перед Трампом дилемма – то ли отказываться от попыток урегулирования конфликта, неся большие репутационные потери, то ли менять стратегию, фактически признав правоту российской стороны, что тоже приведёт к репутационным потерям. Незавидный выбор. Но никто и не обещал, что будет легко.О том, как украинское руководство манипулирует слабостями нынешней вашингтонской администрации можно прочитать в статье Василия Стоякина "Зеленский по-прежнему уверен, что сумеет обмануть Трампа"

https://ukraina.ru/20250417/vyyti-iz-uzkogo-koridora-ischenko-obyasnil-pochemu-dlya-rossii-vazhno-vygodno-dogovoritsya-s-ssha-1062558787.html

https://ukraina.ru/20250418/eto-ne-nasha-voyna-do-momenta-istiny-v-konflikte-na-ukraine-ostalis-schitannye-dni-1062599885.html

https://ukraina.ru/20250418/amerikanskaya-paradigma-mezhdu-predlozheniyami-putina-i-zelenskogo-tramp-sdelal-odnoznachnyy-vybor-1062578281.html

https://ukraina.ru/20250414/1062470364.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, россия, стив уиткофф, переговоры, дипломатия, прекращение огня на украине, сво, новости сво, война на украине