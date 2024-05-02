https://ukraina.ru/20240502/1054858013.html

Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова

Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова - 02.05.2024 Украина.ру

Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова

На Украине пошли слухи о скорой отставке министра обороны страны Рустема Умерова. Борьба за ключевые должности среди украинской верхушки обостряется. Главный вопрос – получится ли у серого кардинала Андрея Ермака опередить ставленницу США Оксану Маркарову в схватке за кресло премьера

2024-05-02T17:31

2024-05-02T17:31

2024-05-02T17:31

эксклюзив

андрей ермак

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владимир зеленский

украина

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Кубракова на УмероваИнформацию об очередных рокировках в правительстве Украины 1 мая со ссылкой на неназванного источника опубликовал в соцсетях главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.По его словам, ситуация с Рустемом Умеровым является прямым следствием конфликта главы Офиса президента Андрея Ермака с министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Последний якобы хотел возглавить Минобороны после отставки предыдущего главы ведомства Алексея Резникова, однако этому воспротивился Ермак.Бутусов пишет, что главе Офисе Владимира Зеленского крайне важно зачистить правительство от тех, кто имеет доступ к президенту в обход него, а также сохранить за собою контроль за назначениями на должности министров обороны и иностранных дел.Если верить его версии, то Умеров в этой схеме нужен только для того, чтобы "подвинуть" Кубракова. Почему именно министр обороны должен сменить своего коллегу из мининфраструктуры Бутусов не уточняет. По ком звонит "Колокол"Слухи о возможных перестановках в украинском правительстве появляются регулярно. Последняя порция таких инсайдов чуть больше недели назад касалась, помимо Кубракова, вице-премьера Ирины Верещук, министра образования Оксена Лисового, министра юстиции Дениса Малюськи и главы министерства аграрной политики Николая Сольского.Пока данный прогноз оправдался лишь в отношении последнего, он сам подал в отставку после того, как на него возбудили уголовное дело за махинации с землей.Фамилия Умерова всплыла в контексте перестановок в Кабмине впервые. Он был назначен на должность главы Минобороны в сентябре прошлого года после череды коррупционных скандалов.С одной стороны, с момента назначения Умерова прошло не так много времени, все продолжающиеся коррупционные скандалы можно списать на тяжелое наследие "попередников".Последний такой эпизод, к примеру, произошел в конце прошлой недели, когда силовики пришли с обысками в Генеральный штаб ВСУ по делу о растрате денег, выделенных на создание системы управления войсками "Колокол-АС".Данную систему создавали четыре года и приняли на вооружение в 2022-м, истратив на нее 600 млн гривен. Тогда же выяснилось, что этот "Колокол" несовместим с аналогами, которыми пользуются армии НАТО и вообще работает из рук вон плохо. Началось расследование, которое продолжается по сей день.Сложнее обстоят дела с ситуацией на фронте, а именно в Донбассе, где ВСУ за последние месяцы были вынуждены оставить целый ряд населенных пунктов. Несет потери украинская армия и на других направлениях. В ближайшее время в силу вступит закон об усилении мобилизации с неизбежным после этого ростом эксцессов вокруг "ухилянтов".Все это не добавляет устойчивости Умерову как министру обороны, однако вряд ли пока способно поколебать его позиции. Строго говоря, все вопросы, непосредственно связанные с ведением боевых действий, являются прерогативой главнокомандующего и Генштаба. Они же получают львиную долю негатива в случае провалов.Задача же гражданского министра обороны – формировать бюджеты, распределять деньги, кормить и одевать армию, договариваться с Западом о поставках оружия и т.д. По этому направлению к Умерову пока особых вопросов нет. Ключевое слово здесь – пока. Его предшественник Резников также начинал в своем время за здравие, однако закончил под громкий аккомпанемент коррупционных скандалов на сотни миллионов гривен.Ход ЕрмакаЕсли версия с профнепригодностью или же вороватостью Умерова пока не просматривается, то вероятнее, что слухи о возможном переводе министра обороны на другую работу являются частью более масштабной интриги.В СМИ давно ходят слухи о карьерных амбициях главы Офиса Зеленского Андрея Ермака, который хочет свое влияние на политическую жизнь страны и происходящие в государстве процессы материализовать в конкретную должность – не ниже председателя правительства.Не исключено, что место премьера он рассматривает как возможность усилить роль главы правительства и сосредоточить в своих руках реальную власть, оставив Зеленского номинальным и мало что решающим президентом.Основной конкурент Ермака в этой подковерной борьбе – нынешний посол Украины в США Оксана Маркарова, на которую делают ставку Вашингтон.Как отмечало ранее издание Украина.ру, кандидатура Маркаровой вызывает определенное сопротивление на Украине."Тут, в общем, ничего нового нет – об отставке технического премьера Дениса Шмыгаля говорят довольно давно. США настаивают на его замену на Оксану Маркарову, но у нее не очень хороший имидж на Украине и, главное, даже Зеленский не настолько сумасшедший, чтобы передавать управление страной в руки западного капитала – на что он жить-то будет? Да и война требует денег, а Маркарова – это тупой грабеж без расчета хоть на какое-то будущее", - писал в своей статье автор Василий Стоякин.Как рассказал ранее изданию Украина.ру политолог и политтехнолог Михаил Павлив, Ермак может предлагать себя Западу как переговорщика с Россией."Я хорошо знаю и помню, что за человек Ермак. Мне кажется, что это двойная игра. Он в эту игру уже играл в ходе одного из своих визитов в Вашингтон, предложив себя вместо Зеленского. Если США потребуют проведение переговоров с Россией и Ермак в это время будет премьером, мне кажется, что он просто сдаст Зеленского и пойдет на эти переговоры. Ермак – это абсолютно беспринципное животное, готовое на что угодно, лишь бы сохранить личную власть", - сказал эксперт.В этой связи пертурбации в правительстве Украины и возможный перевод Умерова могут стать еще одним ходом Ермака в этой игре.

https://ukraina.ru/20240424/1054693296.html

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эксклюзив, андрей ермак, рустем умеров, минобороны украины, отставка, владимир зеленский, украина