Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской"
© соцсети
© соцсети
Чем закончилась печальная история с "Анной Киевской", всем уже хорошо известно. Какое-то количество украинских дезертиров убежало еще во Франции, а после первых же боев бригада развалилась на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
В Европе сейчас царит легкая паника на тему "А что будет, если завтра Трамп вдруг прекратит поставки оружия на Украину?". Потому что европейцы только по бронетехнике не поставили и трети того, что передали Киеву американцы, отметил он.
Тут можно вспомнить недавнюю ситуацию с распиаренной бригадой "Анна Киевская", в которой основным бронетранспортером стал снятый с хранения VAB. То есть французы не дали ВСУ ничего нового, отметил он.
Чем закончилась печальная история с "Анной Киевской", всем уже хорошо известно. Какое-то количество украинских дезертиров убежало еще во Франции, а после первых же боев бригада развалилась на части, которые якобы где-то еще остались, указал историк.
То, что должно было продемонстрировать, что Европа еще что-то может, превратилось в посмешище: как для французов, так и для украинской армии, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Подробно про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
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