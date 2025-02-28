Фененко: США втянут Францию и Британию в военную авантюру на Украине, чтобы потом "отойти в сторонку"
США хотят направить британцев и французов на Украину, где они столкнутся с Россией. Задача Трампа — как можно глубже втянуть их в украинский военный конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
На этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу некий мирный план, который якобы был согласован во время неформальной встречи лидеров Евросоюза в Париже, пишет британское издание The Daily Telegraph.
По мнению эксперта, это хорошо согласуется с известными на данный момент проектами администрации Трампа. И недаром сейчас в США появляется серия публикаций о возможности вывода войск США из стран бывшего соцлагеря, отметил он.
"На что рассчитывают американцы? Они начиная с середины 1990-х годов писали о том, что эта территория — потенциальный театр военных действий между Россией и НАТО", — указал Фененко.
Американцы хотят направить британцев и французов на Украину, где они столкнутся с Россией в военном конфликте. После чего они им заявят, что это конфликт за пределами зоны ответственности НАТО и оно не обязано их защищать, подчеркнул он.
"Прецедент был в 1956 году во время Суэцкого кризиса. Тогда американцы, по сути, бросили Британию и Францию перед лицом Советского Союза, когда он выдвинул им ультиматум. Они им сказали, что НАТО создано для их обороны в Европе, а авантюры за пределами альянса в бывших колониях — это личное дело каждого", — сообщил Фененко.
И здесь США скажут Франции и Британии то же самое. Задача Трампа — как можно глубже втянуть их в военный конфликт на Украине, а затем американцы спокойно отойдут в сторонку, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
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