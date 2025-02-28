Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны
19:45 28.02.2025 (обновлено: 20:41 28.02.2025)
© Public domain
© Public domain
Расклад сил в Европе сейчас удивительно напоминает период Крымской войны. Мы снова видим франко-британский тандем, уже косвенно участвующий в военных действиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Согласно плану премьер-министра Великобритании Кира Стармера, после подписания мирного соглашения Украины с Россией планируется размещение 30 тысяч военных стран НАТО из Европы в крупнейших городах и портах Украины, так же предполагается размещение вооружений США.
По словам эксперта, подобные действия — это подготовка к региональной войне, а не провокация. Для этого достаточно посмотреть на это с позиции стран и социумов, которые хотят военного конфликта, указал он.
Фененко отметил, что нынешний расклад сил в Европе удивительно напоминает период Крымской войны (1853–1856).
"Мы снова видим франко-британский тандем, уже косвенно участвующий в военных действиях и обсуждающий отправку войск на Чёрное море. На севере этот тандем подстрекал к выступлению против России Швецию — что, кстати, он делает и сейчас", — подчеркнул он.
Резюмируя сказанное, эксперт привел строки из известного письма Тютчева от 2 февраля 1854 года: "Перед Россией встает нечто еще более грозное, чем 1812 год… Россия опять одна против всей враждебной Европы, потому что мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии есть только переходная ступень к открытой вражде".
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.