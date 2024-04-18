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Политолог раскрыл, какую "кашу из топора" хотят заварить на Украине, анонсируя новое наступление ВСУ

Политолог раскрыл, какую "кашу из топора" хотят заварить на Украине, анонсируя новое наступление ВСУ - 18.04.2024 Украина.ру

Политолог раскрыл, какую "кашу из топора" хотят заварить на Украине, анонсируя новое наступление ВСУ

Зеленский и его команда ждут, что после заявления о новом наступлении Киеву дадут вооружение, технику, боеприпасы, и главное — людские резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-04-18T04:50

2024-04-18T04:50

2024-04-18T04:50

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боеприпасы

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На днях французские СМИ со ссылкой на источник во властных структурах Украины сообщили о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году. Это заявление украинских властей очень напоминает сказку про кашу из топора, рассказал политолог.Владимир Зеленский как творческий человек эту "сказку" отлично знает и решил заварить такую "кашу", при этом "топором" будет служить заявление о наступлении ВСУ, отметил эксперт.И теперь президент Украины и его команда ждут, что под это заявление, им дадут вооружение, технику, боеприпасы, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное — дадут людские резервы, добавил он.Достаточно только заявить про будущее наступление, а все остальное ему дадут западные союзники, в том числе и профессиональных военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html

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новости, украина, киев, россия, александр перенджиев, владимир зеленский, резервы, наступление, всу, боеприпасы, техника, военная техника