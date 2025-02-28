Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли? - 28.02.2025 Украина.ру
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Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?
Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли? - 28.02.2025 Украина.ру
Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?
Усилия Дональда Трампа стали давать первые результаты. В отличие от его попыток наладить взаимоотношения с КНДР во время прошлого президентства, результаты эти положительные.
2025-02-28T13:04
2025-02-28T13:04
сша
украина
европа
дональд трамп
владимир зеленский
ким чен ын
кабмин
верховная рада
рада
мнения
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Правда механизмы работы с партнёрами по переговорам с тех пор не изменились, а количественные показатели достигнутого всё ещё не позволяют говорить не только о прорыве, но даже о существенном изменении ситуации.Сегодня должно состояться подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Трамп почти победил Зеленского. Почти, потому, во-первых, что соглашение рамочное, то есть требует дальнейшей расшифровки в других документах.Во-вторых, пока что стороны путаются в показаниях относительно того кто и как будет его подписывать. Трамп утверждает, что Зеленский специально летит в Вашингтон, чтобы подписать соглашение. Макрон заявляет, что Трамп вообще требовал, чтобы Зеленский не летел в Вашингтон, и только он, Макрон, убедил хозяина Белого дома сменить гнев на милость и согласиться принять киевского правителя. Сам Зеленский утверждает, что соглашение будет подписано только после того, как он встретится с Трампом и обсудит нюансы, в частности, гарантии безопасности Украины со стороны США (по мнению Трампа сам факт подписания соглашения является лучшей гарантией). Наконец, Кабмин Украины уполномочил подписать соглашение сразу двух человек: вице-премьера Юлию Свириденко и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Поскольку подписывать будет кто-то один, непонятно, к чему такие сложности, но сам факт, что за несколько часов до подписания столь широко разрекламированного Трампом документа, неизвестно кто конкретно его подпишет и собирается ли сам президент США присутствовать на церемонии, свидетельствует о том, что с соглашением дело обстоит совсем не так радужно, как пытается представить Вашингтон.В-третьих, поскольку конкретное содержание документа неизвестно, а первоначально речь шла о передаче США огромного пакета суверенных прав Украины, не исключён вариант, что потребуется ратификация документа Верховной Радой.В-четвёртых, и это пожалуй, самое главное и интересное, за сутки до подписания, после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "сделка полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством", "никаких изменений не будет" и "осталось дождаться её подписания главами двух государств" (опять речь идёт о подписании президентами), глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет оценил предполагаемую выгоду США от сделки в 20 миллиардов долларов.Напомню, что Трамп первоначально заявлял о том, что США получат от сделки полтриллиона и даже хотел, чтобы Украина создала специальный фонд, в который обязалась бы перечислить 500 миллиардов долларов для США по ходу реализации сделки. О фонде в процессе переговоров как-то "забыли". А теперь и 500 миллиардов ужались до двадцати, сократившись в 25 раз.И кто скажет, что это не похоже на переговоры с Ким Чен Ыном во время первой президентской каденции Трампа? Тогда всё начиналось с похода к берегам КНДР трёх АУГ и требования едва ли не капитуляции Пхеньяна – безоговорочного выполнения всех пожеланий Трампа. Как только стало понятно, что Корея не испугалась, Трамп отозвал авианосцы и пожелал личной встречи с Ыном, которого назвал "Рокетбоем". Встречу, по её окончании он разрекламировал, как крайне продуктивную, многообещающую и несомненно ведущую к масштабным договорённостям. Больше он о КНДР не упоминал до нынешней избирательной кампании, в ходе которой не преминул похвастаться хорошими отношениями с Ким Чен Ыном (интересно знает ли руководитель КНДР о своих прекрасных личных отношениях с президентом США?)На сегодня результаты двух (корейской и украинской кампаний Трампа примерно идентичны), так как 20 миллиардов долларов тоже ещё не получены и не факт, что будут получены.Аналогичны "успехи" и на других направлениях. Кир Стармер, побывавший в гостях у Трампа на сутки раньше Зеленского, заявил о согласии с тезисом Трампа о том, что Европа должна играть большую роль в поддержке Украины и сообщил, что в этом году Британия резко увеличит свою помощь Киеву.Вроде бы ещё одна победа Трампа. Если не учитывать того, что американский президент пытается начать с Россией переговоры об урегулировании украинского кризиса и, в данном контексте, заявление Стармера, сделанное на совместной пресс-конференции в присутствии Трампа и со ссылкой на него, явно ослабляет позицию США в диалоге с Россией, так как Трамп желает достичь скорейшего прекращения огня, а заявления о наращивании помощи Киеву явно этому не способствуют.Кроме того, когда Трамп говорил о перспективах европейской поддержки Украины, он делал акцент не на том, что хочет, чтобы Европа давала Украине больше денег и военной техники, а о нежелании Вашингтона в принципе принимать участие в финансировании Киева. По словам Трампа, Украина – проблема Европы, Европа и должна её содержать. По сути Трамп стремился не к тому, чтобы Европа давала больше, а к тому, чтобы США давали меньше (а лучше вообще ничего не давали).В конечном итоге, заявление Стармера, сделанное по итогам переговоров с Трампом, демонстрирует, что позиция Британии и раньше заявлявшей, что помощь Украине не должна ни сокращаться, ни прекращаться, осталась неизменной, несмотря на давление американского президента, оказывавшееся как до переговоров, так и в их ходе.Наконец, самым простым представлялось достижение соглашения с Россией по нормализации работы дипломатических представительств. От очередного раунда переговоров, состоявшегося в Стамбуле между делегациями США и России многие на Западе ждали прорыва. Но не состоялась даже совместная пресс-конференция, что является явным признаком отсутствия успеха переговоров. Согласно официальным сообщениям за шесть часов делегации США и России лишь изложили друг другу свои претензии и пожелания. То есть, для ожидавшегося прорыва понадобится ещё как минимум один раунд, который неизвестно когда состоится. Между тем, Трамп спешит, так как ему надо выйти на конкретные переговоры по украинскому урегулированию, а для этого необходимо достичь согласия по параллельным направлениям диалога.Итак в один день на двух из трёх площадок, на которых работал Трамп (российской, украинской и британской) некое подобие скромного успеха обозначилось лишь на украинском направлении. Но даже слабому, терпящему военное поражение Киеву удалось сбить американский аппетит с полутриллиона долларов до 20 миллиардов (в 25 раз). И далеко не факт, что даже такая оценка не является излишне оптимистичной, так как пока не опубликован сам текст соглашения, к тому же не ясно понадобится ли ему процедура ратификации в Раде и, если да, то ратифицирует ли соглашение украинский парламент.Первый месяц президентства Трампа прошел, как наступление немцев на Курской дуге. Тогда две недели подряд радиопередачи в Рейхе начинались со звука фанфар, а вот успехи на земле были весьма скромными. Потом и фанфары замолчали. Трамповские пока дудят. Надолго ли?Подробнее о переговорах Трампа и Стармера - в статье Алексея Туманова "К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине"
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Ростислав Ищенко
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сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, ким чен ын, кабмин, верховная рада, рада, мнения
США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Ким Чен Ын, Кабмин, Верховная Рада, Рада, Мнения

Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?

13:04 28.02.2025
 
© AP / John McDonnell
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP / John McDonnell
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Усилия Дональда Трампа стали давать первые результаты. В отличие от его попыток наладить взаимоотношения с КНДР во время прошлого президентства, результаты эти положительные.
Правда механизмы работы с партнёрами по переговорам с тех пор не изменились, а количественные показатели достигнутого всё ещё не позволяют говорить не только о прорыве, но даже о существенном изменении ситуации.
Сегодня должно состояться подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Трамп почти победил Зеленского. Почти, потому, во-первых, что соглашение рамочное, то есть требует дальнейшей расшифровки в других документах.
Во-вторых, пока что стороны путаются в показаниях относительно того кто и как будет его подписывать. Трамп утверждает, что Зеленский специально летит в Вашингтон, чтобы подписать соглашение. Макрон заявляет, что Трамп вообще требовал, чтобы Зеленский не летел в Вашингтон, и только он, Макрон, убедил хозяина Белого дома сменить гнев на милость и согласиться принять киевского правителя.
Сам Зеленский утверждает, что соглашение будет подписано только после того, как он встретится с Трампом и обсудит нюансы, в частности, гарантии безопасности Украины со стороны США (по мнению Трампа сам факт подписания соглашения является лучшей гарантией).
Наконец, Кабмин Украины уполномочил подписать соглашение сразу двух человек: вице-премьера Юлию Свириденко и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Поскольку подписывать будет кто-то один, непонятно, к чему такие сложности, но сам факт, что за несколько часов до подписания столь широко разрекламированного Трампом документа, неизвестно кто конкретно его подпишет и собирается ли сам президент США присутствовать на церемонии, свидетельствует о том, что с соглашением дело обстоит совсем не так радужно, как пытается представить Вашингтон.
В-третьих, поскольку конкретное содержание документа неизвестно, а первоначально речь шла о передаче США огромного пакета суверенных прав Украины, не исключён вариант, что потребуется ратификация документа Верховной Радой.
В-четвёртых, и это пожалуй, самое главное и интересное, за сутки до подписания, после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "сделка полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством", "никаких изменений не будет" и "осталось дождаться её подписания главами двух государств" (опять речь идёт о подписании президентами), глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет оценил предполагаемую выгоду США от сделки в 20 миллиардов долларов.
Напомню, что Трамп первоначально заявлял о том, что США получат от сделки полтриллиона и даже хотел, чтобы Украина создала специальный фонд, в который обязалась бы перечислить 500 миллиардов долларов для США по ходу реализации сделки. О фонде в процессе переговоров как-то "забыли". А теперь и 500 миллиардов ужались до двадцати, сократившись в 25 раз.
И кто скажет, что это не похоже на переговоры с Ким Чен Ыном во время первой президентской каденции Трампа? Тогда всё начиналось с похода к берегам КНДР трёх АУГ и требования едва ли не капитуляции Пхеньяна – безоговорочного выполнения всех пожеланий Трампа. Как только стало понятно, что Корея не испугалась, Трамп отозвал авианосцы и пожелал личной встречи с Ыном, которого назвал "Рокетбоем". Встречу, по её окончании он разрекламировал, как крайне продуктивную, многообещающую и несомненно ведущую к масштабным договорённостям. Больше он о КНДР не упоминал до нынешней избирательной кампании, в ходе которой не преминул похвастаться хорошими отношениями с Ким Чен Ыном (интересно знает ли руководитель КНДР о своих прекрасных личных отношениях с президентом США?)
На сегодня результаты двух (корейской и украинской кампаний Трампа примерно идентичны), так как 20 миллиардов долларов тоже ещё не получены и не факт, что будут получены.
Аналогичны "успехи" и на других направлениях. Кир Стармер, побывавший в гостях у Трампа на сутки раньше Зеленского, заявил о согласии с тезисом Трампа о том, что Европа должна играть большую роль в поддержке Украины и сообщил, что в этом году Британия резко увеличит свою помощь Киеву.
Вроде бы ещё одна победа Трампа. Если не учитывать того, что американский президент пытается начать с Россией переговоры об урегулировании украинского кризиса и, в данном контексте, заявление Стармера, сделанное на совместной пресс-конференции в присутствии Трампа и со ссылкой на него, явно ослабляет позицию США в диалоге с Россией, так как Трамп желает достичь скорейшего прекращения огня, а заявления о наращивании помощи Киеву явно этому не способствуют.
Кроме того, когда Трамп говорил о перспективах европейской поддержки Украины, он делал акцент не на том, что хочет, чтобы Европа давала Украине больше денег и военной техники, а о нежелании Вашингтона в принципе принимать участие в финансировании Киева. По словам Трампа, Украина – проблема Европы, Европа и должна её содержать. По сути Трамп стремился не к тому, чтобы Европа давала больше, а к тому, чтобы США давали меньше (а лучше вообще ничего не давали).
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
В конечном итоге, заявление Стармера, сделанное по итогам переговоров с Трампом, демонстрирует, что позиция Британии и раньше заявлявшей, что помощь Украине не должна ни сокращаться, ни прекращаться, осталась неизменной, несмотря на давление американского президента, оказывавшееся как до переговоров, так и в их ходе.
Наконец, самым простым представлялось достижение соглашения с Россией по нормализации работы дипломатических представительств. От очередного раунда переговоров, состоявшегося в Стамбуле между делегациями США и России многие на Западе ждали прорыва. Но не состоялась даже совместная пресс-конференция, что является явным признаком отсутствия успеха переговоров.
Согласно официальным сообщениям за шесть часов делегации США и России лишь изложили друг другу свои претензии и пожелания. То есть, для ожидавшегося прорыва понадобится ещё как минимум один раунд, который неизвестно когда состоится. Между тем, Трамп спешит, так как ему надо выйти на конкретные переговоры по украинскому урегулированию, а для этого необходимо достичь согласия по параллельным направлениям диалога.
Итак в один день на двух из трёх площадок, на которых работал Трамп (российской, украинской и британской) некое подобие скромного успеха обозначилось лишь на украинском направлении. Но даже слабому, терпящему военное поражение Киеву удалось сбить американский аппетит с полутриллиона долларов до 20 миллиардов (в 25 раз). И далеко не факт, что даже такая оценка не является излишне оптимистичной, так как пока не опубликован сам текст соглашения, к тому же не ясно понадобится ли ему процедура ратификации в Раде и, если да, то ратифицирует ли соглашение украинский парламент.
Первый месяц президентства Трампа прошел, как наступление немцев на Курской дуге. Тогда две недели подряд радиопередачи в Рейхе начинались со звука фанфар, а вот успехи на земле были весьма скромными. Потом и фанфары замолчали. Трамповские пока дудят. Надолго ли?
Подробнее о переговорах Трампа и Стармера - в статье Алексея Туманова "К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине"
 
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