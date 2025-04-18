Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве - 18.04.2025 Украина.ру
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Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве
Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве - 18.04.2025 Украина.ру
Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве
Украинские пограничники поймали жителя Киева на дереве в пограничной зоне. Об этом 18 апреля сообщила Госпогранслужба Украины.
2025-04-18T20:08
2025-04-18T20:08
новости
украина
киев
житомирская область
госпогранслужба
граница
государственная граница
пересечение границы
уклонисты
мобилизация
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"План "залезть на дерево и исчезнуть" подвел: пограничники обнаружили нарушителя в нетипичном месте", - сказано в официальном сообщении.Украинские пограничники опубликовали видеозапись с мужчиной на дереве и комичным диалогом под музыкальное сопровождение."В Житомирской области охранники границы сняли с дерева 41-летнего жителя Киевщины. Мужчина незаконно попал в пограничную зону без права нахождения там и без военно-учетных документов. Залез на дерево в надежде избежать встречи с пограничниками. Но исчезнуть среди веток не удалось – теперь будет отвечать за нарушение", - поведали в ГПСУ.Также 18 апреля о незавидной участи киевлян предупредил оппозиционный украинский парламентарий. Подробности в публикации "Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации Накануне СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, житомирская область, госпогранслужба, граница, государственная граница, пересечение границы, уклонисты, мобилизация
Новости, Украина, Киев, Житомирская область, Госпогранслужба, граница, государственная граница, пересечение границы, уклонисты, мобилизация

Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве

20:08 18.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинская пограничная застава "Сянки" в Львовской области
Украинская пограничная застава Сянки в Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские пограничники поймали жителя Киева на дереве в пограничной зоне. Об этом 18 апреля сообщила Госпогранслужба Украины.
"План "залезть на дерево и исчезнуть" подвел: пограничники обнаружили нарушителя в нетипичном месте", - сказано в официальном сообщении.
Украинские пограничники опубликовали видеозапись с мужчиной на дереве и комичным диалогом под музыкальное сопровождение.
Житомирской области охранники границы сняли с дерева 41-летнего жителя Киевщины. Мужчина незаконно попал в пограничную зону без права нахождения там и без военно-учетных документов. Залез на дерево в надежде избежать встречи с пограничниками. Но исчезнуть среди веток не удалось – теперь будет отвечать за нарушение", - поведали в ГПСУ.
Также 18 апреля о незавидной участи киевлян предупредил оппозиционный украинский парламентарий. Подробности в публикации "Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации
Накануне СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
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