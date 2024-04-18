Политолог раскрыл, какую "кашу из топора" хотят заварить на Украине, анонсируя новое наступление ВСУ - 18.04.2024 Украина.ру
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Политолог раскрыл, какую "кашу из топора" хотят заварить на Украине, анонсируя новое наступление ВСУ
Политолог раскрыл, какую "кашу из топора" хотят заварить на Украине, анонсируя новое наступление ВСУ - 18.04.2024 Украина.ру
Политолог раскрыл, какую "кашу из топора" хотят заварить на Украине, анонсируя новое наступление ВСУ
Зеленский и его команда ждут, что после заявления о новом наступлении Киеву дадут вооружение, технику, боеприпасы, и главное — людские резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-04-18T04:50
2024-04-18T04:50
новости
украина
киев
россия
александр перенджиев
владимир зеленский
резервы
наступление
всу
боеприпасы
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На днях французские СМИ со ссылкой на источник во властных структурах Украины сообщили о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году. Это заявление украинских властей очень напоминает сказку про кашу из топора, рассказал политолог.Владимир Зеленский как творческий человек эту "сказку" отлично знает и решил заварить такую "кашу", при этом "топором" будет служить заявление о наступлении ВСУ, отметил эксперт.И теперь президент Украины и его команда ждут, что под это заявление, им дадут вооружение, технику, боеприпасы, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное — дадут людские резервы, добавил он.Достаточно только заявить про будущее наступление, а все остальное ему дадут западные союзники, в том числе и профессиональных военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, россия, александр перенджиев, владимир зеленский, резервы, наступление, всу, боеприпасы, техника, военная техника
Новости, Украина, Киев, Россия, Александр Перенджиев, Владимир Зеленский, резервы, наступление, ВСУ, боеприпасы, техника, военная техника

Политолог раскрыл, какую "кашу из топора" хотят заварить на Украине, анонсируя новое наступление ВСУ

04:50 18.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Зеленский и его команда ждут, что после заявления о новом наступлении Киеву дадут вооружение, технику, боеприпасы, и главное — людские резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
На днях французские СМИ со ссылкой на источник во властных структурах Украины сообщили о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году. Это заявление украинских властей очень напоминает сказку про кашу из топора, рассказал политолог.
Владимир Зеленский как творческий человек эту "сказку" отлично знает и решил заварить такую "кашу", при этом "топором" будет служить заявление о наступлении ВСУ, отметил эксперт.
И теперь президент Украины и его команда ждут, что под это заявление, им дадут вооружение, технику, боеприпасы, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное — дадут людские резервы, добавил он.
"Ведь французы что-то обещают, и тогда все получится. Как в сказке: сначала топор, потом дай крупу, соль, и каша получилась", - отметил Перенджиев.
Достаточно только заявить про будущее наступление, а все остальное ему дадут западные союзники, в том числе и профессиональных военных, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
Владимир Орлов интервью
Вчера, 13:39
Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"Если мы хотим прорвать фронт не ротным подразделением на глубину два километра, а провести большую наступательную операцию, нам нужны не только сухопутные подразделения, а все виды и рода войск, которые должны обеспечить продвижение в заданном темпе на широком участке, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
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