Михаил Павлив: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год - 28.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250228/1061454346.html
Михаил Павлив: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год
Михаил Павлив: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год - 28.02.2025 Украина.ру
Михаил Павлив: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год
Кружок рукоделия "95-й Квартал" рассчитывает вернуться, когда сменится полярность Конгресса. И для этого актеру Зеленскому надо демонстрировать свою непреклонность, готовность ругаться с всесильным Трампом, чтобы потом красиво и комфортно продать это в избирательной кампании.
2025-02-28T23:42
2025-02-28T23:52
интервью
выборы
украина
лондон
россия
владимир зеленский
дональд трамп
михаил павлив
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056261563_88:28:822:441_1920x0_80_0_0_df36b1a2ef2768d41117ef2b1e13b205.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки о редкоземельных металлах Украины с новой администрацией США. Однако сделка была сорвана после того, как президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс устроили перепалку с Зеленским, обвинив его в нежелании заключать перемирие.- Михаил, выволочка, которую Трамп и Джей Ди Вэнс устроили Зеленскому в Белом доме, означает конец политической карьеры для последнего, или это был срежиссированный спектакль?- Это превью избирательной кампании Зеленского, как минимум 2026 года. Было понятно, что коммуникация с Трампом не выстроена, придется уходить в том или ином формате. Возможно, просто напишет заявление. И уехать жить в Лондон. Там создавать теневой Кабмин по лекалам британской парламентской этики. И критиковать, что происходит в Украине, а там будет, чтобы критиковать - поствоенная страна, какая бы власть не пришла.И кружок рукоделия "95-й Квартал" рассчитывает вернуться, когда сменится полярность Конгресса. И для этого актеру Зеленскому надо демонстрировать свою непреклонность, готовность ругаться с всесильным Трампом, чтобы потом красиво и комфортно продать это в избирательной кампании.История про Зеленского/Черчилля не случайна, они действительно инфицированы этим сравнением, они в это поверили. Черчилль тоже проиграл свои выборы в 1945 году, потом вернулся. Все поведение Зеленского сейчас про это. Другое дело, что оппонент Зеленского такой же шоумен, поэтому все это выглядело совсем нетривиально. Хорошо, хоть не подрались, как в реслинге.- Трамп подыграл Зеленскому?- Нет, Трамп сыграл свою игру. Трампу нужно было показать, что Зеленский недоговороспособный, о чем с ним говорить... Прекрасная комфортная история для Трампа.- Что будет происходить на Украине в ближайшее время?- Трудно предположить, но наиболее вероятный сценарий это рост субъектности Верховной Рады, которая наконец-то осознает, что для того, чтобы отменить военное положение и провести выборы, Зеленский не нужен.- Экс-главком ВСУ Залужный появится на политическом горизонте?- 100% появится. Политика это болезнь, заболев которой, остаешься с ней навсегда. Залужный, поверив в себя, а это очевидно по его высказываниям и поведению, точно появится в избирательной кампании. Как и террорист Буданов* и еще килотонн персонажей.- Но боевые действия продолжатся в ближайшее время?- Пушки не замолчат, пока у них есть возможность. А потом у ВСУ начнутся плохие истории с обрушением фронта, когда у них закончатся ресурсы. Лучше им было бы договориться сейчас.*Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20250228/1061453671.html
украина
лондон
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056261563_126:0:761:476_1920x0_80_0_0_cb174f5b734970c431d8305ed739ef28.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, выборы, украина, лондон, россия, владимир зеленский, дональд трамп, михаил павлив, вооруженные силы украины, украина.ру, кабмин
Интервью, выборы, Украина, Лондон, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Михаил Павлив, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Кабмин

Михаил Павлив: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год

23:42 28.02.2025 (обновлено: 23:52 28.02.2025)
 
© РИА Новости . Мария ДевахинаМихаил Павлив интервью
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кружок рукоделия "95-й Квартал" рассчитывает вернуться, когда сменится полярность Конгресса. И для этого актеру Зеленскому надо демонстрировать свою непреклонность, готовность ругаться с всесильным Трампом, чтобы потом красиво и комфортно продать это в избирательной кампании.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.
Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки о редкоземельных металлах Украины с новой администрацией США. Однако сделка была сорвана после того, как президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс устроили перепалку с Зеленским, обвинив его в нежелании заключать перемирие.
- Михаил, выволочка, которую Трамп и Джей Ди Вэнс устроили Зеленскому в Белом доме, означает конец политической карьеры для последнего, или это был срежиссированный спектакль?
- Это превью избирательной кампании Зеленского, как минимум 2026 года. Было понятно, что коммуникация с Трампом не выстроена, придется уходить в том или ином формате. Возможно, просто напишет заявление. И уехать жить в Лондон. Там создавать теневой Кабмин по лекалам британской парламентской этики. И критиковать, что происходит в Украине, а там будет, чтобы критиковать - поствоенная страна, какая бы власть не пришла.
И кружок рукоделия "95-й Квартал" рассчитывает вернуться, когда сменится полярность Конгресса. И для этого актеру Зеленскому надо демонстрировать свою непреклонность, готовность ругаться с всесильным Трампом, чтобы потом красиво и комфортно продать это в избирательной кампании.
История про Зеленского/Черчилля не случайна, они действительно инфицированы этим сравнением, они в это поверили. Черчилль тоже проиграл свои выборы в 1945 году, потом вернулся. Все поведение Зеленского сейчас про это. Другое дело, что оппонент Зеленского такой же шоумен, поэтому все это выглядело совсем нетривиально. Хорошо, хоть не подрались, как в реслинге.
Вчера, 23:36
Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мираТакого скандала Овальный кабинет и вся Америка в прямом эфире еще не видела никогда.
- Трамп подыграл Зеленскому?
- Нет, Трамп сыграл свою игру. Трампу нужно было показать, что Зеленский недоговороспособный, о чем с ним говорить... Прекрасная комфортная история для Трампа.
- Что будет происходить на Украине в ближайшее время?
- Трудно предположить, но наиболее вероятный сценарий это рост субъектности Верховной Рады, которая наконец-то осознает, что для того, чтобы отменить военное положение и провести выборы, Зеленский не нужен.
- Экс-главком ВСУ Залужный появится на политическом горизонте?
- 100% появится. Политика это болезнь, заболев которой, остаешься с ней навсегда. Залужный, поверив в себя, а это очевидно по его высказываниям и поведению, точно появится в избирательной кампании. Как и террорист Буданов* и еще килотонн персонажей.
- Но боевые действия продолжатся в ближайшее время?
- Пушки не замолчат, пока у них есть возможность. А потом у ВСУ начнутся плохие истории с обрушением фронта, когда у них закончатся ресурсы. Лучше им было бы договориться сейчас.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
 
ИнтервьювыборыУкраинаЛондонРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампМихаил ПавливВооруженные силы УкраиныУкраина.руКабмин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:42Михаил Павлив: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год
23:36Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира
23:26Благосклонностью США нельзя злоупотреблять. В Белом доме отреагировали на поведение Владимира Зеленского
22:57ООН приостановила помощь некоторым регионам Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США
22:45Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать
21:38Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле
20:47Зеленская неуязвимость
20:45Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась история подразделения "Анна Киевская"
20:20Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы
20:15Легкая паника в Европе: эксперт рассказал, что будет, если Трамп прекратит поставки оружия на Украину
20:00Добыча редкоземельных металлов и алюминия: Зубец рассказал, какие выгоды получат Россия и США
20:00Истощение противника: историк о том, смогут ли ВСУ сократить линию фронта и уплотнить боевые порядки
19:46Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник"
19:45Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны
19:30"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина"
19:15Фененко: США втянут Францию и Британию в военную авантюру на Украине, чтобы потом "отойти в сторонку"
18:47Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ
18:03Ничего святого. Итоги 28 февраля на Украине
17:17Американская парадигма: "медовые ловушки" для Трампа от ФБР с интимным подтекстом и встряска Пентагона
16:44Андрей Кортунов: Трамп оставил санкции против РФ как козырь, чтобы получить выгодный ему мир на Украине
Лента новостейМолния