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Василий Малюк, биография

Василий Малюк, биография - 01.01.2024 Украина.ру

Василий Малюк, биография

Глава Службы безопасности Украины (СБУ)

2024-01-01T13:24

2024-01-01T13:24

2024-01-01T13:24

биография

василий малюк

житомир

сбу

верховная рада

мвд

мвд украины

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Детство и образованиеВасилий Малюк родился 28 февраля 1983 года в Житомирской области. О родителях ничего не известно. После школы Василий поступил в Национальную академию Службы безопасности Украины на специальность “правоведение”.КарьераВ начале 2000-х занимал должность в региональных управлениях СБУ, был руководителем отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Известно также, что с 2014 года Малюк участвовал в "АТО" - в войне против республик Донбасса, за что был награждён президентом Петром Порошенко.Весной 2020 года Малюка назначили первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Успел Малюк побывать и исполняющим обязанности главы СБУ. В это время структура усиленно занималась обысками на территории храмов и монастырей.В 2020 году в СБУ происходила серия внутриведомственных конфликтов, которая вылилась в покушение на начальника управления внутренней безопасности генерала Андрея Наумова. Подозревали в этом бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией Дмитрия Нескоромного. По делу задержан был сотрудник СБУ Андрей Расюк, который сначала дал признательные показания, а затем от них отказался, заявив, что они были получены в ходе пыток. По словам Расюка, приказ пытать его отдал лично Василий Малюк.В июле 2021 года Зеленский уволил Малюка из СБУ вместе с другими руководителями отделов и их заместителями. В вину им ставилось потворство контрабандным схемам, на которых Украина теряла 300 миллиардов гривен ежегодно.Тогда же Центр противодействия коррупции года напоминал, что управление СБУ, которым на тот момент руководил Василий Малюк, должно быть ликвидировано по результатам реформы спецслужбы.На несколько месяцев Малюк исчез из поля зрения общественности, а 16 февраля всплыл в качестве заместителя главы МВД Дениса Монастырского, но в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции (СВО), его снова вернули в СБУ, причем сразу на должность заместителя главы, присвоив ему звание бригадного генерала. С 7 февраля 2023 года Малюк занимает должность председателя Службы безопасности Украины.Будучи главой СБУ, Малюк не раз заявлял западным СМИ, что Крым и Чёрное море станут приоритетными для диверсионных целей в 2024 году. Кроме того, он пригрозил, что Россию ждёт много "сюрпризов".Глава СБУ был замешан в нескольких скандалах. Так, в Житомире, откуда родом Малюк, процветает коррупция и криминал. Всему виной незаконная добыча янтаря. Известно, что Украина является одним из лидеров по добыче солнечного камня, а доходов от продажи ископаемых в бюджете практически нет. По данным украинских СМИ, Малюк сделал себе состояние на экспорте янтаря, а в народе он получил звание “Янтарный генерал”.Кроме того, по информации украинских СМИ, бригадный генерал Малюк имеет в СБУ негласное прозвище "Мясник".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, василий малюк, житомир, сбу, верховная рада, мвд, мвд украины