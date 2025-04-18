https://ukraina.ru/20250418/naemnikov-nikto-ne-lyubit-nasonov-o-tom-pochemu-na-zapade-ne-afishiruyut-gibel-ofitserov-nato-na-1062610862.html

"Наемников никто не любит": Насонов о том, почему на Западе скрывают гибель офицеров НАТО на Украине

"Наемников никто не любит": Насонов о том, почему на Западе скрывают гибель офицеров НАТО на Украине - 18.04.2025 Украина.ру

"Наемников никто не любит": Насонов о том, почему на Западе скрывают гибель офицеров НАТО на Украине

Сам факт нахождения офицеров НАТО на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение к Трампу. Поэтому прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-04-18T19:45

2025-04-18T19:45

2025-04-18T22:00

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На днях стало известно, что российские ракетчики нанесли эффективный удар по месту совещания командиров украинской оперативно-тактической группы "Северск". В результате ударов ВКС по Кривому Рогу и Сумам было ликвидировано много украинских военачальников и высокопоставленных натовских офицеров.Российские войска наносят результативные удары баллистическими ракетами. Это говорит об эффективности нашей разведки в тылу врага, указал эксперт.Он также отметил, что российские "Герани" перестали летать ночью, то есть они стали работать и утром, и вечером. Это говорит о том, что во многих районах Украины войска могут обходить и подавлять вражескую ПВО, добавил эксперт.Что касается прилетов по натовским офицерам, то в западных СМИ не сразу появляются такие некрологи. Сначала они выдерживают паузу, а потом пишут, что они "погибли при падении в бассейн или прохождении тропы разведчиков на учениях", рассказал Насонов. "Во-первых, наемников никто не любит. Во-вторых, сам факт их нахождения на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение лично к Трампу. То есть они прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.Также на тему ликвидации украинских командиров в Сумах — в материале "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250418/1062587326.html

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