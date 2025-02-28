Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ - 28.02.2025 Украина.ру
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Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ
Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ - 28.02.2025 Украина.ру
Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ
На Украине готовится новая волна арестов боевых генералов Вооруженных сил страны. С таким заявлением 28 февраля в эфире украинского издания "Телеграф" выступил бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров
2025-02-28T18:47
2025-02-28T18:48
эксклюзив
украина
харьковская область
франция
кривонос
владимир горбенко
вооруженные силы украины
гбр
генерал
арест
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Назаров отметил, что несколько лет на Украине работал законодательно закрепленный принцип боевого иммунитета о непривлечении к уголовной ответственности командующих.Пару дней назад экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос также заявил, что власти Украины готовят новый виток репрессий в отношении генералов ВСУ по "дутым статьям".В эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" он уточнил, что правительство уже начало "отслеживать действия людей, имеющих собственную точку зрения". Кривонос добавил, что ордер готовится в том числе и на его арест.Почему именно сейчас?Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил российским СМИ, что уголовные санкции в адрес генералов связаны с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных.Так же считают представители украинских партий "Европейская солидарность" и "УДАР Виталия Кличко", назвав случившееся опасным прецедентом.Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко рассказал в комментарии изданию Украина.ру, что на борьбу с командованием Владимира Зеленского сейчас толкает его шаткое положение: требование Трампа о выборах и провальное голосование Верховной Рады по его продлению.Согласен с этим мнением и социолог Евгений Копатько. В беседе с журналистами издания Украина.ру от сказал, что сейчас на Украине обострилась борьба за власть, а если учесть, что на место Зеленского прочат экс-главкома Валерия Залужного, то неудивительно, что убирать пытаются именно его сторонников.Между тем, украинский журналист Юрий Бутусов еще в январе, когда на Украине арестовали первых генералов, заявил, что пиар-эффект от этих действий может оказаться для Зеленского обратным."Приравнивать военнослужащих к преступникам и унижать их - это бесчестно по отношению к статусу военного", - отметил от тогда.В пользу этой версии говорит, например, недавний "перевод" генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ в заместители начальника Генштаба. Министр обороны Украины Рустем Умеров пояснил в своем телеграм-канале, что теперь Гнатов "будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами".Январские аресты: кого и за чтоВ начале текущего года сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали троих высокопоставленных военных по обвинению в провальной обороне Харьковской области в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине. Им грозит до 10 лет тюрьмы, сами военные и их защита вину не признают, отмечая, что это было не отступление.Спустя пару дней был арестован и бывший командир 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин. Это подразделение относительно "свежее", оно было сформировано в 2024 году, обучал и обеспечивал его Париж.В суде Рюмшину вменили бездействие в боевой обстановке: по версии следствия, полковник не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на массовое дезертирство своих подопечных. Рюмшин свою вину не признал, пытаясь объяснить, что сделал все, что мог, но бригаду даже не из кого было набирать, всех "нормальных давно разобрали".Их задержание взорвало украинское общество, однако ни главком ВСУ Александр Сырский, ни хозяин Банковой аресты офицеров так и не прокомментировали. Другие подробности этой истории - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ.Комментируя аресты, экс-советник Залужного Назаров на самом деле сказал важную вещь: судить украинских генералов нужно сразу после войны. Тогда можно ли считать, что киевский режим, понимая, какой ветер перемен подул из США, уже осознает свой скорый финал и фактически сам положил начало судебному процессу над нацистами? Время покажет, что стоит за туманом политики Трампа: теплый ветер перемен или ледяной шторм.
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Марина Полякова
Марина Полякова
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эксклюзив, украина, харьковская область, франция, кривонос, владимир горбенко, вооруженные силы украины, гбр, генерал, арест, всу, валерий залужный, россия, киев, украина.ру, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Харьковская область, Франция, Кривонос, Владимир Горбенко, Вооруженные силы Украины, ГБР, генерал, арест, ВСУ, Валерий Залужный, Россия, Киев, Украина.ру, Владимир Зеленский

Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ

18:47 28.02.2025 (обновлено: 18:48 28.02.2025)
 
© Павел ЛисицынФОТО: © РИА Новости, наручники, военный
ФОТО: © РИА Новости, наручники, военный
© Павел Лисицын
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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На Украине готовится новая волна арестов боевых генералов Вооруженных сил страны. С таким заявлением 28 февраля в эфире украинского издания "Телеграф" выступил бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров
Назаров отметил, что несколько лет на Украине работал законодательно закрепленный принцип боевого иммунитета о непривлечении к уголовной ответственности командующих.

"Сейчас это правило нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности (речь идет о январских арестах нескольких украинских генералов). Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении", - сказал он, добавив, что командующих нельзя судить, "поскольку любой может ошибиться, как военный, так и гражданский. Пока идет конфликт, нельзя никого привлекать к ответственности, чтобы не разрушать доверие".

Пару дней назад экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос также заявил, что власти Украины готовят новый виток репрессий в отношении генералов ВСУ по "дутым статьям".
В эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" он уточнил, что правительство уже начало "отслеживать действия людей, имеющих собственную точку зрения". Кривонос добавил, что ордер готовится в том числе и на его арест.
Почему именно сейчас?
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил российским СМИ, что уголовные санкции в адрес генералов связаны с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных.
Так же считают представители украинских партий "Европейская солидарность" и "УДАР Виталия Кличко", назвав случившееся опасным прецедентом.
Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко рассказал в комментарии изданию Украина.ру, что на борьбу с командованием Владимира Зеленского сейчас толкает его шаткое положение: требование Трампа о выборах и провальное голосование Верховной Рады по его продлению.

"То есть ситуация максимально неустойчивая, и Зеленскому нужно максимально зачистить людей, на которых он не может опереться, и уж тем более тех людей, которые могут возглавить и повести борьбу против него. И он пытается от нелояльных полностью избавиться, то есть это исключительно борьба за власть и зачистка тех, кто даже хоть какую-то потенциальную угрозу представляет", - пояснил Семченко.

Согласен с этим мнением и социолог Евгений Копатько. В беседе с журналистами издания Украина.ру от сказал, что сейчас на Украине обострилась борьба за власть, а если учесть, что на место Зеленского прочат экс-главкома Валерия Залужного, то неудивительно, что убирать пытаются именно его сторонников.
Между тем, украинский журналист Юрий Бутусов еще в январе, когда на Украине арестовали первых генералов, заявил, что пиар-эффект от этих действий может оказаться для Зеленского обратным.
"Приравнивать военнослужащих к преступникам и унижать их - это бесчестно по отношению к статусу военного", - отметил от тогда.

По другой версии, с помощью арестов Зеленский убирает боевых генералов с фронта ради нового контрнаступления. Ряд украинских экспертов считают, что возможности своих командующих главарь киевского режима уже оценил и посчитал, что для его целей они недостаточно сильные и злые. Поэтому он решил дать дорогу полковникам или подполковникам, которые пока не имеют этой приставки недо-.

В пользу этой версии говорит, например, недавний "перевод" генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ в заместители начальника Генштаба. Министр обороны Украины Рустем Умеров пояснил в своем телеграм-канале, что теперь Гнатов "будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами".
Вчера, 12:37
Экс-командующий объединенными силами ВСУ Гнатов стал замначальника ГенштабаУволенный накануне с должности командующего объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба. Об этом сообщает Минобороны Украины.
Январские аресты: кого и за что
В начале текущего года сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали троих высокопоставленных военных по обвинению в провальной обороне Харьковской области в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине. Им грозит до 10 лет тюрьмы, сами военные и их защита вину не признают, отмечая, что это было не отступление.
"Мой подзащитный в зале суда пытался доказать, что он делал все хорошо и правильно, чтобы спасти жизни людей. Он отвел людей с определенного боевого участка, считая, что надо спасти их жизни. На практике это не отступление, а маневр", - разъяснил ситуацию адвокат Лапина Юрий Кривко.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Спустя пару дней был арестован и бывший командир 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин. Это подразделение относительно "свежее", оно было сформировано в 2024 году, обучал и обеспечивал его Париж.
В суде Рюмшину вменили бездействие в боевой обстановке: по версии следствия, полковник не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на массовое дезертирство своих подопечных. Рюмшин свою вину не признал, пытаясь объяснить, что сделал все, что мог, но бригаду даже не из кого было набирать, всех "нормальных давно разобрали".
Их задержание взорвало украинское общество, однако ни главком ВСУ Александр Сырский, ни хозяин Банковой аресты офицеров так и не прокомментировали. Другие подробности этой истории - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ.
Комментируя аресты, экс-советник Залужного Назаров на самом деле сказал важную вещь: судить украинских генералов нужно сразу после войны.
Тогда можно ли считать, что киевский режим, понимая, какой ветер перемен подул из США, уже осознает свой скорый финал и фактически сам положил начало судебному процессу над нацистами? Время покажет, что стоит за туманом политики Трампа: теплый ветер перемен или ледяной шторм.
 
ЭксклюзивУкраинаХарьковская областьФранцияКривоносВладимир ГорбенкоВооруженные силы УкраиныГБРгенераларестВСУВалерий ЗалужныйРоссияКиевУкраина.руВладимир Зеленский
 
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