https://ukraina.ru/20240523/1055235139.html

Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада

Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада - 23.05.2024 Украина.ру

Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада

Пусть цунами исковых заявлений от России накроет Европу и затопит все ее судебные органы, чтобы их системы не могли работать, а сотрудники хватались за головы

2024-05-23T06:02

2024-05-23T06:02

2024-05-23T06:02

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

ес

деньги

замороженные активы

запад

g7

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Политолог и американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил, как России отбить замороженные активы у Запада, чтобы они не попали на Украину.Совет Евросоюза 22 мая опубликовал регламент, согласно которому 90% получаемых доходов от замороженных активов России будут поступать на военную помощь и восстановление Украине. Даже в случае снятия санкций ЕС не отдаст России доходы от ее активов. Решение вступит в силу 23 мая.Всего, по данным Еврокомиссии, страны Запада заморозили около €260 миллиардов активов Центрального банка РФ.— Грег, США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов РФ. Объясните, что затевают на Западе в отношении российских замороженных средств?— Первый вариант развития событий, как американцы просчитывают, это дать под российские активы кредит Украине. То есть такой security deposit. Если Украина денег не вернет (а она вряд ли это сделает), тогда конфискуют средства России в пользу кредитора.Вторая схема — это просто использовать деньги из процентов, которые набегают по замороженным счетам России. Отдать их Украине.Учитывая, что в США не так много российских активов, все доходы будут делиться Евросоюзом. Я думаю, что ЕС бенефициар в данной ситуации, потому что у них более чем на 200 миллиардов евро российских денег.— Среди кого наиболее популярна идея кредита Украине: в рядах республиканцев или демократов?— Изначально идея выделить деньги Украине в кредит идет от Трампа. Напомню, что это было его условие при последнем голосовании за пакет помощи Киеву. Палата представителей США 20 апреля одобрила помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов и передачу ей активов России.Трамп, в свою очередь, потребовал, чтобы никаких подарков Украине не было. И его задобрили тем, что Киев получит 10 миллиардов в качестве кредита, подлежащего возврату. Эта сумма входит в общий пакет украинских денег.То, о чем мы сейчас с вами говорим (идея США для G7 к передаче Украине кредита под залог активов России) — это как раз продолжение идеи Трампа.Хотя отдельные СМИ пишут, что Трамп вернется в Белый дом и ничего не даст Украине — поэтому, дескать, сейчас пошли все эти разговоры о российских активах и кредите Киеву. Но, я думаю, что это вилами на воде писано.Если Трамп попадет в Белый дом, у него будут совершенно другие обязательства. И еще неизвестно, какая команда сложится вокруг него, кто и что будет предлагать и так далее. Как только человек садится в президентское кресло, у него весь мир меняется.— Насколько это законно и осуществимо юридически?— Я не знаю, как работает Европарламент. Но Конгресс и Сенат США действуют как законодательные органы очень просто. Принимается новый закон, и все становится возможным.А дальше с этим принятым решением они пойдут к G7 и поставят ее членов перед фактом — дескать, делайте также.— Почему именно партнерам по G7 американцы хотят это предложить?— В "Большую семёрку" входят ведущие западные экономики, помимо самой Америки — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Поэтому для Америки проще реализовать идею усилиями стран-лидеров Запада.То есть в каждой указанной стране, где лежат российские активы, будет принято специальное законодательство в их отношении и выдано разрешение с ними работать.— А как же без России решение по ее финансам может быть принято?— Точно так же, как США это сделали с Ираном и Афганистаном. Вспомните, сколько иранские 10 миллиардов там пролежали. Около 30 лет! И только потом их Барак Обама и Джо Байден вернули.У многих африканских лидеров тоже деньги заморожены до сих пор.Соединенные Штаты — абсолютно четкий и жесткий монополист валютного рынка. В долларах прка что происходит 60% всех мировых расчетов.Поэтому, если американцы говорят, что они замораживают какие-то деньги, то никто им слова сказать не в состоянии. Ни юань, ни иена, ни тем более евро — никто не сможет перекрыть дорогу американскому доллару. Монополия совершенно железная.Обратите внимание, Англия даже свои выборы собирается провести в День независимости США — 4 июля! Это более чем говорящее событие о том, кто от кого зависит.— По словам Еврокомиссии, первое изъятие у европейских банков доходов от российских активов состоится в июле. А эти банки не переживают за свой имидж и будущее? Ведь другие страны и их бизнес увидят, что стало с российскими средствами и, возможно, не захотят доверить свои денежки этим структурам?— Во-первых, они будут отдавать доходы с капитала, а не сам капитал. Это немного другая материя.Во-вторых, банки подчиняются правительству и европейскому законодательству. То есть у них все равно нет выбора. Они будут слушаться еврочиновников.— И что нам делать в связи с этим? Как реагировать? Может быть, в международные суды идти надо?— Да. У России есть один шанс от всего этого отбиться. Нужно устроить шквал исков. Завалить, как говорится, международные, американские, японские, европейские и иные суды всевозможными исками в отношении возвращения российских активов, в отношении их использования и так далее.То есть писать, подавать, требовать: по одному вопросу, по другому, по третьему. Пусть цунами исковых заявлений накроет Европу и затопит все ее судебные органы, чтобы их системы не могли работать, а сотрудники хватались за головы. И занимались только кейсами России.То есть при желании такое можно осуществить.Правда это очень дорогое удовольствие, учитывая, что ведущие европейские и американские адвокаты получают от 400 до 1500 долларов в час. Но даже если Россия потратит на суды 10 миллиардов (это 4% от 260 замороженных миллиардов евро российских средств в ЕС), она выиграет в итоге больше.— А если мы сейчас добьемся целей СВО и победим на Украине, у нас есть шанс вернуть замороженные средства?— Победитель забирает все. Поэтому в таком случае Россия компенсирует расходы на СВО и средства, которые изъял Запад. Но в то же время России придется взять на себя расходы по восстановлению украинской инфраструктуры и по заботе о гражданах.— Если Россия ответит зеркально Европе и США и тоже заморозит их инвестиции или активы?— Вряд Россия может себе сейчас позволить заморозку иностранных инвестиций. Страна получает средства из Саудовской Аравии, Омана, Катара, Турции, Китая и других государств. Если Москва заморозит доллары и евро, может напугать нынешних партнеров.Также о том, почему политэмигранты Европы создают в России союз, читайте в интервью с экспертом Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20240508/1054980663.html

https://ukraina.ru/20240521/1055187257.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, ес, деньги, замороженные активы, запад, g7, кредит, инвестиции, еврокомиссия, европарламент, грег вайнер, барак обама (старший)