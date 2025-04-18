ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ - 18.04.2025 Украина.ру
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ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ
ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ - 18.04.2025 Украина.ру
ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ
Пленный наёмник австралийского происхождения, воевавший в рядах ВСУ, вывезен из Луганской Народной Республики в место содержания с лучшими условиями. Об этом 18 апреля сообщило управление ФСБ по ЛНР.
2025-04-18T18:50
2025-04-18T18:50
новости
луганская народная республика
австралия
украина
вооруженные силы украины
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потери всу
иностранные наемники
днр
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Наёмник на опубликованной видеозаписи представлен со скрытым лицом, в шлеме и бронежилете. Конвоир сообщил, что австралийца отправляют "в более безопасное место "с целью обеспечения ему всех необходимых условий".Далее на видеозаписи УФСБ по ЛНР пленного усаживают в бронеавтомобиль. После этого пассажир сообщает, что он является гражданином Австралии.В общении с российским военнослужащим на английском языке австралиец утвердительно отвечает на вопрос о службе в 66-й мехбригаде ВСУ."Гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наемника в вооруженном конфликте", — сказано в комментарии УФСБ по ЛНР.По данным ФСБ, австралиец заключил контракт с Минобороны Украины и участвовал в боях на территориях ДНР и ЛНР.Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел проблему иностранных наёмников в украинской армии в публикации Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ
луганская народная республика
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новости, луганская народная республика, австралия, украина, вооруженные силы украины, фсб, всу, потери всу, иностранные наемники, днр, донецкая народная республика, лнр, новые регионы
Новости, Луганская Народная Республика, Австралия, Украина, Вооруженные силы Украины, ФСБ, ВСУ, потери ВСУ, иностранные наемники, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Новые регионы

ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ

18:50 18.04.2025
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Пленный наёмник австралийского происхождения, воевавший в рядах ВСУ, вывезен из Луганской Народной Республики в место содержания с лучшими условиями. Об этом 18 апреля сообщило управление ФСБ по ЛНР.
Наёмник на опубликованной видеозаписи представлен со скрытым лицом, в шлеме и бронежилете. Конвоир сообщил, что австралийца отправляют "в более безопасное место "с целью обеспечения ему всех необходимых условий".
Далее на видеозаписи УФСБ по ЛНР пленного усаживают в бронеавтомобиль. После этого пассажир сообщает, что он является гражданином Австралии.
В общении с российским военнослужащим на английском языке австралиец утвердительно отвечает на вопрос о службе в 66-й мехбригаде ВСУ.
"Гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наемника в вооруженном конфликте", — сказано в комментарии УФСБ по ЛНР.
По данным ФСБ, австралиец заключил контракт с Минобороны Украины и участвовал в боях на территориях ДНР и ЛНР.
Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел проблему иностранных наёмников в украинской армии в публикации Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ
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