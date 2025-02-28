Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник" - 28.02.2025 Украина.ру
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Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник"
Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник" - 28.02.2025 Украина.ру
Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник"
У них там, на коллективном Западе, что-то действительно удивительное происходит – на почве ускоренной политики (или политинканства?) случаются видения с сильными впечатлениями. Как у президента США Дональда Трампа, который уверен, что ему по силам весь мир нагнуть.
2025-02-28T19:46
2025-02-28T19:46
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
кир стармер
ес
фбр
брикс
мнения
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Приехали тут к нему на днях презизент Франции Эмаманюль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Так первого Трамп так тискал в рукопожатиях, что весь мир потом встревоженно заговорил о странном синяке на руке американского президента и заподохрил его то ли в заболевании деоматитом, то ли в старческом обезвоживании.Но если француза Трамп даже на пороге не встретил (видимо, считает, что вежливость в отношении заморских попрошаек в перхоти американцу – ни к чему), то британца встречал, имитировал бурную радость и даже лично по плечу похлопывал. А потом стало понятно, за что такая честь несчстному Стармеру. Оказывается, жена Виктория у него знатная до такой степени, что впечатлила даже Трампа. "Мы встречались пару раз, и я очень впечатлен им (Стармером. – Авт.). Должен сказать, я очень впечатлен его женой. Она красивая, замечательная женщина", – сказал после Трамп. А он, как сказали бы на одесском "Привозе", все-таки "спец по телочкам": много лет спонсировал и всячески курировал конкурсы красоты, на которые, как известно, "крокодилов не берут".Но вот что удивило наблюдательных обозревателей, Стармер приехал к Трампу без жены, сам, можно даже сказать, один. И где, спрашивается, Трамп мог подсмотреть британскую женушку и надолго ею налюбоваться? Вопрос, однако, но как говорится, гусары, молчать!..Впрочем, сегодня к Трампу заруливает просроченный украинский недопрезидент и, по американской классификации, "королева попрошаек" Владимир Зеленский. Сдавать свою страну с потрохами за личные гарантии безопасности под видом отражения "агрессии путинских бурят на оазис демократии в степях Украины". И новые впечатления практически гарантированы: может, хоть Трамп заставит украинского "очильныка" (предводителя) переодеться в костюм и маечку цвета хаки простирнуть.Но не суть. Во всех этих политико-дипоматических мулечках и фенечках-нескладухах главное все же то, что остается (или останется) после них. А после визита Зеленского может остаться навсгда закабаленная страна, которая даже в случае ее полного исчезновения будут выплачивать долги. Во всяком случае, на них, на дологи, будут претендовать все те, кто спонсировал Украину, втянул ее в убийственную войну и довел до такого непротебства.Речь идет о соглашении об использовании украинских залежей редкоземельных металов (РЗМ), создание фонда по распоряжению которым в пропорции 50 на 50 вроде бы обкашляют и подпишут Украина и США. И если Украина, как сейчас говортя, гикнется совсем и исчезнет, став, например, частью России, то Трампу ничего не помешает претендовать на "свое". Дескать, ты, Россия, забрала себе Украину, но в ее недрах есть то, что нам, США то есть, принадлежит, значит, давай делись.Более того, Зеленский же готов подписать соглашения об РЗМ со всеми евроепйскими державами, кому эти металлы нужны. И скорее всего, для использования той же схемы: если Украина пропадет, то на ее недра можно будет претендовать.Это самая большая засада, которая может стать актуальной после визита Зеленского в Вашингтон и подписания там всяких документов. И Трамп, который не привык оставаться в накладе и в политике, и в бизнесе, не исключено, и перетирает с Макроном и Стармером эти пункты, рассчитанные на недалекое будущее. США хотят иметь союзников в будущих претензиях к России или к тем, кому могут перепасть территории Украины при ее возможном – да что там! – практически неизбежном распаде, если президентом в ней останется Зеленский, лузер из лузеров, но жадный безмерно.Привлечение европейцев к делам США по ограблению Украины вполне можно отнести к негаданному многими откату в американской политике в исполнении Трампа. Раньше он и слышать не хотел ни о каких европейцах. И взял курс на разрушение и Европы, и Евросоюза, и вообще всего евроатлантического сообщества, которое ему нужно, как зайцу стоп-сигнал или собаке пятая нога. Трамп так активно "обезжиривал" Европу финансово и промышленно, что поставил на грань рецессии даже экономику Германии, которая страшно кичилась своим статусом "главного экономического локомотива ЕС". А теперь немцы экономически находятся на пороге того, что в приличном обществе прямо не называется по причине неприятия грубого физиологизма в речи. А рядом уютно рыщут в поисках своего места остальные европейцы.И вот сейчас, в преддверии продолжения переговоров с Россией и личной встречи с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, где они все на троих и могут решить впросы сфер вляиняи в мире, Трамп решил обзавестись зачем-то союзниками. Европейскими. Ну, как союзниками… Так, подпорками, чтобы фоном подгавкнули нужное на переговорах с серьзеными людьми, когда (если?) это понадобится…Стармер заявил, что британские власти в этом году предоставят Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше. Политик заявил о готовности Лондона разместить силы на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.И удивляться тут нечему. Эти в исполнении Трампа типичные качели, которые он применял и сейчас применяет и в политике, и в бизнесе. Сначала качнется в одну сторону, а потом для равновесия возвращается на исходную позицию и следует в противоположном направлении. Для баланса.Трамп сначала удивил всех резким потеплением отношений с Россией и лично Путиным, после чего штаны взопрели даже у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее вернейшей безумной помощницы по евродипломатии Каи Каллас, которые на почве зоологической русофобии половину еврособак съели. А теперь он, не исключено, возвращается к прежнему положению. И как заправский полусбрендивший от страха немец-канцлер Олаф Шольц или совсем конченая русофобка-глава МИД Германии Анналена Бербок, опять хочет поюзать Украину в качестве главного ударного тарана против России. На фронтах специальной военной операции (СВО), подкинув режиму неонацистов Зеленского оружия и военной техники. Вернее – не подкинув, а заставив европейцев еще более щедро раскошелиться на помощь Киеву. Ну, и самому милостиво поучаствовать.И Макрон божился, что Украине поможет и даже войска введет, если надо, а Трамп отмашку даст и гарантии предложит. И точно с такими же или похожими заявлениями кто только воинственно не выступил в странах Европы, где мозг не ночевал.Вот Ирландия заявила, что готова послать миротворцев в Украину. А потом Шотландия высадит свой десант в килтах и напугает этим до смерти всех, ибо нет ничего страшнее шотландского десанта в полях Украины в ветренную погоду. Хотя если трусы под килты наденут…А Трамп, похоже, маневрируя и балансируя, начал откат от российского крена. Для начала он, несмотря на высказанное желание потепления отношений с Москвой и якобы понимание требований России в этом конфликте, продлил на год антироссйские санкции. Мол, потепление потеплением, а Запад в своем неприятии России и в желании нанести ей стратегическое поражение един, как и прежде. Как минимум, на год. Ну, а ЕС ввел очередной пакет санкций против России и нанес ей удар по энергетике, собираясь бороться с "серым танкерным флотом", а то и вообще заблокировать проход танкеров в российские порты на Балтике.Начал Трамп заметный откат и в других своих речах. Например, отказался подтверждать, что считает Зеленского диктатором. То закатывал его в асфальт, как таракана тапком в столешницу, и обвинял в недемократичности, то теперь пошел на попятную и удивился: дескать, да не называл я это ничтожество "диктатором".И, конечно, это можно списать на дипломатическую вежливость перед приемом недопрезидента Украины, едущего к нему с визитом. Потому что остальные члены команды Трампа Зеленского по-прежнему на дух не переносят. Например, новый руководитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель назвал Зеленского мошенником и лжецом, который разворовал американскую помощь и мог спровоцировать Третью мировую войну, когда в ноябре 2022 года заявил, что по территории Польши ударила российская ракета, а на самом деле выяснилось, что ракета была выпущена украинской стороной.При этом Патель, как и прежде, потребовал ответить, куда были использованы все американские деньги, выделенные Украине.Но по-любому теперь важно подождать, что скажет на эту тему сам Трамп.Однако еще после встречи с Макроном Трамп заявил, что США будут делать все, чтобы в резузльтате переговоров с Москвой в Украине остался максимум территорий. Хотя раньше его это вопрос вообще демонстративно не интересовал. А теперь он, видите ли, становится "собирателем земель украинских".Точно так же президент Америки относится к идее миротворцев из стран Европы на территории Украины. Он раньше заявлля, что американской ноги в Украине не будет. И сейчас изменения этой позиции не было, но Трамп уже сказал, что с пониманием отнесется, если кто-то это сделает для общей стабильности. И – тут внимание! – если это поможет осуществлению сделки по РЗМ и миротворцы станут неким заслоном на пути противников выполнения сделки. "…Это и есть заслон. Не думаю, что кто-то будет валять дурака, если мы будем находиться там, если у нас там будет находиться множество работников. Касательно редкоземельных и другого, нужного нашей стране. …Знаю, что там хочет быть Франция. Президент (Макрон. – Авт.) сказал, что хочет развернуть там солдат. Я даже не думаю, что мы потребуемся. И я не думаю, что будет какая-то проблема с тем, чтобы сохранять сделку, с безопасностью", – путано предположил он.А потом все же расшифровал свою мысль, когда его дожали и попросили пояснить, будут ли готовы США прийти на помощь Великобритании в случае "прямого столкновения с российскими силами" в Украине. По словам Трампа, заслоном могут служить "европейские страны", которые "прямо там и находятся", а США только гарантируют свое присутствие работой над соглашением о РЗМ. "Мы очень далеко, нас разделяет океан. …Мы будем там находиться, мы будем там работать ...У нас там будет находиться много народу. Я просто не думаю, что будет проблема", – уклоничво допустил Трамп участие США на территории Украины. А это то, что и нужно Зеленскому – амеркианская "крыша" в любом виде. Зеленский думает, что тогда Россия остановится и не добьет его режим…Вот такой он, Дональд Трамп. И такие его политические качели, на которых он хочет покачать весь мир и обмануть Россию. Своим напором, скоростью принятия решений, наглостью и безапелляционностью суждений он многое опрокидывает и рушит в сложившейся затхлой системе прежних сдержек и противовесов, продиктованных лживой политкорректностью и обманной фарисейской толерантностью, прикрывающими острые зубы западной агрессии. Трамп же от чего-то устарелого и неработающего отказывается, а что-то готов продолжать с такой же решимостью и остервенелостью. Например, делать Америку снова великой за счет других. И тут он действует по принципу "вижу цель – не вижу преград".За месяц с небольшим после инаугурации Трамп, как многим кажется, сумел своим напором перехватить большинство мейнстримных актуальных тем, которые делали лидерами общественного мнения Россию, Китай, страны БРИКС и Глобального Юга. Раньше они выступали за многополярный мир, а теперь же, если верить Трампу и трампистам, это США хотят многополярного мира и считают свою былую гегемонию "аномалией". А также выступают за сохранение и развитие традиционных ценностей и тотально откзываются от ЛГБТ*-повестки, жаждут построить сильные национальные государства, а не разваливаться в аморфной мути всеобщей глобализации и сплошного либерального безумия, иметь национальные интересы и защищать национальную же безопасность.Но, кажется, в Москве все больше и больше понимают, что Трамп – это все же президент США и никакой не "друг России", а только ее ситуативный союзник, может быть, попутчик и, в лучшем случае, враг наших врагов. Вот так его ситуативно, как он нас, и нужно использовать, а не любоваться, как новоявленным образком, перекладывая на него решение наших же проблем. И его, в его же напоре зарывающегося, иногда нужно будет останавливать. Тем же "Орешником". Причем не обязательно только военным – нам всякие "орешники" важны и нужны…А главное – России важно победить в СВО, ибо победителей не судят. И их даже безбашенный Трамп явно уважает.О других особенностях политики президента США - в статье Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?"*Организация, запрещенная на территории РФ как террористическая и экстремистская
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Владимир Скачко
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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер, ес, фбр, брикс, мнения
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кир Стармер, ЕС, ФБР, БРИКС, Мнения

Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник"

19:46 28.02.2025
 
Дональд Трамп в Овальном кабинете
Дональд Трамп в Овальном кабинете
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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У них там, на коллективном Западе, что-то действительно удивительное происходит – на почве ускоренной политики (или политинканства?) случаются видения с сильными впечатлениями. Как у президента США Дональда Трампа, который уверен, что ему по силам весь мир нагнуть.
Приехали тут к нему на днях презизент Франции Эмаманюль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Так первого Трамп так тискал в рукопожатиях, что весь мир потом встревоженно заговорил о странном синяке на руке американского президента и заподохрил его то ли в заболевании деоматитом, то ли в старческом обезвоживании.
Но если француза Трамп даже на пороге не встретил (видимо, считает, что вежливость в отношении заморских попрошаек в перхоти американцу – ни к чему), то британца встречал, имитировал бурную радость и даже лично по плечу похлопывал. А потом стало понятно, за что такая честь несчстному Стармеру. Оказывается, жена Виктория у него знатная до такой степени, что впечатлила даже Трампа. "Мы встречались пару раз, и я очень впечатлен им (Стармером. – Авт.). Должен сказать, я очень впечатлен его женой. Она красивая, замечательная женщина", – сказал после Трамп. А он, как сказали бы на одесском "Привозе", все-таки "спец по телочкам": много лет спонсировал и всячески курировал конкурсы красоты, на которые, как известно, "крокодилов не берут".
Но вот что удивило наблюдательных обозревателей, Стармер приехал к Трампу без жены, сам, можно даже сказать, один. И где, спрашивается, Трамп мог подсмотреть британскую женушку и надолго ею налюбоваться? Вопрос, однако, но как говорится, гусары, молчать!..
Впрочем, сегодня к Трампу заруливает просроченный украинский недопрезидент и, по американской классификации, "королева попрошаек" Владимир Зеленский. Сдавать свою страну с потрохами за личные гарантии безопасности под видом отражения "агрессии путинских бурят на оазис демократии в степях Украины". И новые впечатления практически гарантированы: может, хоть Трамп заставит украинского "очильныка" (предводителя) переодеться в костюм и маечку цвета хаки простирнуть.
Но не суть. Во всех этих политико-дипоматических мулечках и фенечках-нескладухах главное все же то, что остается (или останется) после них. А после визита Зеленского может остаться навсгда закабаленная страна, которая даже в случае ее полного исчезновения будут выплачивать долги. Во всяком случае, на них, на дологи, будут претендовать все те, кто спонсировал Украину, втянул ее в убийственную войну и довел до такого непротебства.
Речь идет о соглашении об использовании украинских залежей редкоземельных металов (РЗМ), создание фонда по распоряжению которым в пропорции 50 на 50 вроде бы обкашляют и подпишут Украина и США. И если Украина, как сейчас говортя, гикнется совсем и исчезнет, став, например, частью России, то Трампу ничего не помешает претендовать на "свое". Дескать, ты, Россия, забрала себе Украину, но в ее недрах есть то, что нам, США то есть, принадлежит, значит, давай делись.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Более того, Зеленский же готов подписать соглашения об РЗМ со всеми евроепйскими державами, кому эти металлы нужны. И скорее всего, для использования той же схемы: если Украина пропадет, то на ее недра можно будет претендовать.
Это самая большая засада, которая может стать актуальной после визита Зеленского в Вашингтон и подписания там всяких документов. И Трамп, который не привык оставаться в накладе и в политике, и в бизнесе, не исключено, и перетирает с Макроном и Стармером эти пункты, рассчитанные на недалекое будущее. США хотят иметь союзников в будущих претензиях к России или к тем, кому могут перепасть территории Украины при ее возможном – да что там! – практически неизбежном распаде, если президентом в ней останется Зеленский, лузер из лузеров, но жадный безмерно.
Привлечение европейцев к делам США по ограблению Украины вполне можно отнести к негаданному многими откату в американской политике в исполнении Трампа. Раньше он и слышать не хотел ни о каких европейцах. И взял курс на разрушение и Европы, и Евросоюза, и вообще всего евроатлантического сообщества, которое ему нужно, как зайцу стоп-сигнал или собаке пятая нога. Трамп так активно "обезжиривал" Европу финансово и промышленно, что поставил на грань рецессии даже экономику Германии, которая страшно кичилась своим статусом "главного экономического локомотива ЕС". А теперь немцы экономически находятся на пороге того, что в приличном обществе прямо не называется по причине неприятия грубого физиологизма в речи. А рядом уютно рыщут в поисках своего места остальные европейцы.
И вот сейчас, в преддверии продолжения переговоров с Россией и личной встречи с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, где они все на троих и могут решить впросы сфер вляиняи в мире, Трамп решил обзавестись зачем-то союзниками. Европейскими. Ну, как союзниками… Так, подпорками, чтобы фоном подгавкнули нужное на переговорах с серьзеными людьми, когда (если?) это понадобится…
Стармер заявил, что британские власти в этом году предоставят Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше. Политик заявил о готовности Лондона разместить силы на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.
И удивляться тут нечему. Эти в исполнении Трампа типичные качели, которые он применял и сейчас применяет и в политике, и в бизнесе. Сначала качнется в одну сторону, а потом для равновесия возвращается на исходную позицию и следует в противоположном направлении. Для баланса.
Трамп сначала удивил всех резким потеплением отношений с Россией и лично Путиным, после чего штаны взопрели даже у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее вернейшей безумной помощницы по евродипломатии Каи Каллас, которые на почве зоологической русофобии половину еврособак съели. А теперь он, не исключено, возвращается к прежнему положению. И как заправский полусбрендивший от страха немец-канцлер Олаф Шольц или совсем конченая русофобка-глава МИД Германии Анналена Бербок, опять хочет поюзать Украину в качестве главного ударного тарана против России. На фронтах специальной военной операции (СВО), подкинув режиму неонацистов Зеленского оружия и военной техники. Вернее – не подкинув, а заставив европейцев еще более щедро раскошелиться на помощь Киеву. Ну, и самому милостиво поучаствовать.
И Макрон божился, что Украине поможет и даже войска введет, если надо, а Трамп отмашку даст и гарантии предложит. И точно с такими же или похожими заявлениями кто только воинственно не выступил в странах Европы, где мозг не ночевал.
Вот Ирландия заявила, что готова послать миротворцев в Украину. А потом Шотландия высадит свой десант в килтах и напугает этим до смерти всех, ибо нет ничего страшнее шотландского десанта в полях Украины в ветренную погоду. Хотя если трусы под килты наденут…
А Трамп, похоже, маневрируя и балансируя, начал откат от российского крена. Для начала он, несмотря на высказанное желание потепления отношений с Москвой и якобы понимание требований России в этом конфликте, продлил на год антироссйские санкции. Мол, потепление потеплением, а Запад в своем неприятии России и в желании нанести ей стратегическое поражение един, как и прежде. Как минимум, на год. Ну, а ЕС ввел очередной пакет санкций против России и нанес ей удар по энергетике, собираясь бороться с "серым танкерным флотом", а то и вообще заблокировать проход танкеров в российские порты на Балтике.
Начал Трамп заметный откат и в других своих речах. Например, отказался подтверждать, что считает Зеленского диктатором. То закатывал его в асфальт, как таракана тапком в столешницу, и обвинял в недемократичности, то теперь пошел на попятную и удивился: дескать, да не называл я это ничтожество "диктатором".
И, конечно, это можно списать на дипломатическую вежливость перед приемом недопрезидента Украины, едущего к нему с визитом. Потому что остальные члены команды Трампа Зеленского по-прежнему на дух не переносят. Например, новый руководитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель назвал Зеленского мошенником и лжецом, который разворовал американскую помощь и мог спровоцировать Третью мировую войну, когда в ноябре 2022 года заявил, что по территории Польши ударила российская ракета, а на самом деле выяснилось, что ракета была выпущена украинской стороной.
При этом Патель, как и прежде, потребовал ответить, куда были использованы все американские деньги, выделенные Украине.
Но по-любому теперь важно подождать, что скажет на эту тему сам Трамп.
Однако еще после встречи с Макроном Трамп заявил, что США будут делать все, чтобы в резузльтате переговоров с Москвой в Украине остался максимум территорий. Хотя раньше его это вопрос вообще демонстративно не интересовал. А теперь он, видите ли, становится "собирателем земель украинских".
Точно так же президент Америки относится к идее миротворцев из стран Европы на территории Украины. Он раньше заявлля, что американской ноги в Украине не будет. И сейчас изменения этой позиции не было, но Трамп уже сказал, что с пониманием отнесется, если кто-то это сделает для общей стабильности. И – тут внимание! – если это поможет осуществлению сделки по РЗМ и миротворцы станут неким заслоном на пути противников выполнения сделки. "…Это и есть заслон. Не думаю, что кто-то будет валять дурака, если мы будем находиться там, если у нас там будет находиться множество работников. Касательно редкоземельных и другого, нужного нашей стране. …Знаю, что там хочет быть Франция. Президент (Макрон. – Авт.) сказал, что хочет развернуть там солдат. Я даже не думаю, что мы потребуемся. И я не думаю, что будет какая-то проблема с тем, чтобы сохранять сделку, с безопасностью", – путано предположил он.
А потом все же расшифровал свою мысль, когда его дожали и попросили пояснить, будут ли готовы США прийти на помощь Великобритании в случае "прямого столкновения с российскими силами" в Украине. По словам Трампа, заслоном могут служить "европейские страны", которые "прямо там и находятся", а США только гарантируют свое присутствие работой над соглашением о РЗМ. "Мы очень далеко, нас разделяет океан. …Мы будем там находиться, мы будем там работать ...У нас там будет находиться много народу. Я просто не думаю, что будет проблема", – уклоничво допустил Трамп участие США на территории Украины. А это то, что и нужно Зеленскому – амеркианская "крыша" в любом виде. Зеленский думает, что тогда Россия остановится и не добьет его режим…
Вот такой он, Дональд Трамп. И такие его политические качели, на которых он хочет покачать весь мир и обмануть Россию. Своим напором, скоростью принятия решений, наглостью и безапелляционностью суждений он многое опрокидывает и рушит в сложившейся затхлой системе прежних сдержек и противовесов, продиктованных лживой политкорректностью и обманной фарисейской толерантностью, прикрывающими острые зубы западной агрессии. Трамп же от чего-то устарелого и неработающего отказывается, а что-то готов продолжать с такой же решимостью и остервенелостью. Например, делать Америку снова великой за счет других. И тут он действует по принципу "вижу цель – не вижу преград".
За месяц с небольшим после инаугурации Трамп, как многим кажется, сумел своим напором перехватить большинство мейнстримных актуальных тем, которые делали лидерами общественного мнения Россию, Китай, страны БРИКС и Глобального Юга. Раньше они выступали за многополярный мир, а теперь же, если верить Трампу и трампистам, это США хотят многополярного мира и считают свою былую гегемонию "аномалией". А также выступают за сохранение и развитие традиционных ценностей и тотально откзываются от ЛГБТ*-повестки, жаждут построить сильные национальные государства, а не разваливаться в аморфной мути всеобщей глобализации и сплошного либерального безумия, иметь национальные интересы и защищать национальную же безопасность.
Но, кажется, в Москве все больше и больше понимают, что Трамп – это все же президент США и никакой не "друг России", а только ее ситуативный союзник, может быть, попутчик и, в лучшем случае, враг наших врагов. Вот так его ситуативно, как он нас, и нужно использовать, а не любоваться, как новоявленным образком, перекладывая на него решение наших же проблем. И его, в его же напоре зарывающегося, иногда нужно будет останавливать. Тем же "Орешником". Причем не обязательно только военным – нам всякие "орешники" важны и нужны…
А главное – России важно победить в СВО, ибо победителей не судят. И их даже безбашенный Трамп явно уважает.
О других особенностях политики президента США - в статье Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?"
*Организация, запрещенная на территории РФ как террористическая и экстремистская
 
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