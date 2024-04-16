https://ukraina.ru/20240416/1054523551.html

Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова

Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова - 16.04.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Польша рассматривают сценарий защиты западных украинских областей польскими системами Patriot. Из слов украинского чиновника неясно, планирует ли Польша сбивать российские ракеты со своей территории

2024-04-16T05:19

2024-04-16T05:19

2024-04-16T05:19

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Если обсуждается возможность того, что польская ПВО будет стрелять только со своей территории, то это говорит о том, что поляки как раз боятся вводить свои войска на Украину, считает эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.- Александр Николаевич, если договорённость между Киевом и Варшавой будет достигнута, то каким будет военный ответ России?- Давайте не торопиться с понятием "военный ответ". Мы должны рассматривать это как официальный ввод войск на Украину. И этот вопрос мы должны ставить на всех дипломатических площадках. Под видом отправки Patriotна на Украину поляки введут туда и войска. Это будет реальная оккупация западной Украины со стороны Польши.- Пока, видимо, речь идет о том, что польские ПВО будут действовать со своей территории, закрывая небо над Западом Украины.- Это сложно технически. Если комплексы Patriot и защищают Харьков и Одессу, то они там и находятся. То есть они готовят какое-то мошенничество. Если они говорят о защите территории, то они туда и должны ввести свои комплексы ПВО.- Связаны ли все эти разговоры с тем, что в последнее время наши ВКС стали наносить удары по хранилищам газа на западной Украине. Например, на днях под удар попало газохранилище Бильче-Волицко-Угер, крупнейшее на Украине и второе по величине в Европе?- Связано. Но непонятно, как с помощью Patriot их можно защитить. Это бесполезно, мы в этом убедились, когда хуситы атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, которую защищала система Patriot, но справиться со своей задачей не смогла.Если обсуждается возможность того, что польская ПВО будет стрелять только со своей территории, то это говорит о том, что они как раз боятся вводить свои войска на Украину. По сути они хотят спрятаться на своей территории, чтобы иметь возможность прикрыться пятой статьей Устава НАТО. Но эта проблема будет решаться чисто технически: по Западной Украине будут бить средствами, которые Patriot перехватить не сможет.- Недавно французская пресса со ссылкой на источник во властных структурах Украины сообщила о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году. Это блеф перед западными партнерами, или реальные планы?- Это заявление напоминает мне сказку про кашу из топора. Топор — это как раз такое заявление. А теперь Зеленский и его команда ждут, что под это заявление им дадут вооружение, технику, боеприпасы, наверно, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное - дадут еще людей, ведь французы что-то обещают, и тогда все получится. Как в сказке, сначала топор, потом дай крупу, соль, и каша получилась.Зеленский как творческий человек эту сказку знает и решил такую кашу заварить, а топором будет служить это заявление. Достаточно заявить, а все остальное ему дадут, в том числе и профессиональных военных. И все это ему дадут западные союзники.- После удара Ирана по Израилю в Конгрессе США якобы уже достигли устной договорённости по поводу объединенного пакета помощи в том числе и для Украины. Значит, надежды Киева не беспочвенны?- Дело же не в его надеждах. Вспоминается другой наш фильм "Свадьба в Малиновке", когда Попандопуло дели вещи с киногероем, которого играл артист Смирнов: Это тебе, это снова тебе…. Как на самом деле будут делить помощь между Израилем и Украиной, вопрос уже другой.Вполне может быть, что 90% объединенного пакета отправят на Ближний Восток, где собираются сделать заваруху против Ирана, а Украина останется на втором плане.- Украинские военные, наоборот, ожидают российское наступление к лету. Мы, конечно, не можем заглянуть в планы нашего Генштаба, но каких событий можно ждать на фронте СВО?- В любом случае наступление идет. Лето — это пора, когда боевые действия идут на полную катушку. Мы же должны выполнить цели специальной военной операции. В первую очередь освобождать ДНР. Освобождать – значит, наступать. Лучше всего это делать в благоприятных погодных условиях.Упор будет делаться на техническое превосходство и сбережение личного состава. Это происходит в Часовом Яре. Это охваты, выдавливание, перерезание путей снабжения и штурм. Благодаря этой тактике мы освобождаем все новые и новые населенные пункты.- Как бы вы оценили на текущий момент устойчивость ВСУ, как боевого организма, и политического режима Украины?- Если говорить о вооруженных силах Украины, то они живут еще на старом жирке. У них еще есть запасы боеприпасов и вооружения. А политический режим устойчив, поскольку задавил карательными мерами все население, а политические силы все разгромлены, поэтому там некому расшатывать и организовать мятежи. Надеяться, что на Украине все развалится, еще рано. Давайте подождём хотя бы осени этого года.

https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, польша, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вкс, нато, всу, часов яр, львов, мошенничество