https://ukraina.ru/20250418/fsb-opublikovala-video-s-avstraliyskim-namnikom-vsu-1062612550.html

ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ

ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ - 18.04.2025 Украина.ру

ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ

Пленный наёмник австралийского происхождения, воевавший в рядах ВСУ, вывезен из Луганской Народной Республики в место содержания с лучшими условиями. Об этом 18 апреля сообщило управление ФСБ по ЛНР.

2025-04-18T18:50

2025-04-18T18:50

2025-04-18T18:50

новости

луганская народная республика

австралия

украина

вооруженные силы украины

фсб

всу

потери всу

иностранные наемники

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bab4914d85425c1a181d5a8f81bddee.jpg

Наёмник на опубликованной видеозаписи представлен со скрытым лицом, в шлеме и бронежилете. Конвоир сообщил, что австралийца отправляют "в более безопасное место "с целью обеспечения ему всех необходимых условий".Далее на видеозаписи УФСБ по ЛНР пленного усаживают в бронеавтомобиль. После этого пассажир сообщает, что он является гражданином Австралии.В общении с российским военнослужащим на английском языке австралиец утвердительно отвечает на вопрос о службе в 66-й мехбригаде ВСУ."Гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наемника в вооруженном конфликте", — сказано в комментарии УФСБ по ЛНР.По данным ФСБ, австралиец заключил контракт с Минобороны Украины и участвовал в боях на территориях ДНР и ЛНР.Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел проблему иностранных наёмников в украинской армии в публикации Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ

луганская народная республика

австралия

украина

днр

донецкая народная республика

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, луганская народная республика, австралия, украина, вооруженные силы украины, фсб, всу, потери всу, иностранные наемники, днр, донецкая народная республика, лнр, новые регионы