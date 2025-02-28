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ООН приостановила помощь некоторым регионам Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США

ООН приостановила помощь некоторым регионам Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США - 28.02.2025 Украина.ру

ООН приостановила помощь некоторым регионам Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США

На фоне сокращения поддержки США Организация Объединенных наций (ООН) приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины. Об этом 28 февраля сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

2025-02-28T22:57

2025-02-28T22:57

2025-02-28T22:57

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По словам Гутерриша, последствия сокращения американской поддержки являются "катастрофическими" для уязвимых слоев населения во всем мире.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переоценке участия Вашингтона в деятельности ООН и ЮНЕСКО. Документ касается выхода США из СПЧ ООН, а также остановку финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).Телеканал Fox News 20 февраля сообщил, что сенатор-республиканец Майк Ли представил законопроект о прекращении членства США в ООН и ее аффилированных органах.Трамп считает, что Украина не готова к мирному урегулированию: Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать

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новости, оон, сша, украина, дональд трамп, юнеско, спч, помощь