https://ukraina.ru/20250228/1061433053.html

Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ

Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ - 28.02.2025 Украина.ру

Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ

На Украине готовится новая волна арестов боевых генералов Вооруженных сил страны. С таким заявлением 28 февраля в эфире украинского издания "Телеграф" выступил бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров

2025-02-28T18:47

2025-02-28T18:47

2025-02-28T18:48

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Назаров отметил, что несколько лет на Украине работал законодательно закрепленный принцип боевого иммунитета о непривлечении к уголовной ответственности командующих.Пару дней назад экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос также заявил, что власти Украины готовят новый виток репрессий в отношении генералов ВСУ по "дутым статьям".В эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" он уточнил, что правительство уже начало "отслеживать действия людей, имеющих собственную точку зрения". Кривонос добавил, что ордер готовится в том числе и на его арест.Почему именно сейчас?Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил российским СМИ, что уголовные санкции в адрес генералов связаны с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных.Так же считают представители украинских партий "Европейская солидарность" и "УДАР Виталия Кличко", назвав случившееся опасным прецедентом.Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко рассказал в комментарии изданию Украина.ру, что на борьбу с командованием Владимира Зеленского сейчас толкает его шаткое положение: требование Трампа о выборах и провальное голосование Верховной Рады по его продлению.Согласен с этим мнением и социолог Евгений Копатько. В беседе с журналистами издания Украина.ру от сказал, что сейчас на Украине обострилась борьба за власть, а если учесть, что на место Зеленского прочат экс-главкома Валерия Залужного, то неудивительно, что убирать пытаются именно его сторонников.Между тем, украинский журналист Юрий Бутусов еще в январе, когда на Украине арестовали первых генералов, заявил, что пиар-эффект от этих действий может оказаться для Зеленского обратным."Приравнивать военнослужащих к преступникам и унижать их - это бесчестно по отношению к статусу военного", - отметил от тогда.В пользу этой версии говорит, например, недавний "перевод" генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ в заместители начальника Генштаба. Министр обороны Украины Рустем Умеров пояснил в своем телеграм-канале, что теперь Гнатов "будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами".Январские аресты: кого и за чтоВ начале текущего года сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали троих высокопоставленных военных по обвинению в провальной обороне Харьковской области в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине. Им грозит до 10 лет тюрьмы, сами военные и их защита вину не признают, отмечая, что это было не отступление.Спустя пару дней был арестован и бывший командир 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин. Это подразделение относительно "свежее", оно было сформировано в 2024 году, обучал и обеспечивал его Париж.В суде Рюмшину вменили бездействие в боевой обстановке: по версии следствия, полковник не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на массовое дезертирство своих подопечных. Рюмшин свою вину не признал, пытаясь объяснить, что сделал все, что мог, но бригаду даже не из кого было набирать, всех "нормальных давно разобрали".Их задержание взорвало украинское общество, однако ни главком ВСУ Александр Сырский, ни хозяин Банковой аресты офицеров так и не прокомментировали. Другие подробности этой истории - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ.Комментируя аресты, экс-советник Залужного Назаров на самом деле сказал важную вещь: судить украинских генералов нужно сразу после войны. Тогда можно ли считать, что киевский режим, понимая, какой ветер перемен подул из США, уже осознает свой скорый финал и фактически сам положил начало судебному процессу над нацистами? Время покажет, что стоит за туманом политики Трампа: теплый ветер перемен или ледяной шторм.

https://ukraina.ru/20250227/1061398624.html

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