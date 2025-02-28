Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской" - 28.02.2025 Украина.ру
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Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской"
Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской" - 28.02.2025 Украина.ру
Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской"
Чем закончилась печальная история с "Анной Киевской", всем уже хорошо известно. Какое-то количество украинских дезертиров убежало еще во Франции, а после первых же боев бригада развалилась на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-02-28T20:45
2025-02-28T20:45
новости
украина
франция
европа
поставки
оружие
вооружения
сша
бронетехника
военная помощь
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В Европе сейчас царит легкая паника на тему "А что будет, если завтра Трамп вдруг прекратит поставки оружия на Украину?". Потому что европейцы только по бронетехнике не поставили и трети того, что передали Киеву американцы, отметил он.Администрация [президента США Джо] Байдена в самые последние дни своего пребывания у власти выкатила официальный итог поставок оружия на Украину. В частности, США передали Киеву около 700 БМП (300 "Брэдли" и 400 "Страйкеров") и более 2000 бронетранспортеров семейства М-113", — подчеркнул Копылов.Тут можно вспомнить недавнюю ситуацию с распиаренной бригадой "Анна Киевская", в которой основным бронетранспортером стал снятый с хранения VAB. То есть французы не дали ВСУ ничего нового, отметил он.Чем закончилась печальная история с "Анной Киевской", всем уже хорошо известно. Какое-то количество украинских дезертиров убежало еще во Франции, а после первых же боев бригада развалилась на части, которые якобы где-то еще остались, указал историк.То, что должно было продемонстрировать, что Европа еще что-то может, превратилось в посмешище: как для французов, так и для украинской армии, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Подробно про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, европа, поставки, оружие, вооружения, сша, бронетехника, военная помощь, бригада, дезертирство , всу, украинская армия, сво, спецоперация
Новости, Украина, Франция, Европа, поставки, оружие, вооружения, США, бронетехника, военная помощь, бригада, дезертирство , ВСУ, украинская армия, СВО, Спецоперация

Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской"

20:45 28.02.2025
 
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Чем закончилась печальная история с "Анной Киевской", всем уже хорошо известно. Какое-то количество украинских дезертиров убежало еще во Франции, а после первых же боев бригада развалилась на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
В Европе сейчас царит легкая паника на тему "А что будет, если завтра Трамп вдруг прекратит поставки оружия на Украину?". Потому что европейцы только по бронетехнике не поставили и трети того, что передали Киеву американцы, отметил он.
Администрация [президента США Джо] Байдена в самые последние дни своего пребывания у власти выкатила официальный итог поставок оружия на Украину. В частности, США передали Киеву около 700 БМП (300 "Брэдли" и 400 "Страйкеров") и более 2000 бронетранспортеров семейства М-113", — подчеркнул Копылов.
Тут можно вспомнить недавнюю ситуацию с распиаренной бригадой "Анна Киевская", в которой основным бронетранспортером стал снятый с хранения VAB. То есть французы не дали ВСУ ничего нового, отметил он.
Чем закончилась печальная история с "Анной Киевской", всем уже хорошо известно. Какое-то количество украинских дезертиров убежало еще во Франции, а после первых же боев бригада развалилась на части, которые якобы где-то еще остались, указал историк.
То, что должно было продемонстрировать, что Европа еще что-то может, превратилось в посмешище: как для французов, так и для украинской армии, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Подробно про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков
Вчера, 07:00
Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и ВолчанскОсновная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО, считает военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
 
НовостиУкраинаФранцияЕвропапоставкиоружиевооруженияСШАбронетехникавоенная помощьбригададезертирствоВСУукраинская армияСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
20:47Зеленская неуязвимость
20:45Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской"
20:20Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы
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20:00Добыча редкоземельных металлов и алюминия: Зубец рассказал, какие выгоды получат Россия и США
20:00Истощение противника: историк о том, смогут ли ВСУ сократить линию фронта и уплотнить боевые порядки
19:46Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник"
19:45Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны
19:30"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина"
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