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Президент США рассматривает увольнение главы ФРС

Президент США рассматривает увольнение главы ФРС - 18.04.2025 Украина.ру

Президент США рассматривает увольнение главы ФРС

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом 18 апреля заявил главный экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

2025-04-18T19:41

2025-04-18T19:41

2025-04-18T19:41

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Накануне критика главы ФРС усилилась со стороны президента США. Дональд Трамп открыто заявил о конфликте с Джеромом Пауэллом."Я им недоволен, - сказал Трамп. - Я дал ему знать, что если я захочу, чтобы он ушел, то он уйдет быстро, поверьте мне".Об этом президент США заявил накануне, 17 апреля в Овальном кабинете во время переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.До этого Трамп неоднократно высказывался на тему сгущающихся туч над головой главы ФРС.Пауэлл пребывает второй срок в должности. Его каденция истекает в мае 2026 года.Однако уже сейчас президент США намерен видеть на посту главы ФРС персону, более лояльную к его экономическому курсу.На тему отставки главы ФРС высказался директор Национального экономического совета - главный экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.Трамп добивается от Пауэлла, помимо прочего, поддержки решения о снижении процентных ставок. По мнению президента США, эта мера вместе с введением ответных ввозных пошлин на импортные товары позволит стимулировать промышленное и сельскохозяйственное производство в стране.По информации информагенства Bloomberg, глава Национального экономического совета Белого дома и министр финансов США Скотт Бессент отговаривают президента США от идеи добиваться увольнения главы ФРС.Ранее автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов

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