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Благосклонностью США нельзя злоупотреблять. В Белом доме отреагировали на поведение Владимира Зеленского

Благосклонностью США нельзя злоупотреблять. В Белом доме отреагировали на поведение Владимира Зеленского - 28.02.2025 Украина.ру

Благосклонностью США нельзя злоупотреблять. В Белом доме отреагировали на поведение Владимира Зеленского

США не позволят другим странам пользоваться собой. Об этом на сайте Белого дома заявили 28 февраля, после перепалки президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в ходе переговоров в Белом доме

2025-02-28T23:26

2025-02-28T23:26

2025-02-28T23:26

новости

сша

владимир зеленский

дональд трамп

украина

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"Президент Дональд Трамп и вице-президент Джэй Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире, и никогда не позволят, чтобы американский народ эксплуатировали", — отмечается в заявлении.Как сообщало издание Украина.ру, после встречи Трампа и Зеленского 28 февраля в Белом доме было запланировано подписание сделки по украинским природным ресурсам и совместная пресс-конференция.Однако в ходе переговоров между президентом США и главой киевского режима возникла дискуссия на повышенных тонах.Зеленский выступил против идеи о прекращении огня. Американский лидер заявил, что "дело идет к Третьей мировой войне" и что Зеленский не имеет права "играть с этим".После перепалки Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом.Больше об инциденте в Белом доме в материале Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать

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новости, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина