https://ukraina.ru/20250228/1061452329.html

Зеленская неуязвимость

Зеленская неуязвимость - 28.02.2025 Украина.ру

Зеленская неуязвимость

Вряд ли в России найдётся много людей сомневающихся в том, что 9 из 10 представителей украинской политической элиты с удовольствием не просто организовали бы свержение Зеленского, но публично, беспощадно и унизительно расправились бы с ним.

2025-02-28T20:47

2025-02-28T20:47

2025-02-28T20:48

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Вполне возможно, что не только судьба Саддама, аккуратно казнённого американцами, но даже судьба Каддафи, растерзанного толпой, показалась бы Зеленскому недостижимой мечтой.Можно только догадываться как ненавидят Зеленского люди, которых он развлекал за небольшие по их меркам деньги, для которых всегда был и останется мелким криворожским парвеню из обслуги, которого за господский стол не пускали и который внезапно оказался властителем их судеб. Не стоял скромно в сторонке, притворяясь президентом и выполняя указания "достойнейших", а одних раскулачил, других посадил, третьих изгнал из страны, у каждого что-то да отнял. Самые удачливые, которые пока отделались лёгким испугом и небольшой частью состояния, боятся, что до краха режима Зеленский успеет разорить их окончательно, а то и свободы лишить.А генералы, которых он пачками увольнял и увольняет с прибыльной службы, заменяя полковниками, которые ещё пару лет назад были лейтенантами. Им каково! Их обвиняет в коррупции тот, кто не просто крадёт на порядок больше чем они, но ещё и с их маленького гешефта постоянно требует свою долю.И кто всё это делает – клоун, фитюлька, тень человека. Помните как сокрушался городничий, что попал впросак с Хлестаковым. Не потому сокрушался, что его объегорили, а потому, что его, матёрого афериста, объегорил какой-то мелкий жулик, совсем ему не ровня. Попадись Иван Александрович Антону Антоновичу после разоблачения, уж Сквозник-Дмухановский над ним бы покуражился. Да куда там, лучших лошадей дали – не догонишь.Зеленский, в отличие от укатившего в неведомую даль Хлестакова, в пределах досягаемости. Легитимирующая украинских президентов американская администрация к нему относится прохладно и, если с ним произойдёт какая-нибудь трагическая неприятность, плакать не будет, сердиться тоже.Европейцы озабочены собственным спасением от возглавляемого Трапом правого поворота, у них нет ни сил, ни желания, ни возможности вмешиваться в украинскую междоусобную борьбу, тем более постфактум (когда переворот уже свершился) и, как там спрашивал Иа у Пятачка: "Вот эта тряпочка и есть мой шарик?" - "Вот эти кровавые лоскутки и есть президент Украины?"Путин даже не скрывает, что Россия готова работать с любой разумной альтернативой Зеленскому. Москва уж так прозрачно намекает на необходимость замены клоуна, что прозрачнее будет только официальное рекламное объявление о кремлёвском кастинге на роль президента Украины.Но никто Зеленского не трогает. Даже Порошенко против выборов выступает, а уж он-то больше всех мечтает вытеснить Зеленского из президентского кресла, которое считает своим по праву.И народ клянёт власть, но ни на какие майданы не выходит. Даже получая оружие в руки вчерашние "уклонисты" безропотно отправляются умирать, но не поворачивают его против Зеленского.Что случилось? Что такое? Безоружные придурки из "небесной сотни" погибли от пуль собственных соратников, но они-то думали (были уверенны), что в них стреляет "Беркут", видели, как падают мёртвыми их товарищи, но всё равно упорно лезли вперёд. Необученные, неподготовленные, ещё вчера не желавшие воевать, сугубо гражданские, равнодушные к бандеровской идеологии люди, по свидетельству наших бойцов на фронте, вместо того чтобы сдаться и сохранить себе жизнь, до последнего патрона отстреливаются.Если у них хватает смелости или глупости отстреливаться от русской армии, то должно бы хватить и со своими заградотрядами в перестрелку вступить. До Москвы-то они точно живыми не дойдут, а взять Киев и спасти себе жизнь у них шанс есть.Думаю, что не свергают они всеми ненавидимого Зеленского потому, что "а зачем?" Политическая элита, при всей своей глупости, доведшей её до майданов и близящейся потери страны, понимает (провели консультации и им объяснили), что украинским президентам осталось президентствовать недолго и последний ответит за всё и за всех. Остальным, может тоже придётся несладко, но последнему хуже всех. В конце концов, почти все генерал-фельдмаршалы Рейха (кроме Листа), после войны сидели в тюрьмах (кто несколько лет, а кто и более десятилетия, Клейст вообще в тюрьме умер), но никто из них не завидовал Кейтелю – единственному из фельдмаршалов, повешенному по приговору суда союзников в Нюрнберге.Вот и получается, что элитарии с весом и связями, которые реально могут организовать антизеленский путч, не видят в нём смысла, так как им никто не даёт гарантии, что они после заключения мира останутся у власти и смогут дальше доить уже не Украину (Украина больше не дойная, с неё можно только шкуру снять да рога с копытами продать), а новых иностранных хозяев Украины (хоть Москву, хоть Вашингтон, хоть даже Преторию, лишь бы платили и не спрашивали куда деньги деваются). Свергать же Зеленского, чтобы сесть в тюрьму, оказаться под следствием, или всю жизнь прятаться, они смысла не видят.Разного рода дикие активисты, мечтающие захватить власть, навести порядок и выиграть у России войну, потому и предаются этим мечтам, что совершенно неадекватны, а уровень их IQ определяется отрицательными числами. У них ни авторитета, ни поддержки и с их потешными бунтами Зеленский легко справляется – кого в тылу убьёт, кого на фронт пошлёт, а кого в тюрьму посадит.Скажете, что есть же народ, причём вооружённый народ, что ж народ-то не прихлопнет банду в зелёных пижамах и не избавится от уничтожающей его войны? А народ уверен, что Зеленский всё делает правильно. России уступить нельзя. Почему нельзя они не знают, даже не задумываются над этим, просто знают, что нельзя. Так же, как русскоязычное большинство "знает", что говорить по-русски в публичных местах – зрада и возмущается теми, кто себе это позволяет. Почему плохо говорить на родном языке они не задумываются, просто "знают", что плохо – его, ведь объявили "языком агрессора" задолго до СВО, так что к "зрадности" русского привыкли, как к "заветной скамье у ворот".Конечно, каждому не хочется, чтобы ТЦК поймало его, но всех остальных поймать и отправить на фронт необходимо, а если не повезёт ему конкретно, значит такая судьба.Зеленский ворует? Так они бы и сами воровали на его месте. Они не представляют себе, как это быть начальником и не воровать. "Нацарював соби корову та й втик" - национальная идея – великая украинская мечта, похлеще американской.Так зачем же свергать Зеленского? Ведь следующий наверняка будет воровать больше, а воевать хуже.Говорят на Украине есть антибандеровское подполье. Конечно есть. Подполье даже в Рейхе было. Все знают почему оно не свергло Гитлера? Правильно: слишком был "Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа". "Народ не с нами, народ против нас", - могут процитировать штабс-капитана Мышлаевского украинские подпольщики как могло и антигитлеровкое подполье в Рейхе.Одесситы "на глазок" оценивая соотношение пророссисйских (не готовых бороться, а просто ждущих Россию) и Россию не ждущих (не обязательно враждебно настроенных, просто равнодушных) пишут мне, что пророссийских в городе хорошо если 40% осталось. Это в русской Одессе, где до сих пор украинский язык на улице – экзотика. В давно оккупированном бандеровцами Киеве, хорошо если ждущих Россию осталось 10-15%. Люди жалуются, что поговорить не с кем, кроме самых близких родственников. Да и с близкими родственниками не всем повезло. В сельской местности равнодушных больше, а ждущих меньше, так по стране хорошо, если процентов 20-25 ждёт Россию.Остальные 75-80% если на кого и готовы поменять Зеленского, то на ещё худшего Зеленского, Кстати, эти числа коррелируют с теми 73% (от пришедших на выборы), которые, в своё время за Зеленского проголосовали во втором туре. Проголосовали за него как раз те, кому он обещал мир "на украинских условиях" - до сих пор слово своё держит, на неукраинских условиях на мир не соглашается. Так за что же им его свергать?Смейтесь над ними, не смейтесь, а они будут и дальше исправно прятаться от ТЦК, но, когда поймают, столь же исправно фаталистично пойдут умирать за Зеленского. Одна надежда – что клоун окончательно потеряет остатки адекватности, покусает Трампа и тот прикажет Стармеру усыпить опасную зверушку. В противном случае у Зеленского есть все шансы увидеть последнего украинца.О том, каковы результаты первого месяца правления Трампа в США - в статье Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?"

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мнения, россия, украина, москва, владимир зеленский, каддафи, владимир путин, беркут