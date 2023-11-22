https://ukraina.ru/20231122/1051205745.html

Рустем Умеров, биография

Рустем Умеров, биография - 22.11.2023 Украина.ру

Рустем Умеров, биография

Министр обороны Украины

2023-11-22T14:27

2023-11-22T14:27

2023-11-22T14:27

биография

рустем умеров

министр обороны

украина

крым

владимир зеленский

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Детство и образование Рустем родился 19 апреля 1982 года в Самарканде (Узбекистан) в семье крымских татар из Алушты (Крым).Умеров окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей. Является стипендиатом по программе обмена будущих лидеров (FLEX), США. По ней прошел стажировку в штате Пенсильвания в Америке.Высшее образование получил в Киеве в Национальной академии управления по специальности “Финансы и кредит”. В этот период был активным участником студенческих сообществ и проектов прозападной направленности: “Европейская ассоциация студентов-юристов”, “Европейский молодежный парламент”, “Американо-украинская программа лидерства”, “Канадско-украинская парламентская программа”.В качестве второго высшего образования выбрал специальность “Информатика и информационные технологии” в Институте прикладного системного анализа Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского".Карьера Свою карьеру Умеров начал строить в начале 2000-х: три года он работал в компании мобильной связи на Украине lifecell, которой частично владеет Ринат Ахметов. Затем до 2007 года занимал должность начальника отдела управления сайтами и юридического сопровождения в департаменте развития сети GSM/TDMA, а немного позже стал возглавлять департамент закупок, логистики, управления контрактами. В 2010 году он отвечал за дистрибуцию и альтернативные каналы продаж. После этого Умеров ушел из компании.Помимо всего прочего, Рустем оказался в радах основателей общественной организации “Землячество крымских татар”, которая была создана в 2007 году. Также будущий минобороны Украины был соучредителем организации Меджлиса крымскотатарского народа* “Бизим Къырым”. В этот же год Умеров становится советником известного украинского политика и диссидента, председателя меджлиса крымско-татарского народа* в 1991–2013 годах Мустафы Джемилева.Вместе с родным братом в 2013 году Рустем основал инвестиционный фонд – ASTEM Foundation, который занимается улучшением общественной жизни граждан Украины. Кроме того, фонд является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders Стэнфордского университета, направленной на подготовку украинских политических деятелей, юристов, социальных предпринимателей, бизнесменов, а также лидеров общественных организаций.ПолитикаНачиная с 2019 года Умеров посвящает свою жизнь политике: на парламентских выборах его избрали в народные депутаты Верховной рады Украины от партии “Голос”. Недолго он занимает должность секретаря Комитета Верховной рады по вопросам прав человека, и так называемой “деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств” при СНБО.В феврале 2022 года вошел в состав делегации Украины для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Летом этого же года избран председателем Временной следственной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. А в сентябре 2022 года Умерова назначают на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.Рустема Умерова часто связывают с движением FETO проповедника Гюлена. Гюлен — политический противник нынешнего президента Турции Эрдогана, организация в Турции признана террористической. Но за Гюленом и его движением тоже стоят США, точнее ЦРУ.6 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявляет о смене министра обороны Алексея Резникова, и назначает на эту должность Умерова.РодителиОтец Рустема – инженер-технолог Энвер Умеров, а мать – инженер-химик Мерьем Умерова. В семье также есть старший сын Аслан (Руслан) Омер Кырымлы. Он стал одним из спонсоров Меджлиса крымско-татарского народа*.Один прадедушка Рустема – Сейт-Ибраим – занимал пост сельского главы недалеко от Алушты и владел кофейней в самом городе, а другой прадедушка - Амет Мустафа – служил имам-хатыбом в Алуштинской мечети.Семья Умеровых, как и многие крымские татары, была депортирована в мае 1944 года в Сибирь и в Центральную Азию. Вернуться в Крым они смогли только в начале 1990-х.Отношения и детиЛичную жизнь Умеров не сильно афиширует: известно, что он женат на девушке по имени Лейлей. Пара воспитывает двух детей - сына Сеида Ахмеда и дочь Мерьем. Они увлекаются изучением иностранных языков.* организация признана в России экстремистской и запрещена

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биография, рустем умеров, министр обороны, украина, крым, владимир зеленский