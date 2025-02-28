Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны - 28.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250228/1061411302.html
Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны
Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны - 28.02.2025 Украина.ру
Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны
Расклад сил в Европе сейчас удивительно напоминает период Крымской войны. Мы снова видим франко-британский тандем, уже косвенно участвующий в военных действиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-02-28T19:45
2025-02-28T20:41
новости
россия
европа
украина
дональд трамп
кир стармер
федор тютчев
нато
германия
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cac2bbdbce8b8c647f383a701092938.jpg
Согласно плану премьер-министра Великобритании Кира Стармера, после подписания мирного соглашения Украины с Россией планируется размещение 30 тысяч военных стран НАТО из Европы в крупнейших городах и портах Украины, так же предполагается размещение вооружений США.По словам эксперта, подобные действия — это подготовка к региональной войне, а не провокация. Для этого достаточно посмотреть на это с позиции стран и социумов, которые хотят военного конфликта, указал он.Фененко отметил, что нынешний расклад сил в Европе удивительно напоминает период Крымской войны (1853–1856).Германия, как и Австрия в то время, заняла неожиданно враждебную позицию по отношению к России. А в германских государствах обсуждали вопрос о перевооружении, что там происходит и сегодня, указал Фененко.Резюмируя сказанное, эксперт привел строки из известного письма Тютчева от 2 февраля 1854 года: "Перед Россией встает нечто еще более грозное, чем 1812 год… Россия опять одна против всей враждебной Европы, потому что мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии есть только переходная ступень к открытой вражде".Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250227/1061401844.html
россия
европа
украина
германия
австрия
швеция
черное море
франция
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044621_114:0:1821:1280_1920x0_80_0_0_ad68bf9054dca178136c9bcfd8ce54ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, украина, дональд трамп, кир стармер, федор тютчев, нато, германия, австрия, швеция, черное море, крымская война, франция, великобритания
Новости, Россия, Европа, Украина, Дональд Трамп, Кир Стармер, Федор Тютчев, НАТО, Германия, Австрия, Швеция, Черное море, Крымская война, Франция, Великобритания

Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны

19:45 28.02.2025 (обновлено: 20:41 28.02.2025)
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Расклад сил в Европе сейчас удивительно напоминает период Крымской войны. Мы снова видим франко-британский тандем, уже косвенно участвующий в военных действиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Согласно плану премьер-министра Великобритании Кира Стармера, после подписания мирного соглашения Украины с Россией планируется размещение 30 тысяч военных стран НАТО из Европы в крупнейших городах и портах Украины, так же предполагается размещение вооружений США.
По словам эксперта, подобные действия — это подготовка к региональной войне, а не провокация. Для этого достаточно посмотреть на это с позиции стран и социумов, которые хотят военного конфликта, указал он.
Фененко отметил, что нынешний расклад сил в Европе удивительно напоминает период Крымской войны (1853–1856).
"Мы снова видим франко-британский тандем, уже косвенно участвующий в военных действиях и обсуждающий отправку войск на Чёрное море. На севере этот тандем подстрекал к выступлению против России Швецию — что, кстати, он делает и сейчас", — подчеркнул он.
Германия, как и Австрия в то время, заняла неожиданно враждебную позицию по отношению к России. А в германских государствах обсуждали вопрос о перевооружении, что там происходит и сегодня, указал Фененко.
Резюмируя сказанное, эксперт привел строки из известного письма Тютчева от 2 февраля 1854 года: "Перед Россией встает нечто еще более грозное, чем 1812 год… Россия опять одна против всей враждебной Европы, потому что мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии есть только переходная ступень к открытой вражде".
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
Эдуард Лозанский интервью
Вчера, 14:09
Эдуард Лозанский: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласнымиКогда речь заходит о Владимире Зеленском, даже американская The Hill, позиционирующая себя как беспартийная газета, освещающая Конгресс и Белый дом, называет его "безумным королем Киева"
 
НовостиРоссияЕвропаУкраинаДональд ТрампКир СтармерФедор ТютчевНАТОГерманияАвстрияШвецияЧерное мореКрымская войнаФранцияВеликобритания
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47Зеленская неуязвимость
20:45Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской"
20:20Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы
20:15Легкая паника в Европе: эксперт рассказал, что будет, если Трамп прекратит поставки оружия на Украину
20:00Добыча редкоземельных металлов и алюминия: Зубец рассказал, какие выгоды получат Россия и США
20:00Истощение противника: историк о том, смогут ли ВСУ сократить линию фронта и уплотнить боевые порядки
19:46Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник"
19:45Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны
19:30"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина"
19:15Фененко: США втянут Францию и Британию в военную авантюру на Украине, чтобы потом "отойти в сторонку"
18:47Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ
18:03Ничего святого. Итоги 28 февраля на Украине
17:17Американская парадигма: "медовые ловушки" для Трампа от ФБР с интимным подтекстом и встряска Пентагона
16:44Андрей Кортунов: Трамп оставил санкции против РФ как козырь, чтобы получить выгодный ему мир на Украине
16:41Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России
15:54Игорь Бедеров о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова): Зеленский готовится к внутриклановой борьбе
15:14Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка"
14:45Кличко рассказал об увольнениях в КГГА после скандала с земельными сделками
14:02Сун Чжихао: Задача современного искусства КНР – хорошо рассказывать миру китайские истории
13:45"Ничего святого": Песков о покушении украинских спецслужб на митрополита
Лента новостейМолния