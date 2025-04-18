Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию - 18.04.2025 Украина.ру
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Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию - 18.04.2025 Украина.ру
Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
Госпогранслужба, СБУ и ГБР Украины задержали правоохранителя из Волынской области за переправку уклонистов в Белоруссию. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
2025-04-18T18:02
2025-04-18T18:02
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"В начале апреля в городе Ковель фигурант встретился с местным жителем и предложил провести его в Республику Беларусь в обход официальных пунктов пропуска за 8 тысяч долларов США", - рассказали в ГБР.Согласно договоренности сотрудника неназванного ведомства с неназванным жителем Западной Украины, организатор канала переправки украинских уклонистов в Белоруссию обязался доставить "клиента" в пограничную зону; предоставить координаты места пересечения госграницы; сообщить расположение пограничных нарядов; передать инструменты для пересечения границы (кусачки для проволоки, резиновые сапоги).Нелегальный переход украинско-белорусской границы был запланирован на вторую половину дня 15 апреля 2025 года. Однако после передачи оговоренной суммы фигуранта задержали работники ГБР.Вскоре после этого, 17 апреля СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем" Также 17 апреля стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
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новости, белоруссия, украина, волынская область, сбу, гбр, пограничники, пограничная служба украины, уклонисты, сво, новости украины, западная украина, государственная граница, пересечение границы
Новости, Белоруссия, Украина, Волынская область, СБУ, ГБР, пограничники, Пограничная служба Украины, уклонисты, СВО, Новости Украины, Западная Украина, государственная граница, пересечение границы

Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию

18:02 18.04.2025
 
Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
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Госпогранслужба, СБУ и ГБР Украины задержали правоохранителя из Волынской области за переправку уклонистов в Белоруссию. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
"В начале апреля в городе Ковель фигурант встретился с местным жителем и предложил провести его в Республику Беларусь в обход официальных пунктов пропуска за 8 тысяч долларов США", - рассказали в ГБР.
Согласно договоренности сотрудника неназванного ведомства с неназванным жителем Западной Украины, организатор канала переправки украинских уклонистов в Белоруссию обязался доставить "клиента" в пограничную зону; предоставить координаты места пересечения госграницы; сообщить расположение пограничных нарядов; передать инструменты для пересечения границы (кусачки для проволоки, резиновые сапоги).
"Правоохранитель также предложил привлечь к маршруту других лиц, пообещав скидку до 7 тысяч долларов с каждого туриста в случае формирования группы", - сказано в официальном сообщении.
Нелегальный переход украинско-белорусской границы был запланирован на вторую половину дня 15 апреля 2025 года. Однако после передачи оговоренной суммы фигуранта задержали работники ГБР.
Вскоре после этого, 17 апреля СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
Также 17 апреля стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
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