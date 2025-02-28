https://ukraina.ru/20250228/1061411302.html

Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны

Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны - 28.02.2025 Украина.ру

Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны

Расклад сил в Европе сейчас удивительно напоминает период Крымской войны. Мы снова видим франко-британский тандем, уже косвенно участвующий в военных действиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-02-28T19:45

2025-02-28T19:45

2025-02-28T20:41

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Согласно плану премьер-министра Великобритании Кира Стармера, после подписания мирного соглашения Украины с Россией планируется размещение 30 тысяч военных стран НАТО из Европы в крупнейших городах и портах Украины, так же предполагается размещение вооружений США.По словам эксперта, подобные действия — это подготовка к региональной войне, а не провокация. Для этого достаточно посмотреть на это с позиции стран и социумов, которые хотят военного конфликта, указал он.Фененко отметил, что нынешний расклад сил в Европе удивительно напоминает период Крымской войны (1853–1856).Германия, как и Австрия в то время, заняла неожиданно враждебную позицию по отношению к России. А в германских государствах обсуждали вопрос о перевооружении, что там происходит и сегодня, указал Фененко.Резюмируя сказанное, эксперт привел строки из известного письма Тютчева от 2 февраля 1854 года: "Перед Россией встает нечто еще более грозное, чем 1812 год… Россия опять одна против всей враждебной Европы, потому что мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии есть только переходная ступень к открытой вражде".Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061401844.html

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новости, россия, европа, украина, дональд трамп, кир стармер, федор тютчев, нато, германия, австрия, швеция, черное море, крымская война, франция, великобритания