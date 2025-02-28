https://ukraina.ru/20250228/1061451947.html

Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы

Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы - 28.02.2025 Украина.ру

Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы

Есть люди, которые умудряются при любых режимах и обстоятельствах сохранять влияние и строить свои схемы. Человек, о котором пойдет речь, всегда выходил сухим из любой воды. И сегодня продолжает свой невероятно циничный политический бизнес

2025-02-28T20:20

2025-02-28T20:20

2025-02-28T20:20

украина

россия

киев

сергей левочкин

виктор янукович

фирташ

газпром

росукрэнерго

интер

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/100978/52/1009785261_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_dbe8fd2234ab03b6b6ac310bbb22d653.jpg

Владимир Лёвочкин, отец Сергея Левочкина, генерал-полковник милиции, много лет руководил ГУИН, государственным управлением по исполнению наказаний. Был близок к Леониду Кучме и Виктору Януковичу, экс-президентам незалежной. Родился Сергей Левочкин в Киеве 17 июля 1972 г. Окончил там национальный экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". Позже получил второе высшее образование в Украинской академии внешней торговли по специальности "Международное право", а в 2004 г. — степень доктора экономических наук.В период с 1996 по 1999 гг. Лёвочкин был советником губернатора Донецкой области Виктора Януковича. Параллельно вел кипучую коммерческую деятельность: являлся исполнительным директором "Благотворительного фонда содействия социально-экономическому развитию Донецкой области", с легкой руки Лёвочкина появился целый ряд фирм и банков, которые использовались для схем по отмыванию средств: "Ист-Вест-Финанс", "Стройинвест", "Мисто банк". Но самым печально известным стал банк "Аскольд", переименованный позже в "Банкирский дом". Очевидцы вспоминают: "Между собой его называли "Бандитский дом". Этот банк был тогда одним из самых крупных конвертационных центров. Через его счета проходили деньги некоторых отделений Нацбанка, а позже они "растворялись" на счетах, аффилированных с "Банкирским домом" фирм".Очень "вовремя", в 1999 г., в банке произошел пожар, уничтоживший все документы. Лёвочкин в этот период переехал в Киев и стал научным консультантом президента Украины Леонида Кучмы. Также он был назначен секретарем Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций при президенте Украины, после этого его карьера шла стабильно вверх – от референта до первого помощника президента. 2004 г. Левочкин очень точно учуял "куда дует ветер":"Я, например, всегда был убежден в безальтернативности движения Украины в Европу", - говорил он в 2005 г. после победы "оранжевой революции". Впрочем, в этот период он, как говорят, выпал из обоймы, на время переместившись в тень. С 2005 года работал советником председателя Верховной Рады Владимира Литвина, и не сказать, что успешно. Курируемый им политический проект Блок Литвина "Мы" провалил выборы, набрав меньше 3 процентов голосов и не войдя в новый парламент. "Горевал" Левочкин недолго и сразу после выборов вступил в победителя той кампании "Партию Регионов". Его несомненные таланты бюрократа тогда привели его на должность руководителя Аппарата премьер-министра Украины Януковича.И все же, в те годы, была еще одна история, которая куда важнее для понимания биографии Левочкина. Речь, по сути, про его детище – корпорацию "Росукрэнерго". Компания была создана в июле 2004 года с целью заменить компанию "ЕвралТрансгаз" как посредника "Газпрома" в транспортировке туркменского газа через территорию России. Договорённость о создании этой компании была заключена при участии тогдашнего премьера Януковича, правительства России, руководства НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома". После события 2004 года она стала ключевым посредником в продаже туркменского газа на Украину и в ЕС. А с 2006 года, в соответствии с газовым соглашением между Россией и Украиной используется для поставок российского и всего среднеазиатского газа на территорию Украины. Вплоть до 2009 года ежегодные поставки только "Нафтогазу Украины" составляли 50 млрд м³. Здесь мне могут возразить, что половина кампании принадлежало "Газпрому", а вторая половина кампании Centragas Holding AG; владельцы последней — украинский олигарх Дмитрий Фирташ (90 %) и его бизнес-партнер Иван Фурсин (10 %). И где же здесь Левочкин? А "ларчик просто открывался"! Могу со всей ответственностью утверждать – украинский олигарх Дмитрий Фирташ это бизнес-аватар Сергея Левочкина. Как самостоятельная фигура его никогда не существовало в высших эшелонах украинского бизнеса. И начинал он свой путь водителем известной в Черновцах бизнес-вумен. Потом стал не только водителем, но и коммерческим партнером. На определенном этапе жизни, в начале нулевых, его жизненный путь пересекся с всесильным тогда помощником Кучмы Левочкиным. Из которого тогда второй президент Украины усиленно лепил противовес набирающему силу "донецкому клану" и социал-демократам, объединенных лидером которых был глава администрации Кучмы. Именно так, как еще одна серьезная бизнес-сила на Украине и родился проект "Росукрэнерго", где акционером и фронтменом Левочкин сделал Фирташа, сам оставаясь в тени. Забегая вперед, скажу, что и по сей день ничего не поменялось. Все бизнесы Фирташа это, по сути, бизнесы Левочкина. Ровно такая же, к слову, схема у Левочкина и в публичной политике. Где на переднем плане его давний, младший бизнес-партнер Юрий Бойко, а управляет ситуацией именно Левочкин. Ну, да, вернемся на Украину нулевых.В 2010 году Левочкин был одним из руководителей избирательного штаба Януковича, а после его победы стал настоящим "серым кардиналом", главой Администрации Президента. Уже через год он вошел в список богатых украинцев по версии журнала "Корреспондент", где занял 29-е место. Впервые публично показав свои немалые бизнес-активы. О роли Сергея Левочкина в "Евромайдане" 2013-14 года уже говорено переговорено. Она, особенно на первом этапе была ключевой. Человек запустивший Евромайдан - Мустафа Наем, на тот момент был непублично на содержании у Левочкина. Именно Левочкину принадлежала идея об искусственной накачке рейтингов ультра-националистической "Свободы" и ее лидера Тягнибока, якобы для того, чтобы последний стал комфортным конкурентом для Януковича на следующих выборах. Еще один фронтмен сцены "майдана" Виталий Кличко, это бизнес-партнер Левочкина и его политический проект. Приобретенный им и Фирташем накануне начала государственного переворота телеканала "Интер" в освещении событий "Евромайдана" занял далеко не провластную позицию в освещении событий. А второе ключевое событие, резко поднявшее градус противостояние и запустившее необратимую его эскалацию, так называемое "избиение студентов" 30 ноября 2013 года было полностью срежиссировано Левочкиным. Который являясь спонсором и негласным акционером "Киевского Динамо" имел тесные контакты с группировками футбольных хулиганов клуба и использовал их для нападения на правоохранителей в тот вечер, ответные действия которых с особым цинизмом и необходимой заказчику патетикой и драматизмом транслировал в прямом эфире левочкинский же канал "Интер". В 2016 г., комментируя те события, Янукович отмечал: "На мой взгляд, это была хорошо организованная провокация, для того чтобы перевести мирные акции протеста в радикальное русло. У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Лёвочкин. Однако такие подозрения имеют под собой достаточно веские основания". Стоит упомянуть и о том, что появившийся словно из неоткуда 19 января 2014 года "Правый сектор" (запрещен в России) тоже на первом этапе был проектом Левочкина, незадолго до того покинувшего пост руководителя администрации Януковича. Многие задаются вопросом: "почему могущественный глава администрации президента, по сути, организовал переворот и его свержение?"Здесь тоже все довольно просто и примитивно. Речь, как всегда, про власть и про деньги. За несколько месяцев до событий "Евромайдана" украинские правоохранители с подачи конкурирующей с "газовиками" группы в окружении Януковича якобы за долги арестовали 4 миллиарда кубометров газа в ПГХ, принадлежащих Group DF Дмитрия Фирташа (читай Левочкина). И это вызвало к жизни решение о запуске рукотворного кризиса для Януковича и чтобы вернуть утраченные позиции, а нужно отметить что Левочкин и Фирташ тогда начали проигрывать в конкуренции за доступ к телу президента так называемым "младореформаторам", ориентированным на сына Януковича Александра, а так же вернуть и арестованный газ. Рукотворный кризис вышел из под контроля и управление им было перехвачено глобальным Западом, что и привело ко всем известным печальным последствиям. Но, печальным не для "серого кардинала". Уже в марте 2014 г. во время встречи членов Наблюдательного совета Института стратегических исследований "Новая Украина" Левочкин заявил, что Крым навсегда останется Украиной: "Независимо от результатов сегодняшнего референдума, Крым останется неотъемлемой частью Украины". Позже он развивал эту тему: "У меня много друзей среди крымских татар, и я всегда с большим уважением относился и отношусь к крымскотатарскому народу и его Меджлису. Его великие сыновья неоднократно стояли бок о бок с Украиной, со всеми проукраинскими силами в самые сложные для нашей страны времена. И сегодня в этих крайне тяжелых условиях, в которых оказался Крым, крымские татары были и остаются настоящими патриотами своей земли. Считаю, что украинское государство должно сделать всё необходимое для поддержки крымскотатарского народа в нынешних сложных условиях…".Но, это была лишь очередная маска. Что его беспокоило в действительности, так это раздел власти. В начале 2014 года в Вене состоялась встреча Левочкина, Фирташа, Порошенко и Виталия Кличко. На встрече был заключен договор о разделе власти и полномочий в стране. По нему Кличко не баллотировался в президенты, а получал в безраздельное управление город Киев в придачу к посту мэра города. Порошенко сделка открывала путь к президентству. А "газовикам" посты в кабмине и сладкие бизнес-возможности. По итогу, как известно уже сейчас, "газовики" остались в проигрыше. Порошенко их кинул.Кое-как, в тени, пережив президентство Порошенко, Левочкин снова развернулся в полную силу при Зеленском. У него выстроились крайне тесные и взаимовыгодные отношения с главой офиса Зеленского Ермаком. В начале 2021 года именно он приложил руку к закрытию пророссийских и просто оппозиционных телеканалов, именно он консультировал Ермака по целому ряду вопросов, связанных с переделом собственности в пользу нового киевского режима. После начала СВО остатки его политической силы в парламенте стали послушными исполнителями воли Банковой (улица, на которой находится Офис президента - Ред.), например, в апреле 2024 года его партия проголосовала за ужесточение законодательства о мобилизации. А сам Левочкин активно способствовал преследованию силовиками режима своих бывших однопартийцев и политических оппонентов Зеленского. Сейчас времена меняются, и, поговаривают, что Левочкин начал активно дистанцироваться от Ермака и прочих людей Зеленского. Сейчас, как сообщают информированные люди, его новыми политическими проектами являются Владимир Кличко, брат киевского мэра, отставной генерал Залужный и даже экстремист Кирилл Буданов. Подобные ему, в принципе, живут по правилу – "вовремя предать, значит не предать, а предвидеть". И Левочкин снова хочет выйти сухим из воды при очередной смене декораций на украинском политическом олимпе. Получится ли?

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, россия, киев, сергей левочкин, виктор янукович, фирташ, газпром, росукрэнерго, интер, мнения