https://ukraina.ru/20250228/1061454346.html

Михаил Павлив: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год

Михаил Павлив: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год - 28.02.2025 Украина.ру

Михаил Павлив: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год

Кружок рукоделия "95-й Квартал" рассчитывает вернуться, когда сменится полярность Конгресса. И для этого актеру Зеленскому надо демонстрировать свою непреклонность, готовность ругаться с всесильным Трампом, чтобы потом красиво и комфортно продать это в избирательной кампании.

2025-02-28T23:42

2025-02-28T23:42

2025-02-28T23:52

интервью

выборы

украина

лондон

россия

владимир зеленский

дональд трамп

михаил павлив

вооруженные силы украины

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки о редкоземельных металлах Украины с новой администрацией США. Однако сделка была сорвана после того, как президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс устроили перепалку с Зеленским, обвинив его в нежелании заключать перемирие.- Михаил, выволочка, которую Трамп и Джей Ди Вэнс устроили Зеленскому в Белом доме, означает конец политической карьеры для последнего, или это был срежиссированный спектакль?- Это превью избирательной кампании Зеленского, как минимум 2026 года. Было понятно, что коммуникация с Трампом не выстроена, придется уходить в том или ином формате. Возможно, просто напишет заявление. И уехать жить в Лондон. Там создавать теневой Кабмин по лекалам британской парламентской этики. И критиковать, что происходит в Украине, а там будет, чтобы критиковать - поствоенная страна, какая бы власть не пришла.И кружок рукоделия "95-й Квартал" рассчитывает вернуться, когда сменится полярность Конгресса. И для этого актеру Зеленскому надо демонстрировать свою непреклонность, готовность ругаться с всесильным Трампом, чтобы потом красиво и комфортно продать это в избирательной кампании.История про Зеленского/Черчилля не случайна, они действительно инфицированы этим сравнением, они в это поверили. Черчилль тоже проиграл свои выборы в 1945 году, потом вернулся. Все поведение Зеленского сейчас про это. Другое дело, что оппонент Зеленского такой же шоумен, поэтому все это выглядело совсем нетривиально. Хорошо, хоть не подрались, как в реслинге.- Трамп подыграл Зеленскому?- Нет, Трамп сыграл свою игру. Трампу нужно было показать, что Зеленский недоговороспособный, о чем с ним говорить... Прекрасная комфортная история для Трампа.- Что будет происходить на Украине в ближайшее время?- Трудно предположить, но наиболее вероятный сценарий это рост субъектности Верховной Рады, которая наконец-то осознает, что для того, чтобы отменить военное положение и провести выборы, Зеленский не нужен.- Экс-главком ВСУ Залужный появится на политическом горизонте?- 100% появится. Политика это болезнь, заболев которой, остаешься с ней навсегда. Залужный, поверив в себя, а это очевидно по его высказываниям и поведению, точно появится в избирательной кампании. Как и террорист Буданов* и еще килотонн персонажей.- Но боевые действия продолжатся в ближайшее время?- Пушки не замолчат, пока у них есть возможность. А потом у ВСУ начнутся плохие истории с обрушением фронта, когда у них закончатся ресурсы. Лучше им было бы договориться сейчас.*Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20250228/1061453671.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, выборы, украина, лондон, россия, владимир зеленский, дональд трамп, михаил павлив, вооруженные силы украины, украина.ру, кабмин