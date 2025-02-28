https://ukraina.ru/20250228/1061431786.html

Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?

Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли? - 28.02.2025 Украина.ру

Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?

Усилия Дональда Трампа стали давать первые результаты. В отличие от его попыток наладить взаимоотношения с КНДР во время прошлого президентства, результаты эти положительные.

2025-02-28T13:04

2025-02-28T13:04

2025-02-28T13:04

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Правда механизмы работы с партнёрами по переговорам с тех пор не изменились, а количественные показатели достигнутого всё ещё не позволяют говорить не только о прорыве, но даже о существенном изменении ситуации.Сегодня должно состояться подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Трамп почти победил Зеленского. Почти, потому, во-первых, что соглашение рамочное, то есть требует дальнейшей расшифровки в других документах.Во-вторых, пока что стороны путаются в показаниях относительно того кто и как будет его подписывать. Трамп утверждает, что Зеленский специально летит в Вашингтон, чтобы подписать соглашение. Макрон заявляет, что Трамп вообще требовал, чтобы Зеленский не летел в Вашингтон, и только он, Макрон, убедил хозяина Белого дома сменить гнев на милость и согласиться принять киевского правителя. Сам Зеленский утверждает, что соглашение будет подписано только после того, как он встретится с Трампом и обсудит нюансы, в частности, гарантии безопасности Украины со стороны США (по мнению Трампа сам факт подписания соглашения является лучшей гарантией). Наконец, Кабмин Украины уполномочил подписать соглашение сразу двух человек: вице-премьера Юлию Свириденко и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Поскольку подписывать будет кто-то один, непонятно, к чему такие сложности, но сам факт, что за несколько часов до подписания столь широко разрекламированного Трампом документа, неизвестно кто конкретно его подпишет и собирается ли сам президент США присутствовать на церемонии, свидетельствует о том, что с соглашением дело обстоит совсем не так радужно, как пытается представить Вашингтон.В-третьих, поскольку конкретное содержание документа неизвестно, а первоначально речь шла о передаче США огромного пакета суверенных прав Украины, не исключён вариант, что потребуется ратификация документа Верховной Радой.В-четвёртых, и это пожалуй, самое главное и интересное, за сутки до подписания, после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "сделка полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством", "никаких изменений не будет" и "осталось дождаться её подписания главами двух государств" (опять речь идёт о подписании президентами), глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет оценил предполагаемую выгоду США от сделки в 20 миллиардов долларов.Напомню, что Трамп первоначально заявлял о том, что США получат от сделки полтриллиона и даже хотел, чтобы Украина создала специальный фонд, в который обязалась бы перечислить 500 миллиардов долларов для США по ходу реализации сделки. О фонде в процессе переговоров как-то "забыли". А теперь и 500 миллиардов ужались до двадцати, сократившись в 25 раз.И кто скажет, что это не похоже на переговоры с Ким Чен Ыном во время первой президентской каденции Трампа? Тогда всё начиналось с похода к берегам КНДР трёх АУГ и требования едва ли не капитуляции Пхеньяна – безоговорочного выполнения всех пожеланий Трампа. Как только стало понятно, что Корея не испугалась, Трамп отозвал авианосцы и пожелал личной встречи с Ыном, которого назвал "Рокетбоем". Встречу, по её окончании он разрекламировал, как крайне продуктивную, многообещающую и несомненно ведущую к масштабным договорённостям. Больше он о КНДР не упоминал до нынешней избирательной кампании, в ходе которой не преминул похвастаться хорошими отношениями с Ким Чен Ыном (интересно знает ли руководитель КНДР о своих прекрасных личных отношениях с президентом США?)На сегодня результаты двух (корейской и украинской кампаний Трампа примерно идентичны), так как 20 миллиардов долларов тоже ещё не получены и не факт, что будут получены.Аналогичны "успехи" и на других направлениях. Кир Стармер, побывавший в гостях у Трампа на сутки раньше Зеленского, заявил о согласии с тезисом Трампа о том, что Европа должна играть большую роль в поддержке Украины и сообщил, что в этом году Британия резко увеличит свою помощь Киеву.Вроде бы ещё одна победа Трампа. Если не учитывать того, что американский президент пытается начать с Россией переговоры об урегулировании украинского кризиса и, в данном контексте, заявление Стармера, сделанное на совместной пресс-конференции в присутствии Трампа и со ссылкой на него, явно ослабляет позицию США в диалоге с Россией, так как Трамп желает достичь скорейшего прекращения огня, а заявления о наращивании помощи Киеву явно этому не способствуют.Кроме того, когда Трамп говорил о перспективах европейской поддержки Украины, он делал акцент не на том, что хочет, чтобы Европа давала Украине больше денег и военной техники, а о нежелании Вашингтона в принципе принимать участие в финансировании Киева. По словам Трампа, Украина – проблема Европы, Европа и должна её содержать. По сути Трамп стремился не к тому, чтобы Европа давала больше, а к тому, чтобы США давали меньше (а лучше вообще ничего не давали).В конечном итоге, заявление Стармера, сделанное по итогам переговоров с Трампом, демонстрирует, что позиция Британии и раньше заявлявшей, что помощь Украине не должна ни сокращаться, ни прекращаться, осталась неизменной, несмотря на давление американского президента, оказывавшееся как до переговоров, так и в их ходе.Наконец, самым простым представлялось достижение соглашения с Россией по нормализации работы дипломатических представительств. От очередного раунда переговоров, состоявшегося в Стамбуле между делегациями США и России многие на Западе ждали прорыва. Но не состоялась даже совместная пресс-конференция, что является явным признаком отсутствия успеха переговоров. Согласно официальным сообщениям за шесть часов делегации США и России лишь изложили друг другу свои претензии и пожелания. То есть, для ожидавшегося прорыва понадобится ещё как минимум один раунд, который неизвестно когда состоится. Между тем, Трамп спешит, так как ему надо выйти на конкретные переговоры по украинскому урегулированию, а для этого необходимо достичь согласия по параллельным направлениям диалога.Итак в один день на двух из трёх площадок, на которых работал Трамп (российской, украинской и британской) некое подобие скромного успеха обозначилось лишь на украинском направлении. Но даже слабому, терпящему военное поражение Киеву удалось сбить американский аппетит с полутриллиона долларов до 20 миллиардов (в 25 раз). И далеко не факт, что даже такая оценка не является излишне оптимистичной, так как пока не опубликован сам текст соглашения, к тому же не ясно понадобится ли ему процедура ратификации в Раде и, если да, то ратифицирует ли соглашение украинский парламент.Первый месяц президентства Трампа прошел, как наступление немцев на Курской дуге. Тогда две недели подряд радиопередачи в Рейхе начинались со звука фанфар, а вот успехи на земле были весьма скромными. Потом и фанфары замолчали. Трамповские пока дудят. Надолго ли?Подробнее о переговорах Трампа и Стармера - в статье Алексея Туманова "К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине"

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сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, ким чен ын, кабмин, верховная рада, рада, мнения