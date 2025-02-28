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Кремль отреагировал на подготовку Швеции к противостоянию с РФ после СВО
Кремль отреагировал на подготовку Швеции к противостоянию с РФ после СВО - 28.02.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на подготовку Швеции к противостоянию с РФ после СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 февраля прокомментировал журналистам подготовку Швеции к противостоянию с Россией после спецоперации
2025-02-28T13:04
2025-02-28T13:04
2025-02-28T13:04
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"В целом речь идет о полноформатном участии в альянсе (НАТО - ред.), поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все эти процессы отслеживают и мониторят (ситуацию в Балтийском регионе - ред.) и принимают соответствующие меры", - сказал Песков.Ранее глава военной разведки страны Томас Нильссон заявил, что Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией. Он отметил, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация якобы может измениться после окончания конфликта на Украине.При этом Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса.Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, швеция, прибалтика, дмитрий песков, нато
Новости, Россия, Швеция, Прибалтика, Дмитрий Песков, НАТО
Кремль отреагировал на подготовку Швеции к противостоянию с РФ после СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 февраля прокомментировал журналистам подготовку Швеции к противостоянию с Россией после спецоперации