Политолог раскрыл, какую "кашу из топора" хотят заварить на Украине, анонсируя новое наступление ВСУ
Зеленский и его команда ждут, что после заявления о новом наступлении Киеву дадут вооружение, технику, боеприпасы, и главное — людские резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
На днях французские СМИ со ссылкой на источник во властных структурах Украины сообщили о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году. Это заявление украинских властей очень напоминает сказку про кашу из топора, рассказал политолог.
Владимир Зеленский как творческий человек эту "сказку" отлично знает и решил заварить такую "кашу", при этом "топором" будет служить заявление о наступлении ВСУ, отметил эксперт.
И теперь президент Украины и его команда ждут, что под это заявление, им дадут вооружение, технику, боеприпасы, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное — дадут людские резервы, добавил он.
"Ведь французы что-то обещают, и тогда все получится. Как в сказке: сначала топор, потом дай крупу, соль, и каша получилась", - отметил Перенджиев.
Достаточно только заявить про будущее наступление, а все остальное ему дадут западные союзники, в том числе и профессиональных военных, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
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