https://ukraina.ru/20250228/1061405668.html

Фененко: США втянут Францию и Британию в военную авантюру на Украине, чтобы потом "отойти в сторонку"

Фененко: США втянут Францию и Британию в военную авантюру на Украине, чтобы потом "отойти в сторонку" - 28.02.2025 Украина.ру

Фененко: США втянут Францию и Британию в военную авантюру на Украине, чтобы потом "отойти в сторонку"

США хотят направить британцев и французов на Украину, где они столкнутся с Россией. Задача Трампа — как можно глубже втянуть их в украинский военный конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-02-28T19:15

2025-02-28T19:15

2025-02-28T19:15

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На этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу некий мирный план, который якобы был согласован во время неформальной встречи лидеров Евросоюза в Париже, пишет британское издание The Daily Telegraph.По мнению эксперта, это хорошо согласуется с известными на данный момент проектами администрации Трампа. И недаром сейчас в США появляется серия публикаций о возможности вывода войск США из стран бывшего соцлагеря, отметил он.Американцы хотят направить британцев и французов на Украину, где они столкнутся с Россией в военном конфликте. После чего они им заявят, что это конфликт за пределами зоны ответственности НАТО и оно не обязано их защищать, подчеркнул он."Прецедент был в 1956 году во время Суэцкого кризиса. Тогда американцы, по сути, бросили Британию и Францию перед лицом Советского Союза, когда он выдвинул им ультиматум. Они им сказали, что НАТО создано для их обороны в Европе, а авантюры за пределами альянса в бывших колониях — это личное дело каждого", — сообщил Фененко.И здесь США скажут Франции и Британии то же самое. Задача Трампа — как можно глубже втянуть их в военный конфликт на Украине, а затем американцы спокойно отойдут в сторонку, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061403131.html

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