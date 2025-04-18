"Наемников никто не любит": Насонов о том, почему на Западе скрывают гибель офицеров НАТО на Украине
19:45 18.04.2025 (обновлено: 22:00 18.04.2025)
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
© соцсети
Сам факт нахождения офицеров НАТО на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение к Трампу. Поэтому прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
На днях стало известно, что российские ракетчики нанесли эффективный удар по месту совещания командиров украинской оперативно-тактической группы "Северск". В результате ударов ВКС по Кривому Рогу и Сумам было ликвидировано много украинских военачальников и высокопоставленных натовских офицеров.
Российские войска наносят результативные удары баллистическими ракетами. Это говорит об эффективности нашей разведки в тылу врага, указал эксперт.
"Надо же не просто ударить по ресторану или учебному центу. Это надо сделать в тот момент, когда там сидит немалое количество лиц", — подчеркнул Насонов.
Он также отметил, что российские "Герани" перестали летать ночью, то есть они стали работать и утром, и вечером. Это говорит о том, что во многих районах Украины войска могут обходить и подавлять вражескую ПВО, добавил эксперт.
Что касается прилетов по натовским офицерам, то в западных СМИ не сразу появляются такие некрологи. Сначала они выдерживают паузу, а потом пишут, что они "погибли при падении в бассейн или прохождении тропы разведчиков на учениях", рассказал Насонов.
"Во-первых, наемников никто не любит. Во-вторых, сам факт их нахождения на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение лично к Трампу. То есть они прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
Также на тему ликвидации украинских командиров в Сумах — в материале "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
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