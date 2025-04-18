https://ukraina.ru/20250418/kharkovskiy-front-alekhin-o-tom-kak-voyska-okruzhayut-kupyansk-i-s-dvukh-storon-nastupayut-na-borovuyu-1062612691.html

Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую

Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую - 18.04.2025 Украина.ру

Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую

Под Купянском войска группировки "Запад" наступают на Боровую. Движение идет как с севера по левому берегу Оскола со стороны Кругляковки, так и с востока со стороны Лозовой. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-18T20:15

2025-04-18T20:15

2025-04-18T20:15

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"Купянск остается главной целью российской армии в Харьковской области. Город обходят по уже традиционной тактике — с флангов, чтобы избежать лишних потерь и заставить противника отступить из-за неминуемого окружения", — рассказал Алехин.Большую помощь в наступлении российских войск сыграли боевые машины десанта БМД-4М, которые прорывались там, где вязла другая техника, добавил он.Он отметил, что обширный плацдарм на правом берегу реки Оскол был занят благодаря грамотному использованию боевой техники. "На некоторых участках обошлись без понтонных переправ, там пехотные БМП и десантные БМД, отработав огневым поражением по позициям противника, форсировали реку и закрепились на берегу, создав условия для продвижения штурмовым группам", — сообщил Алехин.На этом участке фронта войска группировки "Запад" наступают на Боровую. Движение идет как с севера по левому берегу Оскола со стороны Кругляковки, так и с востока со стороны Лозовой, добавил он.Рядом с этим крупным логистическим рукавом находится переправа через Оскольское водохранилище, по которой войска смогут выйти на западный берег и развивать наступление на север в сторону Купянска и на юг к Изюму и Славянску, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями" на сайте Украина.ру.О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250418/myagkiy-sliv-ukrainy-ekspert-rasskazal-pochemu-k-dekabryu-tramp-ostavit-kiev-odin-na-odin-s-rossiey-1062588750.html

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