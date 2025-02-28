https://ukraina.ru/20250228/1061417187.html

Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской"

Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской" - 28.02.2025 Украина.ру

Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской"

Чем закончилась печальная история с "Анной Киевской", всем уже хорошо известно. Какое-то количество украинских дезертиров убежало еще во Франции, а после первых же боев бригада развалилась на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-02-28T20:45

2025-02-28T20:45

2025-02-28T20:45

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В Европе сейчас царит легкая паника на тему "А что будет, если завтра Трамп вдруг прекратит поставки оружия на Украину?". Потому что европейцы только по бронетехнике не поставили и трети того, что передали Киеву американцы, отметил он.Администрация [президента США Джо] Байдена в самые последние дни своего пребывания у власти выкатила официальный итог поставок оружия на Украину. В частности, США передали Киеву около 700 БМП (300 "Брэдли" и 400 "Страйкеров") и более 2000 бронетранспортеров семейства М-113", — подчеркнул Копылов.Тут можно вспомнить недавнюю ситуацию с распиаренной бригадой "Анна Киевская", в которой основным бронетранспортером стал снятый с хранения VAB. То есть французы не дали ВСУ ничего нового, отметил он.Чем закончилась печальная история с "Анной Киевской", всем уже хорошо известно. Какое-то количество украинских дезертиров убежало еще во Франции, а после первых же боев бригада развалилась на части, которые якобы где-то еще остались, указал историк.То, что должно было продемонстрировать, что Европа еще что-то может, превратилось в посмешище: как для французов, так и для украинской армии, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Подробно про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061382787.html

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новости, украина, франция, европа, поставки, оружие, вооружения, сша, бронетехника, военная помощь, бригада, дезертирство , всу, украинская армия, сво, спецоперация