https://ukraina.ru/20240502/1054851369.html

Иван Скориков: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ

Иван Скориков: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ - 02.05.2024 Украина.ру

Иван Скориков: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ

Политический кризис на Украине назревает, чем ближе дата 20 мая, когда вопрос о легитимности Зеленского повиснет в воздухе. О нем будут шептаться на кухнях, о нем будут все громче рассуждать оппоненты, конкуренты Зеленского внутри украинской политики.

2024-05-02T16:30

2024-05-02T16:30

2024-05-02T16:35

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Украинские СМИ утверждают, что таким образом глава офиса президента Андрей Ермак проводит зачистку окружения Владимира Зеленского от неподконтрольных ему персон. - Иван, чего на самом деле добивается Андрей Ермак?- С одной стороны, это может быть информационно-политический вброс, учитывая фигуру человека, который это объявил, Юрия Бутусова, главного редактора издания Censor.Net, известного в свое время как пропагандист Порошенко. Он лично враждует с Зеленским и главой офиса президента Ермаком и давно заслужил на Украине репутацию медиакиллера.С другой стороны, симптомы для таких заявлений просматриваются, и уже давно, поскольку Андрей Ермак уже зачистил большинство своих замов, помощников, которых назначал не он лично, внутри офиса президента. Происходит замена персоналий в правительстве Украины. И связано это может быть с затеей, которую согласовали на Банковой вместе с их западными партнерами по укреплению вертикали украинской власти с помощью пересадки Ермака из Офиса президента в пост главы кабинета министров.Соответственно Ермаку в этой логике нужен будет абсолютно подконтрольный Кабмин без людей Зеленского. Именно поэтому вместе с фигурой Умерова в заявлении Бутусова фигурируют и вице-премьер Федоров, и глава СБУ Малюк*, то есть люди, которых ставил непосредственно Зеленский, а не Ермак. Вот с этой точки зрения и, наблюдая эти симптомы в украинской политике, заявление Бутусова действительно имеет значение. К тому же фигура Умерова становится все более непопулярной в украинском обществе, по социологии он является самым непопулярным министром на Украине. Это связано с испугавшим украинцев законом о мобилизации, это связано и с неудавшимся контрнаступом, а ведь Умеров был назначен как раз на пике этого так называемого контрнаступа в сентябре прошлого года.Соответственно, найти козла отпущения за непопулярные меры по мобилизации для режима Зеленского и Ермака было бы выгодно. Тем более, что, как показывает та же украинская социология, наиболее популярными в украинском обществе остаются военные, то есть им доверие там практически абсолютное. И то, о чем пишет Бутусов (что Умерова могут сменить на какого-то популярного медийного военного), вполне логично в украинском обществе, особенно среди ВСУ, среди людей, кто связан вообще с войной, волонтеров, родственников солдат.Конечно же фигура гражданского лица Умерова непопулярная. То есть если и менять его, то, соответственно, на какого-то популярного медийного военного.- Раньше мы бы, наверное, сразу вспомнили фигуру Валерия Залужного. А сейчас просматривается ли кандидатура на этот пост?- Среди абсолютно узнаваемых фигур в украинском обществе из военных только Залужный, Буданов* и Сырский. Всех остальных большинство украинцев просто не знает. Но в общем-то политтехнологии позволяют очень быстро раскрутить любую персону, рассказав о заслугах, о том, что он не отсиживался в тылу и так далее. То есть это достаточно простая технология. Повторюсь, что в целом украинском обществе, и как показывают данные, причем разных социологических служб, конкурирующих даже между собой, в целом доверие к военным выше, чем к президенту Верховной Рады, любым министрам, волонтерам и так далее.То есть найти такого военного не составит труда. Опять же, возможно, кого-то могут привлечь из тех политиков, общественных активистов, которые занимаются волонтерской деятельностью, связанной с ВСУ. В любом случае, сами эти разговоры говорят о том, что политический кризис на Украине назревает по мере приближения к 20 мая, когда вопрос о легитимности Зеленского повиснет в воздухе. И как бы на Западе ни продолжали доверять Зеленскому, жать ему руки, общаться с ним и так далее, этот вопрос все равно повиснет. О нем будут шептаться на кухнях, о нем будут все громче рассуждать оппоненты, конкуренты Зеленского внутри украинской политики.И чем ближе это дата, тем больше мы видим таких вот информационно-политических провокаций, на которые власть вынуждена будет как-то реагировать.При этом Бутусов позиционирует себя как самого патриотичного патриота среди украинских журналистов. Он как надел бронежилет и каску (по крайней мере, так показывает), так и не вылезает с фронта. Атака на него будет атакой на наиболее милитаристскую часть общества, что чревато последствиями.- Глава МИД Украины Кулеба заявил, что после июньской конференции в Швейцарии возможны некие коммуникации с Россией. Украинский режим пытается проводить какой-то зондаж почвы для переговоров с Россией?- Это не украинский режим пытается провести этот зондаж переговоров с Россией. Это Запад принуждает украинский режим хоть какую-то возможность для этих переговоров отставить. При этом, напомним, что Зеленский сам себе запретил вообще разговаривать даже, не то что там обсуждать, какие-то политические и международные вопросы с нашим президентом. И режим в Киеве продолжает настаивать на безальтернативности мантры о выходе на границы 1991 года, о войне до победного конца и так далее.Поэтому здесь, на мой взгляд, через Кулебу Запад протягивает нам такую лукавую ловушку, что якобы готовы что-то обсуждать, если Россия пойдет на какие-то значительные уступки и так далее. Потому что Запад видит положение на фронте, видит, что мобилизация на Украине не удается, видит, что несмотря на всеобъемлющую поддержку, все это разворовывается на коррумпированной Украине.И конечно же Запад хотел бы как-то остановить российское наступление и хотя бы перегруппироваться, поднабрать сил, запустить ВПК. Нам не нужно вестись на эти уловки. У нас есть свои цели, которые мы последовательно решаем. Сейчас не в наших интересах на каких-то украинских или западных условиях вообще обсуждать мирное урегулирование.- Все это происходит на фоне переговоров Киева с Вашингтоном по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности. Ермак, как сообщается на сайте президента Украины, провел третий раунд. А можно ли предположить, что залогом подписания этого соглашения будут возможные переговоры с Россией?- Вообще, эта череда подписаний двухсторонних соглашений, которая началась в Великобритании, продолжилась в Франции, Германии, потом Италии, другие страны Европы начали присоединяться – конечно же, это такая дипломатическая и политическая подготовка к этой Женевской конференции.Но в любом случае эта Женевская конференция не в наших интересах. И скорее всего, обернется тусовочкой западных стран между собой и выдвижением России каких-то очередных абсолютно оторванных от реальности ультиматумов. То, что написано в этих двухсторонних соглашениях, абсолютно ничем не отличается от действующих вот уже сейчас отношений между Украиной и западными странами. То есть там нет никакого решения по тому, как прекратить войну, как защитить Украину прямо сейчас. Там говорится о том, какие будут гарантии в следующий раз. А будет ли вообще к следующему разу Украина – большой вопрос.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

https://ukraina.ru/20240502/1054849689.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, андрей ермак, рустем умеров, всу, вооруженные силы украины, украина.ру, снг