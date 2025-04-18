https://ukraina.ru/20250418/zelenskiy-plyasal-v-banyakh-i-igral-na-royale-teper-on-ubiraet-svideteley-i-khochet-pravit-vechno-1062601962.html

Зеленский плясал в банях и "играл на рояле". Теперь он убирает свидетелей и хочет править вечно

Зеленский плясал в банях и "играл на рояле". Теперь он убирает свидетелей и хочет править вечно - 18.04.2025 Украина.ру

Зеленский плясал в банях и "играл на рояле". Теперь он убирает свидетелей и хочет править вечно

Украина.ру, 18.04.2025

2025-04-18T14:02

2025-04-18T14:02

2025-04-18T14:03

эксклюзив

трамп и зеленский

украина

польша

сша

владимир зеленский

вячеслав богуслаев

ес

рада

сизо

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Провал "гениального плана" Каи Каллас. Польша: "Хотим заработать на Украине!"И другие факты и цифры этой недели.800 миллиардов - фейкНаконец кто-то об этом сказал! Хотя все всё понимали с самого начала, конечно.Институт Куинси (США) сообщает, что 800 миллиардов, которые ЕС обещает потратить на перевооружение, "являются фейком".Автор материала, Иен Прауд, пишет, что:"800 миллиардов на перевооружение, которые Еврокомиссия с помпой анонсировала месяц назад, по-прежнему не существуют в природе. По плану, 650 миллиардов должны дать 27 стран членов ЕС, но пока никто из них не сказал твёрдого "да". "Гениальный" план Урсулы и Каи (глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас - прим. ред.) провалился. Казалось бы, что могло пойти не так? Два босса ЕС спустили сверху указания, и что же? Выяснилось, что Франции для этого пришлось бы ежегодно увеличивать военные расходы на 47 миллиардов, Италии - на 34 миллиарда. И так далее. Никто этого делать почему-то не спешит. Был создан с такой же помпой "Банк по перевооружению." Но он просто "перекладывает фальшивые деньги", - пишет автор.200 стратегов, но коалиции нетА Кая Каллас признала, что переговоры по созданию Коалиции желающих провалились.Около 200 военных стратегов из 30 стран работали над созданием "концепции миссии" на Украине, но концепция так и не появилась.То, что лучше всего умеет Каллас - пускать пыль в глаза - больше не работает. И писать отчёты - это тоже почему-то не работает.Что же дальше? Не надо быть провидцем, чтобы предсказать: будет новая инициатива. С красивым названием.Какая-нибудь Коалиция победы. Призовут 500 "стратегов". И продолжится имитация очень важной и полезной деятельности.О том, насколько мощной и дружной организацией является ЕС: они до сих пор не смогли даже выбрать спецпредставителя для переговоров по Украине.А почему?А потому, что никому не нужны Урсула, Кая и Брюссель. Все уже побежали и в Вашингтон сепаратно договариваться, и в Москву.И кстати, ведь на эти переговоры ЕС никто не зовёт. Может, ещё и поэтому?"Наивная солидарность"Польша: больше не будет наивной солидарности. Вот такой поворот!В Польше посмотрели: что достанется полякам от Украины? Ничего? Это не по-товарищески!"Гиены Европы" (по меткому определению Уинстона Черчилля) очень встревожены.Дональд Туск про Украину:"Польша солидарна, мы символ солидарности, но не так, как раньше. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать.""Мы будем солидарны, и будем на этом зарабатывать", - сказал Туск.На самом деле, Польша очень хорошо заработала на этой войне. Польша-то как раз и заработала. Получила деньги и от ЕС, и от США.Но в Польше в мае будут выборы президента, Туск пытается отвечать настроениям в обществе.А настроение поляков - пограбить Украину. Так было, увы, всегда.Как писал украинский классик про свою страну:"Хуже ляха твои диты тебя роздирають".Сегодня - всё то же самое. И ляхи "роздирають", и "свои диты" не отстают."Очень дешёвая украинская армия""Украинцы очень дешёвые", - так объяснил американцам их выгоду Зеленский в интервью американскому телеканалу.Дословно! Именно так и сказал:"Это самый дешёвый для США вариант - война на Украине".Украинцы - самые выгодные, самые дешёвые. Запомните это.И они не должны разорять белых господ. Напротив, должны еще больше склониться, сплотиться и... разрушить полностью свою страну."Самый дешевый вариант".Можно ли было выбрать лучшего президента?Сколько будет стоить Европе Украина?Кстати, по поводу вступления Украины в ЕС. Ведь за это "стоял Майдан"?"Коломыя - цэ Европа!" и все в таком же духе.Сколько будет стоить вступление Украины в ЕС?Это подсчитали в Венгрии.Полная интеграция Украины в ЕС обойдётся странам блока примерно в 2,5 триллиона евро!Поддержка функционирования государства "Украина" потребует 100 миллиардов евро в год!Конечно, никому такие расходы не нужны. Все разговоры "про ЕС" навсегда останутся только разговорами.Но в Киеве могут продолжать скакать. Это без проблем. Скачите дальше.Зачем нужны 450 депутатов Рады?"Институциональная коррозия" - вот такое определение дают политологи планам руководства Украины.Таков план спикера Стефанчука: сократить депутатов в Раде. С 450 до 300."Когда было 52 миллиона (населения Украины, - ред.), это одно дело, - вещает спикер Стефанчук. - А сегодня, когда людей гораздо меньше, вопрос нуждается в пересмотре".Дело, конечно, не в количестве населения. Количество депутатов в парламенте от этого не зависит. В разных странах - разные парламенты. Нет какого-то закона. Это вообще не важно. Важно, что депутаты делают, как работают.А для Зеленского важно совсем другое. Ему надо повысить управляемость Рады.И денег, главное, очень много уходит на этих 450 никому не нужных "дэпутатив"."Вечный" ЗеленскийНадо подсказать Зеленскому: зачем они вообще нужны? Эти имитаторы действительности. Общество спектакля, которое и не снилось Ги Дебору.Им приходится раздавать миллионы перед каждым голосованием, покупая бесконечно их лояльность, а зачем? Ведь эти миллионы могли бы пойти в карманчик самого Зе.Ну это же логично! План можно посоветовать тогда такой: сократить депутатов до 30. Это компактная, хорошо управляемая группа. Все свои.И продолжить сидеть на этой территории вечно.Зеленский - президент, Ермак - премьер, "95 квартал" - депутаты Рады.Можно посмеяться, но это совсем, на самом деле, не смешно. Примерно так на Украине и произошло.Те, кто сопротивлялся, посажены в СИЗО, как депутаты Шуфрич и Дубинский, или вынуждены были бежать в другие государства, как депутат Дмитрук.Или как глава Конституционного суда Тупицкий, который находится за границей. Это только вдуматься: глава Конституционного суда вынужден был из-за угрозы жизни покинуть Украину.А исходили угрозы от президента Украины (тогда еще легитимного Зеленского), который должен быть гарантом Конституции."Слуг народа" больше не будетИ кстати, выборы же впереди. "Слуг народа" как партии больше точно не будет, это полностью дискредитировавшее себя политическое "ничто".Парламент "свадебных фотографов" уходит в прошлое. Довели страну до ручки. А как смешно было, когда их избирали. Смеялись всей страной.Будут другие. Их надо "покупать". Опять расходы.Так что Зеленский готовится к неизбежному: к выборам. Ищет политические возможности, сокращает статьи расходов."Землянка УПА**" становится компактнее", - так комментирует эти планы бывший советник Офиса президента Арестович*.Фотограф против БогуслаеваКстати, интересно, как сложилась судьба того свадебного фотографа, который выиграл выборы в Запорожье у героя Украины, главы корпорации "Мотор Сич" Богуслаева?Но ничего интересного, всё предсказуемо. Сергей Штепа, тот самый фотограф, остаётся депутатом и прославился примерно ничем. Исправно голосует уже шесть лет со всей фракцией "зелёных гнид".А вот судьба Вячеслава Богуслаева оказалась трагичной. Он находится в СИЗО, лишён свободы, имущества и всех наград. В СИЗО он уже два с половиной года, ему 86 лет.86 лет? Герой Украины? В тюрьму!Мог ли такое представить советник президентов Украины, многолетний депутат Рады, знаменитый конструктор вертолётов и герой Украины? Летавший на совещания в Киев на личном вертолёте из Запорожья.Надо было садиться в вертолёт и улетать с Украины сразу после тех выборов, когда свадебные фотографы отправились в Раду вершить судьбу страны.Но Богуслаев остался.Месть игрока на роялеА это было начало процесса уничтожения местных олигархов западным безжалостным капиталом. Собственно, все сегодняшние "слуги народа" - это и есть слуги ТНК, Сороса, "демов", англосаксов - несть числа их хозяевам и имён у них много.Но по сути это был захват территории "Украина" западными корпорациями.И даже не начало этого захвата, а его уже оформление. Зеленский был избран для того, чтобы продать землю Украины, что он благополучно и осуществил. Ну а дальше аппетиты выросли.Разве Богуслаев этого не понимал? Понимал, не мог не понимать советник президента Кучмы.Рассчитывал, наверное, на лояльность комика Зеленского, который раньше так весело их всех смешил.Теперь, конечно, обхохочешься.25 самых богатых. Где они?Богуслаев входил, по данным "Форбс", в число 25 самых богатых украинцев.Но такова судьба всех, перед кем раньше Зеленский плясал в банях и играл голым на рояле личными органами.Как пишет политолог Константин Бондаренко в своей книге про Зеленского "Джокер", именно на тех, перед кем Зеленский раньше пел, танцевал и унижался, теперь направлена его месть."Посмотрите даже на преследование олигархов, - говорит Бондаренко, - Он выборочно преследует тех, кто приглашал его когда-то на корпоративы. Приходилось там смешить гостей, кривляться. Вот эти сегодня его враги. Кого-то он выгоняет из страны. Кого-то сажает в тюрьму, и так далее. Я говорю поэтому о деградации личности".Коломойский*, Шуфрич и Богуслаев - в СИЗО.Герой Украины, знаменитый конструктор, 86 лет. "Смешной мальчик с корпоративов" отправил его в СИЗО. Недрогнувшей рукой.Боголюбов, партнёр Коломойского, сумел удрать из страны.Там же, за рубежом, предусмотрительно находится Ахметов.Там же Григоришин (6-7 место в списке "Форбс"), тоже из Запорожья, тоже наверняка звал "смешного мальчика" Зеленского на корпоративы, в бани, потанцевать перед ним.Из "неприкасаемых" из "списка Форбс" в стране остался только, наверное, Порошенко. Но его, судя по всему, Марина в бани не отпускала. Может, потому и уцелел.Да, эти украинские олигархи были сами не прочь ограбить Украину. Но всё-таки в их планах не значилось полное разорение этой территории и уничтожение украинцев как нации. Наоборот. Это была среда их обитания и процветания. Что-то доставалось и "маленьким украинцам".Угробили страну "зеленые гниды". Но Зеленский собирается, судя по всему, править и дальше."Вечный Зеленский" и "дешевые, выгодные украинцы".Такова совсем невесёлая перспектива этой территории.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: "Служить будут все". Хунвейбины Ермака убили миллион украинцев

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Елена Мурзина

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