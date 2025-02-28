Благосклонностью США нельзя злоупотреблять. В Белом доме отреагировали на поведение Владимира Зеленского
США не позволят другим странам пользоваться собой. Об этом на сайте Белого дома заявили 28 февраля, после перепалки президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в ходе переговоров в Белом доме
"Президент Дональд Трамп и вице-президент Джэй Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире, и никогда не позволят, чтобы американский народ эксплуатировали", — отмечается в заявлении.
Как сообщало издание Украина.ру, после встречи Трампа и Зеленского 28 февраля в Белом доме было запланировано подписание сделки по украинским природным ресурсам и совместная пресс-конференция.
Однако в ходе переговоров между президентом США и главой киевского режима возникла дискуссия на повышенных тонах.
Зеленский выступил против идеи о прекращении огня. Американский лидер заявил, что "дело идет к Третьей мировой войне" и что Зеленский не имеет права "играть с этим".
После перепалки Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом.
Больше об инциденте в Белом доме в материале Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать