Добыча редкоземельных металлов и алюминия: Зубец рассказал, какие выгоды получат Россия и США - 28.02.2025 Украина.ру
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Добыча редкоземельных металлов и алюминия: Зубец рассказал, какие выгоды получат Россия и США
Добыча редкоземельных металлов и алюминия: Зубец рассказал, какие выгоды получат Россия и США - 28.02.2025 Украина.ру
Добыча редкоземельных металлов и алюминия: Зубец рассказал, какие выгоды получат Россия и США
США не нужно столько редкоземельных металлов, сколько Трамп собирается "прибрать к рукам". Он хочет зарабатывать, будучи посредником для торговой сети, которая покрывает весь мир. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2025-02-28T20:00
2025-02-28T20:00
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алексей зубец
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торговля
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Россия готова предложить США возможность совместной работы в области добычи редкоземельных металлов. Также Россия может поставлять 2 млн тонн алюминия на рынок в США и запустить совместные проекты по добыче алюминия в Красноярском крае. Об заявил президент РФ Владимир Путин.Россия находится на втором месте в мире по запасам алюминия после Китая, если учитывать недоразведанные и неэксплуатируемые запасы, рассказал эксперт.Надо понимать, что Америке не нужно столько редкоземельных металлов, сколько Трамп собирается "прибрать к рукам". Президент США хочет зарабатывать, будучи посредником для торговой сети, которая покрывает весь мир, уточнил собеседник Украина.ру.В том числе это касается и месторождений на Украине, добытое там будут перепродавать трейдерам на внешний рынок, подчеркнул Зубец."Ранее российская компания "Алроса" торговала алмазами в мире через компанию "Де Бирс". Это позволяло контролировать рынок и цены на нем. Похожую сеть собирается создать Трамп. России сделали предложение войти в эту сеть, и она его приняла", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Обещал дать еще Байдену: почему Зеленский "сливается" с редкоземельных клятв на сайте Укрина.ру.
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новости, россия, сша, китай, алексей зубец, дональд трамп, рынок, торговля, посредник, мурманск, якутия, владимир путин, проект, добыча, редкоземельные металлы, украина.ру
Новости, Россия, США, Китай, Алексей Зубец, Дональд Трамп, рынок, торговля, посредник, Мурманск, Якутия, Владимир Путин, проект, добыча, редкоземельные металлы, Украина.ру

Добыча редкоземельных металлов и алюминия: Зубец рассказал, какие выгоды получат Россия и США

20:00 28.02.2025
 
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© sibmix.com
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США не нужно столько редкоземельных металлов, сколько Трамп собирается "прибрать к рукам". Он хочет зарабатывать, будучи посредником для торговой сети, которая покрывает весь мир. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Россия готова предложить США возможность совместной работы в области добычи редкоземельных металлов. Также Россия может поставлять 2 млн тонн алюминия на рынок в США и запустить совместные проекты по добыче алюминия в Красноярском крае. Об заявил президент РФ Владимир Путин.
Россия находится на втором месте в мире по запасам алюминия после Китая, если учитывать недоразведанные и неэксплуатируемые запасы, рассказал эксперт.
"Это неудивительно, у нас огромная страна и если покопаться, можно найти все, что угодно. Есть богатые месторождения в Мурманской области, Якутии, на Дальнем Востоке", — указал Зубец.
Надо понимать, что Америке не нужно столько редкоземельных металлов, сколько Трамп собирается "прибрать к рукам". Президент США хочет зарабатывать, будучи посредником для торговой сети, которая покрывает весь мир, уточнил собеседник Украина.ру.
В том числе это касается и месторождений на Украине, добытое там будут перепродавать трейдерам на внешний рынок, подчеркнул Зубец.
"Ранее российская компания "Алроса" торговала алмазами в мире через компанию "Де Бирс". Это позволяло контролировать рынок и цены на нем. Похожую сеть собирается создать Трамп. России сделали предложение войти в эту сеть, и она его приняла", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Обещал дать еще Байдену: почему Зеленский "сливается" с редкоземельных клятв на сайте Укрина.ру.
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