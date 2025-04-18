Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую - 18.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250418/kharkovskiy-front-alekhin-o-tom-kak-voyska-okruzhayut-kupyansk-i-s-dvukh-storon-nastupayut-na-borovuyu-1062612691.html
Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую
Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую - 18.04.2025 Украина.ру
Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую
Под Купянском войска группировки "Запад" наступают на Боровую. Движение идет как с севера по левому берегу Оскола со стороны Кругляковки, так и с востока со стороны Лозовой. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-18T20:15
2025-04-18T20:15
новости
купянск
оскол
россия
вс рф
геннадий алехин
славянск
изюм
бмп
плацдарм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596399_0:245:2772:1804_1920x0_80_0_0_3e24c4fb65d98097cd251eb215072af1.jpg
"Купянск остается главной целью российской армии в Харьковской области. Город обходят по уже традиционной тактике — с флангов, чтобы избежать лишних потерь и заставить противника отступить из-за неминуемого окружения", — рассказал Алехин.Большую помощь в наступлении российских войск сыграли боевые машины десанта БМД-4М, которые прорывались там, где вязла другая техника, добавил он.Он отметил, что обширный плацдарм на правом берегу реки Оскол был занят благодаря грамотному использованию боевой техники. "На некоторых участках обошлись без понтонных переправ, там пехотные БМП и десантные БМД, отработав огневым поражением по позициям противника, форсировали реку и закрепились на берегу, создав условия для продвижения штурмовым группам", — сообщил Алехин.На этом участке фронта войска группировки "Запад" наступают на Боровую. Движение идет как с севера по левому берегу Оскола со стороны Кругляковки, так и с востока со стороны Лозовой, добавил он.Рядом с этим крупным логистическим рукавом находится переправа через Оскольское водохранилище, по которой войска смогут выйти на западный берег и развивать наступление на север в сторону Купянска и на юг к Изюму и Славянску, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями" на сайте Украина.ру.О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250418/myagkiy-sliv-ukrainy-ekspert-rasskazal-pochemu-k-dekabryu-tramp-ostavit-kiev-odin-na-odin-s-rossiey-1062588750.html
купянск
оскол
россия
славянск
изюм
харьковская область
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596399_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_701e0f063cc2e63512b1084d10a5502b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, оскол, россия, вс рф, геннадий алехин, славянск, изюм, бмп, плацдарм, харьковская область, сво, спецоперация, техника, наступление, купянское направление
Новости, Купянск, Оскол, Россия, ВС РФ, Геннадий Алехин, Славянск, Изюм, БМП, плацдарм, Харьковская область, СВО, Спецоперация, техника, наступление, Купянское направление

Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую

20:15 18.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Под Купянском войска группировки "Запад" наступают на Боровую. Движение идет как с севера по левому берегу Оскола со стороны Кругляковки, так и с востока со стороны Лозовой. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Купянск остается главной целью российской армии в Харьковской области. Город обходят по уже традиционной тактике — с флангов, чтобы избежать лишних потерь и заставить противника отступить из-за неминуемого окружения", — рассказал Алехин.
Большую помощь в наступлении российских войск сыграли боевые машины десанта БМД-4М, которые прорывались там, где вязла другая техника, добавил он.
Он отметил, что обширный плацдарм на правом берегу реки Оскол был занят благодаря грамотному использованию боевой техники.
"На некоторых участках обошлись без понтонных переправ, там пехотные БМП и десантные БМД, отработав огневым поражением по позициям противника, форсировали реку и закрепились на берегу, создав условия для продвижения штурмовым группам", — сообщил Алехин.
На этом участке фронта войска группировки "Запад" наступают на Боровую. Движение идет как с севера по левому берегу Оскола со стороны Кругляковки, так и с востока со стороны Лозовой, добавил он.
Рядом с этим крупным логистическим рукавом находится переправа через Оскольское водохранилище, по которой войска смогут выйти на западный берег и развивать наступление на север в сторону Купянска и на юг к Изюму и Славянску, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями" на сайте Украина.ру.
О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Вчера, 05:00
"Мягкий слив" Украины: эксперт рассказал, почему к декабрю Трамп оставит Киев один на один с РоссиейСейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь, но уже к декабрю киевский режим может остаться один на один с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскОсколРоссияВС РФГеннадий АлехинСлавянскИзюмБМПплацдармХарьковская областьСВОСпецоперациятехниканаступлениеКупянское направление
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:34Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории
20:30"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16
20:15Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую
20:08Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве
20:00Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму
19:55Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом
19:45"Наемников никто не любит": Насонов о том, почему на Западе скрывают гибель офицеров НАТО на Украине
19:41Президент США рассматривает увольнение главы ФРС
19:30Владимир Брутер: Трамп не обсуждает реальные предложения о мире, потому что боится половины своей команды
19:20"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области
19:11СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области
19:11Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов
19:06Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров
18:50ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ
18:35Зеленский – Трамп: счёт 2:0
18:19"Интересные вещи" Вэнса и что будет с территориями. Итоги 18 апреля на Украине
18:02Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
17:42Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию"
17:23Правительство Украины уволило замминистров здравоохранения и обороны
16:55Признание территорий и ослабление санкции: Bloomberg раскрыл условия США по завершению войны
Лента новостейМолния