Эдуард Лозанский: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными

Когда речь заходит о Владимире Зеленском, даже американская The Hill, позиционирующая себя как беспартийная газета, освещающая Конгресс и Белый дом, называет его "безумным королем Киева"