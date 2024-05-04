"Медиакиллер": Скориков ответил, чего хочет Ермак от Умерова, и почему в этой истории "всплывает" Малюк* - 04.05.2024 Украина.ру
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"Медиакиллер": Скориков ответил, чего хочет Ермак от Умерова, и почему в этой истории "всплывает" Малюк*
"Медиакиллер": Скориков ответил, чего хочет Ермак от Умерова, и почему в этой истории "всплывает" Малюк* - 04.05.2024 Украина.ру
"Медиакиллер": Скориков ответил, чего хочет Ермак от Умерова, и почему в этой истории "всплывает" Малюк*
Информация о скорой отставке министра обороны Украины Рустема Умерова может быть информационным вбросом, так как сообщил об этом человек с репутацией медиакиллера. С другой стороны, симптомы для таких заявлений просматриваются давно, поскольку Ермак уже зачистил большинство своих замов, помощников, которых назначал не он лично
2024-05-04T06:00
2024-05-04T06:00
новости
иван скориков
рустем умеров
андрей ермак
василий малюк
отставка
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Пару дней назад главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Украинские СМИ утверждают, что таким образом глава офиса президента Андрей Ермак проводит зачистку окружения Владимира Зеленского от неподконтрольных ему персон.Он добавил, что плюсом ко всему фигура Умерова становится все более непопулярной в украинском обществе, что подтверждают социологические опросы. А вот доверие к военным растет. Поэтому, заключил Скориков, менять Умерова, скорее всего будут на какого-то популярного медийного военного.Ранее в статье Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что в информационном поле обсуждается несколько версий происходящего.И если коррупционная мотивация довольно слабая, то с ситуацией на фронте дела обстоят куда сложнее. Плюс - в ближайшее время в силу вступит закон об усилении мобилизации, который, вне сомнения, не добавляет министру очков."Строго говоря, все вопросы, непосредственно связанные с ведением боевых действий, являются прерогативой главнокомандующего и Генштаба. Они же получают львиную долю негатива в случае провалов. Задача же гражданского министра обороны – формировать бюджеты, распределять деньги, кормить и одевать армию, договариваться с Западом о поставках оружия и т.д. По этому направлению к Умерову пока особых вопросов нет. Ключевое слово здесь – пока. Его предшественник Резников также начинал в свое время за здравие, однако закончил под громкий аккомпанемент коррупционных скандалов на сотни миллионов гривен", - пояснил эту версию Котов.Еще один из возможных вариантов - перевод Умерова на другую работу как часть более масштабной интриги. Речь идет о вакансии не ниже председателя правительства.В этом случае, уточнил автор издания Украина.ру, ее исключено, что такая рокировка даст киевскому режиму возможность усилить роль главы правительства и сосредоточить в своих руках реальную власть, оставив Зеленского номинальным и мало что решающим президентом."Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеВ сентябре прошлого года Верховная Рада Украины по представлению Владимира Зеленского проголосовала за назначение министром обороны Рустема Умерова. На этом посту он сменил Алексея Резникова.Личность Умерова даже на Украине многие считают неоднозначной. Известно, что в молодости политик обучался в США по программе обмена, с сентября 2022 года возглавлял Фонда госимущества Украины, при этом он до сих пор остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.Рустем Умеров - слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.**Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.ИНТЕРВЬЮ ИВАН СКОРИКОВ: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ
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новости, иван скориков, рустем умеров, андрей ермак, василий малюк, отставка
Новости, Иван Скориков, Рустем Умеров, Андрей Ермак, Василий Малюк, отставка

"Медиакиллер": Скориков ответил, чего хочет Ермак от Умерова, и почему в этой истории "всплывает" Малюк*

06:00 04.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Информация о скорой отставке министра обороны Украины Рустема Умерова может быть информационным вбросом, так как сообщил об этом человек с репутацией медиакиллера. С другой стороны, симптомы для таких заявлений просматриваются давно, поскольку Ермак уже зачистил большинство своих замов, помощников, которых назначал не он лично
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Пару дней назад главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Украинские СМИ утверждают, что таким образом глава офиса президента Андрей Ермак проводит зачистку окружения Владимира Зеленского от неподконтрольных ему персон.
"И связано это может быть с затеей, которую согласовали на Банковой вместе с их западными партнерами по укреплению вертикали украинской власти с помощью пересадки Ермака из Офиса президента в пост главы кабинета министров. Соответственно Ермаку в этой логике нужен будет абсолютно подконтрольный Кабмин без людей Зеленского. Именно поэтому вместе с фигурой Умерова в заявлении Бутусова фигурируют и вице-премьер Федоров, и глава СБУ Малюк*, то есть люди, которых ставил непосредственно Зеленский, а не Ермак", - пояснил Скориков.
Он добавил, что плюсом ко всему фигура Умерова становится все более непопулярной в украинском обществе, что подтверждают социологические опросы. А вот доверие к военным растет. Поэтому, заключил Скориков, менять Умерова, скорее всего будут на какого-то популярного медийного военного.
Ранее в статье Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что в информационном поле обсуждается несколько версий происходящего.
И если коррупционная мотивация довольно слабая, то с ситуацией на фронте дела обстоят куда сложнее. Плюс - в ближайшее время в силу вступит закон об усилении мобилизации, который, вне сомнения, не добавляет министру очков.
"Строго говоря, все вопросы, непосредственно связанные с ведением боевых действий, являются прерогативой главнокомандующего и Генштаба. Они же получают львиную долю негатива в случае провалов. Задача же гражданского министра обороны – формировать бюджеты, распределять деньги, кормить и одевать армию, договариваться с Западом о поставках оружия и т.д. По этому направлению к Умерову пока особых вопросов нет. Ключевое слово здесь – пока. Его предшественник Резников также начинал в свое время за здравие, однако закончил под громкий аккомпанемент коррупционных скандалов на сотни миллионов гривен", - пояснил эту версию Котов.
Еще один из возможных вариантов - перевод Умерова на другую работу как часть более масштабной интриги. Речь идет о вакансии не ниже председателя правительства.
В этом случае, уточнил автор издания Украина.ру, ее исключено, что такая рокировка даст киевскому режиму возможность усилить роль главы правительства и сосредоточить в своих руках реальную власть, оставив Зеленского номинальным и мало что решающим президентом.
"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в мае
В сентябре прошлого года Верховная Рада Украины по представлению Владимира Зеленского проголосовала за назначение министром обороны Рустема Умерова. На этом посту он сменил Алексея Резникова.
Личность Умерова даже на Украине многие считают неоднозначной. Известно, что в молодости политик обучался в США по программе обмена, с сентября 2022 года возглавлял Фонда госимущества Украины, при этом он до сих пор остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
Рустем Умеров - слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
ИНТЕРВЬЮ ИВАН СКОРИКОВ: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ
 
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06:00"Медиакиллер": Скориков ответил, чего хочет Ермак от Умерова, и почему в этой истории "всплывает" Малюк*
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