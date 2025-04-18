https://ukraina.ru/20250418/priznanie-territoriy-i-oslablenie-sanktsii-bloomberg-raskryl-usloviya-ssha-po-zaversheniyu-voyny-1062608407.html

Признание территорий и ослабление санкции: Bloomberg раскрыл условия США по завершению войны

Признание территорий и ослабление санкции: Bloomberg раскрыл условия США по завершению войны - 18.04.2025 Украина.ру

Признание территорий и ослабление санкции: Bloomberg раскрыл условия США по завершению войны

Территории, которые вошли в состав РФ, будут признаны Вашингтоном. Такой пункт содержится в предложениях США по завершению войны, которые были представлены Украине и Европе в Париже. Об этом 18 апреля написало издание Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников

2025-04-18T16:55

2025-04-18T16:55

2025-04-18T16:55

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Помимо того, что новые регионы России останутся под ее контролем и будут признаны Западом, документ также подразумевает отказ от обсуждений членства Украины в НАТО. Кроме того, американские предложения включают ослабление санкций против России в случае прекращения огня. По словам американских представителей в Париже, США хотели бы добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, пишет Bloomberg. При этом европейские чиновники заявили, что переговоры не будут иметь смысла, если Москва не согласится прекратить боевые действия, и что предоставление Украине гарантий безопасности имеет большое значение. Также в пятницу, 18 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа достигнуты некие подвижки. Об этом же сказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что "определенный прогресс по Украине уже есть". Однако он подчеркнул, что Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине.

https://ukraina.ru/20250418/ssha-sdayutsya-eksperty-otsenili-zayavleniya-rubio-kasatelno-ukrainy-1062607803.html

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новости, украина, россия, сша, джей ди вэнс, дмитрий песков, нато, переговоры, перемирие