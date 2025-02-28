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Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник"

Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник" - 28.02.2025 Украина.ру

Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник"

У них там, на коллективном Западе, что-то действительно удивительное происходит – на почве ускоренной политики (или политинканства?) случаются видения с сильными впечатлениями. Как у президента США Дональда Трампа, который уверен, что ему по силам весь мир нагнуть.

2025-02-28T19:46

2025-02-28T19:46

2025-02-28T19:46

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Приехали тут к нему на днях презизент Франции Эмаманюль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Так первого Трамп так тискал в рукопожатиях, что весь мир потом встревоженно заговорил о странном синяке на руке американского президента и заподохрил его то ли в заболевании деоматитом, то ли в старческом обезвоживании.Но если француза Трамп даже на пороге не встретил (видимо, считает, что вежливость в отношении заморских попрошаек в перхоти американцу – ни к чему), то британца встречал, имитировал бурную радость и даже лично по плечу похлопывал. А потом стало понятно, за что такая честь несчстному Стармеру. Оказывается, жена Виктория у него знатная до такой степени, что впечатлила даже Трампа. "Мы встречались пару раз, и я очень впечатлен им (Стармером. – Авт.). Должен сказать, я очень впечатлен его женой. Она красивая, замечательная женщина", – сказал после Трамп. А он, как сказали бы на одесском "Привозе", все-таки "спец по телочкам": много лет спонсировал и всячески курировал конкурсы красоты, на которые, как известно, "крокодилов не берут".Но вот что удивило наблюдательных обозревателей, Стармер приехал к Трампу без жены, сам, можно даже сказать, один. И где, спрашивается, Трамп мог подсмотреть британскую женушку и надолго ею налюбоваться? Вопрос, однако, но как говорится, гусары, молчать!..Впрочем, сегодня к Трампу заруливает просроченный украинский недопрезидент и, по американской классификации, "королева попрошаек" Владимир Зеленский. Сдавать свою страну с потрохами за личные гарантии безопасности под видом отражения "агрессии путинских бурят на оазис демократии в степях Украины". И новые впечатления практически гарантированы: может, хоть Трамп заставит украинского "очильныка" (предводителя) переодеться в костюм и маечку цвета хаки простирнуть.Но не суть. Во всех этих политико-дипоматических мулечках и фенечках-нескладухах главное все же то, что остается (или останется) после них. А после визита Зеленского может остаться навсгда закабаленная страна, которая даже в случае ее полного исчезновения будут выплачивать долги. Во всяком случае, на них, на дологи, будут претендовать все те, кто спонсировал Украину, втянул ее в убийственную войну и довел до такого непротебства.Речь идет о соглашении об использовании украинских залежей редкоземельных металов (РЗМ), создание фонда по распоряжению которым в пропорции 50 на 50 вроде бы обкашляют и подпишут Украина и США. И если Украина, как сейчас говортя, гикнется совсем и исчезнет, став, например, частью России, то Трампу ничего не помешает претендовать на "свое". Дескать, ты, Россия, забрала себе Украину, но в ее недрах есть то, что нам, США то есть, принадлежит, значит, давай делись.Более того, Зеленский же готов подписать соглашения об РЗМ со всеми евроепйскими державами, кому эти металлы нужны. И скорее всего, для использования той же схемы: если Украина пропадет, то на ее недра можно будет претендовать.Это самая большая засада, которая может стать актуальной после визита Зеленского в Вашингтон и подписания там всяких документов. И Трамп, который не привык оставаться в накладе и в политике, и в бизнесе, не исключено, и перетирает с Макроном и Стармером эти пункты, рассчитанные на недалекое будущее. США хотят иметь союзников в будущих претензиях к России или к тем, кому могут перепасть территории Украины при ее возможном – да что там! – практически неизбежном распаде, если президентом в ней останется Зеленский, лузер из лузеров, но жадный безмерно.Привлечение европейцев к делам США по ограблению Украины вполне можно отнести к негаданному многими откату в американской политике в исполнении Трампа. Раньше он и слышать не хотел ни о каких европейцах. И взял курс на разрушение и Европы, и Евросоюза, и вообще всего евроатлантического сообщества, которое ему нужно, как зайцу стоп-сигнал или собаке пятая нога. Трамп так активно "обезжиривал" Европу финансово и промышленно, что поставил на грань рецессии даже экономику Германии, которая страшно кичилась своим статусом "главного экономического локомотива ЕС". А теперь немцы экономически находятся на пороге того, что в приличном обществе прямо не называется по причине неприятия грубого физиологизма в речи. А рядом уютно рыщут в поисках своего места остальные европейцы.И вот сейчас, в преддверии продолжения переговоров с Россией и личной встречи с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, где они все на троих и могут решить впросы сфер вляиняи в мире, Трамп решил обзавестись зачем-то союзниками. Европейскими. Ну, как союзниками… Так, подпорками, чтобы фоном подгавкнули нужное на переговорах с серьзеными людьми, когда (если?) это понадобится…Стармер заявил, что британские власти в этом году предоставят Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше. Политик заявил о готовности Лондона разместить силы на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.И удивляться тут нечему. Эти в исполнении Трампа типичные качели, которые он применял и сейчас применяет и в политике, и в бизнесе. Сначала качнется в одну сторону, а потом для равновесия возвращается на исходную позицию и следует в противоположном направлении. Для баланса.Трамп сначала удивил всех резким потеплением отношений с Россией и лично Путиным, после чего штаны взопрели даже у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее вернейшей безумной помощницы по евродипломатии Каи Каллас, которые на почве зоологической русофобии половину еврособак съели. А теперь он, не исключено, возвращается к прежнему положению. И как заправский полусбрендивший от страха немец-канцлер Олаф Шольц или совсем конченая русофобка-глава МИД Германии Анналена Бербок, опять хочет поюзать Украину в качестве главного ударного тарана против России. На фронтах специальной военной операции (СВО), подкинув режиму неонацистов Зеленского оружия и военной техники. Вернее – не подкинув, а заставив европейцев еще более щедро раскошелиться на помощь Киеву. Ну, и самому милостиво поучаствовать.И Макрон божился, что Украине поможет и даже войска введет, если надо, а Трамп отмашку даст и гарантии предложит. И точно с такими же или похожими заявлениями кто только воинственно не выступил в странах Европы, где мозг не ночевал.Вот Ирландия заявила, что готова послать миротворцев в Украину. А потом Шотландия высадит свой десант в килтах и напугает этим до смерти всех, ибо нет ничего страшнее шотландского десанта в полях Украины в ветренную погоду. Хотя если трусы под килты наденут…А Трамп, похоже, маневрируя и балансируя, начал откат от российского крена. Для начала он, несмотря на высказанное желание потепления отношений с Москвой и якобы понимание требований России в этом конфликте, продлил на год антироссйские санкции. Мол, потепление потеплением, а Запад в своем неприятии России и в желании нанести ей стратегическое поражение един, как и прежде. Как минимум, на год. Ну, а ЕС ввел очередной пакет санкций против России и нанес ей удар по энергетике, собираясь бороться с "серым танкерным флотом", а то и вообще заблокировать проход танкеров в российские порты на Балтике.Начал Трамп заметный откат и в других своих речах. Например, отказался подтверждать, что считает Зеленского диктатором. То закатывал его в асфальт, как таракана тапком в столешницу, и обвинял в недемократичности, то теперь пошел на попятную и удивился: дескать, да не называл я это ничтожество "диктатором".И, конечно, это можно списать на дипломатическую вежливость перед приемом недопрезидента Украины, едущего к нему с визитом. Потому что остальные члены команды Трампа Зеленского по-прежнему на дух не переносят. Например, новый руководитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель назвал Зеленского мошенником и лжецом, который разворовал американскую помощь и мог спровоцировать Третью мировую войну, когда в ноябре 2022 года заявил, что по территории Польши ударила российская ракета, а на самом деле выяснилось, что ракета была выпущена украинской стороной.При этом Патель, как и прежде, потребовал ответить, куда были использованы все американские деньги, выделенные Украине.Но по-любому теперь важно подождать, что скажет на эту тему сам Трамп.Однако еще после встречи с Макроном Трамп заявил, что США будут делать все, чтобы в резузльтате переговоров с Москвой в Украине остался максимум территорий. Хотя раньше его это вопрос вообще демонстративно не интересовал. А теперь он, видите ли, становится "собирателем земель украинских".Точно так же президент Америки относится к идее миротворцев из стран Европы на территории Украины. Он раньше заявлля, что американской ноги в Украине не будет. И сейчас изменения этой позиции не было, но Трамп уже сказал, что с пониманием отнесется, если кто-то это сделает для общей стабильности. И – тут внимание! – если это поможет осуществлению сделки по РЗМ и миротворцы станут неким заслоном на пути противников выполнения сделки. "…Это и есть заслон. Не думаю, что кто-то будет валять дурака, если мы будем находиться там, если у нас там будет находиться множество работников. Касательно редкоземельных и другого, нужного нашей стране. …Знаю, что там хочет быть Франция. Президент (Макрон. – Авт.) сказал, что хочет развернуть там солдат. Я даже не думаю, что мы потребуемся. И я не думаю, что будет какая-то проблема с тем, чтобы сохранять сделку, с безопасностью", – путано предположил он.А потом все же расшифровал свою мысль, когда его дожали и попросили пояснить, будут ли готовы США прийти на помощь Великобритании в случае "прямого столкновения с российскими силами" в Украине. По словам Трампа, заслоном могут служить "европейские страны", которые "прямо там и находятся", а США только гарантируют свое присутствие работой над соглашением о РЗМ. "Мы очень далеко, нас разделяет океан. …Мы будем там находиться, мы будем там работать ...У нас там будет находиться много народу. Я просто не думаю, что будет проблема", – уклоничво допустил Трамп участие США на территории Украины. А это то, что и нужно Зеленскому – амеркианская "крыша" в любом виде. Зеленский думает, что тогда Россия остановится и не добьет его режим…Вот такой он, Дональд Трамп. И такие его политические качели, на которых он хочет покачать весь мир и обмануть Россию. Своим напором, скоростью принятия решений, наглостью и безапелляционностью суждений он многое опрокидывает и рушит в сложившейся затхлой системе прежних сдержек и противовесов, продиктованных лживой политкорректностью и обманной фарисейской толерантностью, прикрывающими острые зубы западной агрессии. Трамп же от чего-то устарелого и неработающего отказывается, а что-то готов продолжать с такой же решимостью и остервенелостью. Например, делать Америку снова великой за счет других. И тут он действует по принципу "вижу цель – не вижу преград".За месяц с небольшим после инаугурации Трамп, как многим кажется, сумел своим напором перехватить большинство мейнстримных актуальных тем, которые делали лидерами общественного мнения Россию, Китай, страны БРИКС и Глобального Юга. Раньше они выступали за многополярный мир, а теперь же, если верить Трампу и трампистам, это США хотят многополярного мира и считают свою былую гегемонию "аномалией". А также выступают за сохранение и развитие традиционных ценностей и тотально откзываются от ЛГБТ*-повестки, жаждут построить сильные национальные государства, а не разваливаться в аморфной мути всеобщей глобализации и сплошного либерального безумия, иметь национальные интересы и защищать национальную же безопасность.Но, кажется, в Москве все больше и больше понимают, что Трамп – это все же президент США и никакой не "друг России", а только ее ситуативный союзник, может быть, попутчик и, в лучшем случае, враг наших врагов. Вот так его ситуативно, как он нас, и нужно использовать, а не любоваться, как новоявленным образком, перекладывая на него решение наших же проблем. И его, в его же напоре зарывающегося, иногда нужно будет останавливать. Тем же "Орешником". Причем не обязательно только военным – нам всякие "орешники" важны и нужны…А главное – России важно победить в СВО, ибо победителей не судят. И их даже безбашенный Трамп явно уважает.О других особенностях политики президента США - в статье Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?"*Организация, запрещенная на территории РФ как террористическая и экстремистская

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер, ес, фбр, брикс, мнения