Проблемы с мобилизацией, провалы ВСУ, раскол из-за инаугурации. Главное на Украине на 13:00 7 мая

Проблемы с мобилизацией, провалы ВСУ, раскол из-за инаугурации. Главное на Украине на 13:00 7 мая - 07.05.2024 Украина.ру

Проблемы с мобилизацией, провалы ВСУ, раскол из-за инаугурации. Главное на Украине на 13:00 7 мая

Украина.ру, 07.05.2024

2024-05-07T13:00

2024-05-07T13:00

2024-05-07T13:03

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223478_0:108:1090:721_1920x0_80_0_0_08aab4370338358c7122b5023e566d80.jpg

Газета Financial Times описала сложности мобилизации на Украине, Железняк анонсировал ее продление. Российские военные отражают атаки националистов и наносят удары по расположениям ВСУ. Вопрос присутствия на инаугурации Путина привел к расколу между членами ЕСГазета Financial Times признала, что усилия Киева по мобилизации осложнились сообщениями о нехватке боеприпасов, недостаточной подготовке военных и отсутствии у них отпусков."Очереди... у военкоматов давно исчезли... Усилия по набору (в ВСУ - ред.) были затруднены сообщениями о нехватке боеприпасов, заявлениями о коррупции, некомпетентности командиров и недостаточной подготовке, циркулирующими в социальных сетях, а также отсутствием отпусков для военных на передовой", - говорится в материале.При этом украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале заверил, что Комитет Верховной Рады Украины по нацбезопасности одобрил законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране, парламент должен принять их уже в среду."Комитет по вопросам национальной безопасности одобрил на своем заседании (законопроекты - ред.) #11235 и #11236 о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней... Соответственно - с 14 мая - до 11 августа 2024 года. Уже завтра парламент должен одобрить их своим голосованием на заседании", - написал Железняк.Как отметил депутат, это уже одиннадцатое по счету продление сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с начала 2022 года.С февраля 2022 года в стране был введен режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Из-за того, что ВСУ несут огромные потери, которые не восполняются, в апреле Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая.Повестки мужчинам вручают в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Уклонисты пытаются бежать из страны, но это часто оборачивается трагедией. Так, во вторник погранслужба страны нашла в реке Тиса, разделяющей украинскую и румынскую территории, тела человек. Одному из погибших было всего 20 лет, вторым оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.Накануне украинское издание "Страна" сообщало со ссылкой на местного журналиста о том, что всего было найдено шесть тел утонувших.Также фиксируют много случаев, когда в ВСУ от безысходности пытаются призвать людей-инвалидов с серьезными заболеваниями. На днях пресс-служба Днепропетровского областного военкомата в соцсетях рассказала о гибели военнообязанного в Кривом Роге, который скончался в военкомате из-за приступа эпилепсии.В феврале Офис генпрокурора информировал, что в городе Бучач на западе страны мужчина умер после многодневного нахождения в военкомате. По информации ведомства, 49-летний гражданин болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и кровоподтеки.Также в апреле СМИ писали, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника.Атаки и провалы ВСУВо вторник украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)…. 8:50 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - указали в телеграм-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Кроме того, киевский режим попытался совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России.Однако российские средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над Белгородской областью. При этом на территории Украины звучит воздушная тревога. В частности она была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ пишут о взрывах в городе Белополье Сумской области.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, рассказал, что Вооруженные силы России нанесли серию ударов по местам отдыха и скопления военнослужащих Украины в Харьковской области."Прилетел ФАБ в Боровую. Расположенные в нескольких частных домах бандеровцы улетели к Бандере… В селе Липцы одно из бандеровских подразделений под штаб и ночёвку приватизировали двухэтажный дом, точным попаданием русские бойцы заставили выживших передумать занимать частные дома", - сказал подпольщик.По его данным, в селе Казачья Лопань прилетело по личному составу военнослужащих Украины, удар был нанесен по подразделению в составе около 30 военных. В селе Черкасские Тишки на северо-востоке от Харькова ударили в кафе, где собирались украинские военнослужащие.Кроме прочего, российские военные нанесли удар по свежим силам ВСУ в Черниговской области."Прилетело по свежему личному составу, прибывшему на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. До этого поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Удары ракетами были связаны с этими сообщениями. Итоги пока неизвестны, но сильную детонацию слышали в нескольких километрах", - сказал Лебедев.Он добавил, что в Новгород-Северске было зафиксировано четыре удара. По данным подполья, там происходит доукомплектование разбитых подразделений ВСУ, на ротацию приходят свежие украинские силы.Раскол из-за инаугурацииВопрос присутствия на инаугурации российского президента Владимира Путина привел к расколу между членами Евросоюза, пишет немецкий журнал Spiegel."Сейчас в ЕС наметились серьезные разногласия по поводу того, как правильно относиться к приглашениям на церемонию, посвященную началу пятого срока правления российского президента", - пишет издание, ссылаясь на сообщения, что такие страны, как Франция, Венгрия и Словакия, намерены направить своих представителей на инаугурацию Путина, чтобы сохранить каналы диалога открытыми.При этом Германия и другие страны ЕС считают участие в церемонии неуместным, в том числе на фоне российской спецоперации на Украине. Отмечается также, что помимо большинства представителей стран-членов ЕС, на мероприятии не будет присутствовать и официальный представитель Европейского союза в Москве.Как отмечает журнал, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее высказался против участия ЕС в церемонии, однако, по словам дипломатов, с этой позицией были несогласные - по их мнению, отказ от участия в церемонии может дать России повод "игнорировать еще больше дипломатических правил и норм в будущем".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского МИД сообщало, что Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию Путина.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую позицию скалозубством. "Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены (на инаугурации Путина). <...> У меня один вопрос: а есть еще чем гордиться, кроме самоизоблачающего безумия относительного того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца, хотя конец, по-моему, уже настал, потому что те потери, которые несет не столько киевский режим, сколько граждане Украины", - сказала Захарова в эфире "Соловьев LIVE".Церемония инаугурации Путина состоялась в Кремле 7 мая в 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.

