Иван Скориков: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ
16:30 02.05.2024 (обновлено: 16:35 02.05.2024)
Политический кризис на Украине назревает, чем ближе дата 20 мая, когда вопрос о легитимности Зеленского повиснет в воздухе. О нем будут шептаться на кухнях, о нем будут все громче рассуждать оппоненты, конкуренты Зеленского внутри украинской политики.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Украинские СМИ утверждают, что таким образом глава офиса президента Андрей Ермак проводит зачистку окружения Владимира Зеленского от неподконтрольных ему персон.
- Иван, чего на самом деле добивается Андрей Ермак?
- С одной стороны, это может быть информационно-политический вброс, учитывая фигуру человека, который это объявил, Юрия Бутусова, главного редактора издания Censor.Net, известного в свое время как пропагандист Порошенко. Он лично враждует с Зеленским и главой офиса президента Ермаком и давно заслужил на Украине репутацию медиакиллера.
С другой стороны, симптомы для таких заявлений просматриваются, и уже давно, поскольку Андрей Ермак уже зачистил большинство своих замов, помощников, которых назначал не он лично, внутри офиса президента. Происходит замена персоналий в правительстве Украины. И связано это может быть с затеей, которую согласовали на Банковой вместе с их западными партнерами по укреплению вертикали украинской власти с помощью пересадки Ермака из Офиса президента в пост главы кабинета министров.
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Вот с этой точки зрения и, наблюдая эти симптомы в украинской политике, заявление Бутусова действительно имеет значение. К тому же фигура Умерова становится все более непопулярной в украинском обществе, по социологии он является самым непопулярным министром на Украине.
Это связано с испугавшим украинцев законом о мобилизации, это связано и с неудавшимся контрнаступом, а ведь Умеров был назначен как раз на пике этого так называемого контрнаступа в сентябре прошлого года.
Соответственно, найти козла отпущения за непопулярные меры по мобилизации для режима Зеленского и Ермака было бы выгодно. Тем более, что, как показывает та же украинская социология, наиболее популярными в украинском обществе остаются военные, то есть им доверие там практически абсолютное. И то, о чем пишет Бутусов (что Умерова могут сменить на какого-то популярного медийного военного), вполне логично в украинском обществе, особенно среди ВСУ, среди людей, кто связан вообще с войной, волонтеров, родственников солдат.
Конечно же фигура гражданского лица Умерова непопулярная. То есть если и менять его, то, соответственно, на какого-то популярного медийного военного.
- Раньше мы бы, наверное, сразу вспомнили фигуру Валерия Залужного. А сейчас просматривается ли кандидатура на этот пост?
- Среди абсолютно узнаваемых фигур в украинском обществе из военных только Залужный, Буданов* и Сырский. Всех остальных большинство украинцев просто не знает. Но в общем-то политтехнологии позволяют очень быстро раскрутить любую персону, рассказав о заслугах, о том, что он не отсиживался в тылу и так далее. То есть это достаточно простая технология.
Повторюсь, что в целом украинском обществе, и как показывают данные, причем разных социологических служб, конкурирующих даже между собой, в целом доверие к военным выше, чем к президенту Верховной Рады, любым министрам, волонтерам и так далее.
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То есть найти такого военного не составит труда. Опять же, возможно, кого-то могут привлечь из тех политиков, общественных активистов, которые занимаются волонтерской деятельностью, связанной с ВСУ.
В любом случае, сами эти разговоры говорят о том, что политический кризис на Украине назревает по мере приближения к 20 мая, когда вопрос о легитимности Зеленского повиснет в воздухе. И как бы на Западе ни продолжали доверять Зеленскому, жать ему руки, общаться с ним и так далее, этот вопрос все равно повиснет. О нем будут шептаться на кухнях, о нем будут все громче рассуждать оппоненты, конкуренты Зеленского внутри украинской политики.
И чем ближе это дата, тем больше мы видим таких вот информационно-политических провокаций, на которые власть вынуждена будет как-то реагировать.
При этом Бутусов позиционирует себя как самого патриотичного патриота среди украинских журналистов. Он как надел бронежилет и каску (по крайней мере, так показывает), так и не вылезает с фронта. Атака на него будет атакой на наиболее милитаристскую часть общества, что чревато последствиями.
- Глава МИД Украины Кулеба заявил, что после июньской конференции в Швейцарии возможны некие коммуникации с Россией. Украинский режим пытается проводить какой-то зондаж почвы для переговоров с Россией?
- Это не украинский режим пытается провести этот зондаж переговоров с Россией. Это Запад принуждает украинский режим хоть какую-то возможность для этих переговоров отставить.
При этом, напомним, что Зеленский сам себе запретил вообще разговаривать даже, не то что там обсуждать, какие-то политические и международные вопросы с нашим президентом. И режим в Киеве продолжает настаивать на безальтернативности мантры о выходе на границы 1991 года, о войне до победного конца и так далее.
Поэтому здесь, на мой взгляд, через Кулебу Запад протягивает нам такую лукавую ловушку, что якобы готовы что-то обсуждать, если Россия пойдет на какие-то значительные уступки и так далее. Потому что Запад видит положение на фронте, видит, что мобилизация на Украине не удается, видит, что несмотря на всеобъемлющую поддержку, все это разворовывается на коррумпированной Украине.
И конечно же Запад хотел бы как-то остановить российское наступление и хотя бы перегруппироваться, поднабрать сил, запустить ВПК. Нам не нужно вестись на эти уловки. У нас есть свои цели, которые мы последовательно решаем. Сейчас не в наших интересах на каких-то украинских или западных условиях вообще обсуждать мирное урегулирование.
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- Все это происходит на фоне переговоров Киева с Вашингтоном по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности. Ермак, как сообщается на сайте президента Украины, провел третий раунд. А можно ли предположить, что залогом подписания этого соглашения будут возможные переговоры с Россией?
- Вообще, эта череда подписаний двухсторонних соглашений, которая началась в Великобритании, продолжилась в Франции, Германии, потом Италии, другие страны Европы начали присоединяться – конечно же, это такая дипломатическая и политическая подготовка к этой Женевской конференции.
Но в любом случае эта Женевская конференция не в наших интересах. И скорее всего, обернется тусовочкой западных стран между собой и выдвижением России каких-то очередных абсолютно оторванных от реальности ультиматумов.
То, что написано в этих двухсторонних соглашениях, абсолютно ничем не отличается от действующих вот уже сейчас отношений между Украиной и западными странами. То есть там нет никакого решения по тому, как прекратить войну, как защитить Украину прямо сейчас. Там говорится о том, какие будут гарантии в следующий раз. А будет ли вообще к следующему разу Украина – большой вопрос.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга