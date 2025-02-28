ООН приостановила помощь некоторым регионам Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США - 28.02.2025 Украина.ру
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ООН приостановила помощь некоторым регионам Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США
ООН приостановила помощь некоторым регионам Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США - 28.02.2025 Украина.ру
ООН приостановила помощь некоторым регионам Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США
На фоне сокращения поддержки США Организация Объединенных наций (ООН) приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины. Об этом 28 февраля сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
2025-02-28T22:57
2025-02-28T22:57
новости
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дональд трамп
юнеско
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По словам Гутерриша, последствия сокращения американской поддержки являются "катастрофическими" для уязвимых слоев населения во всем мире.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переоценке участия Вашингтона в деятельности ООН и ЮНЕСКО. Документ касается выхода США из СПЧ ООН, а также остановку финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).Телеканал Fox News 20 февраля сообщил, что сенатор-республиканец Майк Ли представил законопроект о прекращении членства США в ООН и ее аффилированных органах.Трамп считает, что Украина не готова к мирному урегулированию: Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать
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новости, оон, сша, украина, дональд трамп, юнеско, спч, помощь
Новости, ООН, США, Украина, Дональд Трамп, ЮНЕСКО, СПЧ, помощь

ООН приостановила помощь некоторым регионам Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США

22:57 28.02.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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На фоне сокращения поддержки США Организация Объединенных наций (ООН) приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины. Об этом 28 февраля сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
По словам Гутерриша, последствия сокращения американской поддержки являются "катастрофическими" для уязвимых слоев населения во всем мире.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переоценке участия Вашингтона в деятельности ООН и ЮНЕСКО. Документ касается выхода США из СПЧ ООН, а также остановку финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
Телеканал Fox News 20 февраля сообщил, что сенатор-республиканец Майк Ли представил законопроект о прекращении членства США в ООН и ее аффилированных органах.
Трамп считает, что Украина не готова к мирному урегулированию: Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать
 
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