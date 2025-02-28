Добыча редкоземельных металлов и алюминия: Зубец рассказал, какие выгоды получат Россия и США
© sibmix.com
© sibmix.com
США не нужно столько редкоземельных металлов, сколько Трамп собирается "прибрать к рукам". Он хочет зарабатывать, будучи посредником для торговой сети, которая покрывает весь мир. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Россия готова предложить США возможность совместной работы в области добычи редкоземельных металлов. Также Россия может поставлять 2 млн тонн алюминия на рынок в США и запустить совместные проекты по добыче алюминия в Красноярском крае. Об заявил президент РФ Владимир Путин.
Россия находится на втором месте в мире по запасам алюминия после Китая, если учитывать недоразведанные и неэксплуатируемые запасы, рассказал эксперт.
"Это неудивительно, у нас огромная страна и если покопаться, можно найти все, что угодно. Есть богатые месторождения в Мурманской области, Якутии, на Дальнем Востоке", — указал Зубец.
Надо понимать, что Америке не нужно столько редкоземельных металлов, сколько Трамп собирается "прибрать к рукам". Президент США хочет зарабатывать, будучи посредником для торговой сети, которая покрывает весь мир, уточнил собеседник Украина.ру.
В том числе это касается и месторождений на Украине, добытое там будут перепродавать трейдерам на внешний рынок, подчеркнул Зубец.
"Ранее российская компания "Алроса" торговала алмазами в мире через компанию "Де Бирс". Это позволяло контролировать рынок и цены на нем. Похожую сеть собирается создать Трамп. России сделали предложение войти в эту сеть, и она его приняла", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай на сайте Украина.ру.
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