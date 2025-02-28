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Павел Дыбенко: главный матрос революции

Павел Дыбенко: главный матрос революции - 28.02.2025 Украина.ру

Павел Дыбенко: главный матрос революции

28 февраля 1889 году родился Павел Дыбенко – лидер балтийских матросов периода Октябрьской революции. Те дни стали звездным часом брутального моряка. Хотя в дальнейшем в СССР ему удалась неплохая карьера, так высоко, как в начале 1918-го, он уже не поднимался. Новая власть вознесла его до немыслимых высот, но она же и погубила

2025-02-28T15:59

2025-02-28T15:59

2025-02-28T15:59

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Дыбенко родился в селе Людково Черниговской губернии. В настоящее время это село является частью города Новозыбков в Брянской области России. Разумеется, во всех официальных биографиях указывается, что он родился в семье бедных крестьян, но на самом деле его отец был середняком.Дыбенко окончил три класса городского училища в Новозыбкове, после чего перебрался в Новоалександровск (ныне литовский Зарасай), где родственники помогли ему получить место в казначействе. Однако работу вскоре пришлось оставить по неясной причине. Сам Дыбенко, конечно, утверждал, что его уволили за революционную деятельность, но в партию он вступил не ранее в 1912 года.Дыбенко перебрался в Ригу, где подрабатывал грузчиком в порту, что достаточно странно. Службы в армии избежать не удалось и его направили служить на Балтийский флот.Дыбенко служил на учебном судне "Двина", затем был произведён в унтер-офицеры и переведен на броненосец "Император Павел I", где был электриком.Дыбенко утверждал, что был руководителем большевистской ячейки на корабле и подготовил там восстание, но это не так. Дыбенко просто списали с корабля. Настоящих мятежников наказывали куда серьезнее.Весной 1916 года Дыбенко был арестован за подстрекательства к дезертирству и два месяца провел под арестом. После освобождения был переведен баталером (ответственным за продовольствие) на транспортник "Ща".Там он и встретил Февральскую революцию. В соответствии с приказом Петросовета, во всех армейских и флотских частях должны были появиться матросские и солдатские комитеты. Так началось формирование Центробалта, который постепенно захватил власть на Балтфлоте, а сам Дыбенко выдвинулся там на первые роли.В первом составе Центробалта большевики были в меньшинстве, однако по мере дальнейшей большевизации советов укрепляли свои позиции в главном органе управления флотом, без согласования с которым никто не мог выпустить ни один приказ. Эсеры и меньшевики летом 1917 года создали свой параллельный Центрофлот.В июльские дни 1917 года (неудачная попытка захвата власти) балтийским матросам отводилась важная роль ударного звена. Однако выступление провалилось. Лидеры большевиков оказались за решеткой или ушли в глубокое подполье. Дыбенко был побит юнкерами и два месяца провёл в заключении.В октябре таких ошибок большевики уже не допустили. Захват власти был продуман и скоординирован гораздо лучше, и на этот раз балтийские моряки действительно стали главной ударной силой революционеров. Дыбенко принимал в этом самое непосредственное участие, занимаясь организацией матросских отрядов, перебрасываемых их Кронштадта и Гельсингфорса — двух крупнейших баз флота.В те дни Дыбенко воспринимался как полновластный вождь матросов, которые уже успели прославиться кутежами и погромами. Дыбенко имел на них хоть какое-то влияние. Армия к тому времени практически не существовала. Несколько тысяч моряков по своей ударной мощи равнялись целой армии. Все эти факторы поспособствовали тому, что именно он был назначен первым наркомом по морским делам.Поскольку именно в руках Дыбенко оказалась главная ударная сила революции, ему было доверено разогнать Учредительное собрание. К слову, Дыбенко был выбран в него в качестве депутата, причем на Балтфлоте получил больше голосов, чем Ленин.Однако первое же серьёзное поручение в качестве наркома Дыбенко провалил.Попытка сдержать немцев под Нарвой силами революционных матросов закончилась тем, что они вместе с командиром бежали и остановились только в Гатчине.Дыбенко был снят со всех постов, исключён из партии и отдан под трибунал. Его подруге, феминистке Коллонтай, удалось выхлопотать ему освобождение на поруки до суда, но Дыбенко бежал в Самару, где были сильны позиции анархистов (матросы в большинстве своем были стихийными анархистами), и заодно вступил в конфронтацию с Крыленко, назначенным председателем комиссии по его делу.Фактически Дыбенко ушел в оппозицию.Он опубликовал в местной газете максималистов весьма резкое заявление: "Мною было предъявлено требование к следственной комиссии дать гарантию, что все доносчики-комиссары и вообще Совет Народных Комиссаров обязан дать перед народом отчёт не в митинговой речи, а дать деловой и денежный отчет. (…) Подчиниться требованию комиссии под председательством г. Крыленко я отказываюсь, но явлюсь, никуда не скрываясь, дать отчёт перед съездом и страной. Являться же на суд перед лицом тех, кто сам не дал отчёта перед народом и страной о своей деятельности, считаю излишним".Впрочем, за громкими заявлениями скрывался закулисный торг.Дыбенко давал понять, что за ним есть сила и он требует к себе особого отношения, но окончательно порывать с большевиками не намерен. Большевики, в свою очередь, были настроены на то, чтобы замять скандал.Незадолго до начала восстания анархистов и эсеров-максималистов в Самаре Дыбенко покинул бурливший город и переметнулся обратно к большевикам, которые его простили и не стали наказывать (впрочем, в партию не вернули).После этого он оказался на территории гетманата Скоропадского. Это весьма таинственный момент его биографии.Официально считается, что его отправили туда для проведения подпольной работы. Но это, по меньшей мере, странно.Во-первых, Дыбенко опытным подпольщиком никогда не считался.Во-вторых, он только что провалил ответственное поручение и зародил сомнения в своей лояльности.В-третьих, Дыбенко был слишком знаменит для конспиративной работы.Послали Дыбенко в Одессу, а оказался он почему-то в Севастополе, где его арестовали и позднее перевели в Симферополь. Впрочем, скоро отпустили, обменяв на других заключённых.В дальнейшем до конца войны Дыбенко действовал в сухопутной армии.Весной 1919 он возглавил одно из самых удивительных красных соединений Гражданской войны — 1-ю Украинскую Советскую Заднепровскую дивизию. Пост комиссара там занимала уже упоминавшаяся подруга Дыбенко — генеральская дочка из черниговских дворян Александра Коллонтай. Дивизия эта в свои лучшие времена состояла из трёх бригад. 1-й командовал атаман Григорьев, взявший после ухода интервентов Одессу и вскоре восставший против советской власти. 3-й бригадой — батька Махно, державший фронт против Деникина от Мариуполя до Волновахи.Сам Дыбенко во главе 2-й бригады наступал на Крым и после расформирования его дивизии успел побывать наркомом по военным и морским делам Крымской советской республики.Серьёзного военного опыта он не имел, его назначение было скорее имиджевым. Устанавливать Советскую власть на Украине должен был человек с правильным происхождением — этническим и классовым.Финальным аккордом участия Дыбенко в гражданской войне стало подавлении Кронштадтского восстания.Дыбенко предстояло выбрать: остаться своим для "братишек" или продолжить многообещающую карьеру у большевиков. Он выбрал второе. За подавление восстания "братишек" он получил первый орден Красного знамени. За лояльность при подавлении восстания матросов его восстановили в партии, причем зачли ему партийный стаж с 1912 года без перерывов на исключение.Следующие несколько лет он командовал стрелковым корпусом, затем был главным снабженцем РККА. В 1928 году назначен командующим Среднеазиатским военным округом, с 1933-го — Приволжским.Последний непродолжительный взлёт Дыбенко был связан с начавшимися репрессиями комсостава РККА.Недавно назначенный командовать войсками Ленинградского военного округа Якир угодил под репрессии. После ареста его место занял Дыбенко.Однако всего через три месяца Дыбенко сняли с поста. Впрочем, не за политику, а за вопиющую халатность.9 сентября 1937 года на маневрах ЛВО проводились учения по выброске десанта. Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия для совершения прыжков десантирование было произведено. В результате погибли четыре десантника и почти 40 человек получили серьёзные травмы.Уже 19 сентября Ворошилов помиловал Дыбенко, ограничившись дисциплинарным взысканием и предупреждением.Дыбенко продержался во главе округа ещё три месяца. Но в январе 1938 года его подвергли суровой критике прямо на пленуме ЦК. Недовольство им выразил сам Сталин.В результате 25 января вышло постановление СНК, гласившее: "Т. Дыбенко имел подозрительные связи с некоторыми американцами, которые оказались разведчиками, и недопустимо для честного советского гражданина использовал эти связи для получения пособия живущей в Америке своей сестре.СНК СССР и ЦК ВКП (б) считают также заслуживающим серьезного внимания опубликованное в заграничной прессе сообщение о том, что т. Дыбенко является немецким агентом. Хотя это сообщение опубликовано во враждебной белогвардейской прессе, тем не менее нельзя пройти мимо этого".К слову, история с пособием для сестры Дыбенко была не выдумкой, а реальным фактом. На одном из приемов он разговорился с военным атташе из США, не упустил случая посетовать американцу на тяжелую жизнь трудящихся в США. И действительно, Дора Барсукова стала получать пособие.После разгрома на пленуме ЦК Маленков предложил направить опального военачальника, изгнанного из армии, заместителем наркома лесной промышленности. Но Дыбенко не провел в должности и нескольких недель.Вскоре Ежов уже извещал отдельным письмом, что Дыбенко "раскололся" и признал, что ещё в 1915 году был завербован неким Ланге и работал на Охранное отделение, выдавая революционные планы матросов. Кроме того, в период пребывания в крымской тюрьме он был завербован неким Крейцином и стал агентом немецкой разведки в обмен на свободу. Довеском шло обвинение в работе на американцев и участие в военно-фашистском заговоре Тухачевского и Егорова. В общем, полный набор.29 июля 1938 года Дыбенко был расстрелян.Начавшаяся при Хрущеве реабилитация ленинской гвардии охватила и бывшего матроса. Он был реабилитирован и даже возведён в число главных революционных героев.

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история, флот, репрессии, революция, гражданская война, история ссср, российская империя, россия, октябрьская революция (1917), большевики