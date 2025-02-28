https://ukraina.ru/20250228/1061417018.html

Легкая паника в Европе: эксперт рассказал, что будет, если Трамп прекратит поставки оружия на Украину

Легкая паника в Европе: эксперт рассказал, что будет, если Трамп прекратит поставки оружия на Украину - 28.02.2025 Украина.ру

Легкая паника в Европе: эксперт рассказал, что будет, если Трамп прекратит поставки оружия на Украину

Администрация Байдена в самые последние дни своего пребывания у власти передала Киеву около 700 БМП и более 2000 БТР семейства М-113. При этом европейцы только по бронетехнике не поставили и трети того, что передали Киеву американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-02-28T20:15

2025-02-28T20:15

2025-02-28T20:15

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Неизвестно, что ждет ВСУ, если завтра Киеву перекроют "американский краник", сказал эксперт. Компенсировать отсутствии техники людьми и отсутствие людей техникой украинские военные уже не могут, добавил он."Администрация [президента США Джо] Байдена в самые последние дни своего пребывания у власти выкатила официальный итог поставок оружия на Украину. В частности, США передали Киеву около 700 БМП (300 "Брэдли" и 400 "Страйкеров") и более 2000 бронетранспортеров семейства М-113", — подчеркнул Копылов.Сможет прямо сейчас столько же поставить Европа? Только если до конца разденет собственные вооруженные силы, указал историк.Именно по этой причине в Европе сейчас легкая паника на тему "А что будет, если завтра Трамп вдруг прекратит поставки оружия на Украину?". Потому что европейцы только по бронетехнике не поставили и трети того, что передали Киеву американцы, отметил он."Теоретически Европа может договориться с теми же США о том, что она будет выкупать у них ту же американскую технику. Или искать это оружие за бешеные деньги на международных рынках (в той же Южной Корее). Но, опять же, эти поставки будут зависеть от политического решения Вашингтона", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Подробно про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061403131.html

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новости, киев, m2 bradley, бмп, военная техника, поставки, сша, джо байден, европа, оружие, сво, вооружения, ес, украина, бронетехника