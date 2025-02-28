https://ukraina.ru/20250228/1061450359.html

Ничего святого. Итоги 28 февраля на Украине

Ничего святого. Итоги 28 февраля на Украине - 28.02.2025 Украина.ру

Ничего святого. Итоги 28 февраля на Украине

В Кремле прокомментировали покушение Главного управления разведки Минобороны Украины на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

2025-02-28T18:03

2025-02-28T18:03

2025-02-28T18:03

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на попытку украинских спецслужб организовать покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова)."Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это ещё раз подтверждается. Это всё, что можно сказать", — отметил Песков.Военкор, журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин заявил, что покушение — практически библейская история."Покушение на митрополита Тихона - практически библейская история. Убить Митрополита должны были духовные братья, люди с которыми он был близок и скорее всего, даже не предполагал, что его предадут", — отметил он.Стешин также процитировал пресс-релиз ФСБ, в котором указывалось, что митрополита должны были подорвать "во время его нахождения в Сретенском монастыре в жилом помещении"."Я был в этом "жилом помещении" в Сретенском монастыре, в трапезной беседовал с митрополитом. Как журналист помогал ему в одном важном деле. Было это между "русской весной" и СВО. Митрополит тогда окормлял Псковщину. Мало кто знает, что в Пскове больше всего в России архитектурных памятников, древних храмов, внесенных в реестр ЮНЕСКО, как всемирное наследие человечества. Часть храмов требовали срочнейшего ремонта и я вписался, как журналист, в эту проблему. Объездил Псковщину, еще раз встретился там с Митрополитом. Деньги на ремонт нашлись, конечно", — вспомнил Стешин.Военкор также предположил, почему митрополита могли избрать целью в Главном управлении разведки Минобороны Украины."Тихон был крайне сдержан в оценке происходящего на Украине и все равно его не миновала сия чаша. Почему его выбрали целью? Однозначно, из-за слуха о том, что он - "духовник Путина". Всё, других причин не было, кроме личности самого Пастыря. Кто ещё не читал его книгу "Несвятые святые", прочтите эту сильнейшую проповедь Православия для всех. На одном дыхании. В 9 вечера начал, в 5 утра закончил", — указал Стешин.Он также задал вопрос, отчего руководство ГУР МОУ и других украинских спецслужб чувствует себя так вольготно."Мне неприятно и непонятно лишь одно. Три года идёт горячая война с Бандерштадтом. И все они себя привольно чувствуют, не пугаются шоколадных конфет, шляются где хотят. От чего так? Это не мой вопрос. Это вопрос от Даши Дугиной, Владлена Татарского. Как минимум. От тех военкоров, за чьими квартирами следили, поджигали и запенивали двери, притаскивали свиные головы к порогу и т.д. От генерала Кириллова. От жертв "Крокуса", от детей с донецкой и горловской "Аллеи Ангелов" Ответа нет. И не будет", — подытожил Стешин.Его коллега — публицист и ведущий Сергей Мардан — задал и другой вопрос."Как известно, американский политический класс (и Трамп не исключение) является чрезвычайно религиозным. Сегодня Трамп посмотрит в глаза человеку, с санкции которого готовилось убийство одного из самых известных иерархов Русской Православной Церкви", — отметил Мардан.Сегодня в США встречаются американский президент Дональд Трамп и Владимир Зеленский."Проявят ли себя консервативные ценности Америки Трампа—Вэнса. Или на русских священников они не распространяются? Это риторический вопрос. Не проявят. Не распространятся", — отметил Мардан.Политолог Марат Баширов подозревает в подготовке не только украинские, но и британские спецслужбы."Одного британцы точно достигли, готовя теракт против митрополита Тихона. На следующей встрече с представителями Трампа мы их спросим: знали ли они о подготовке теракта? Если знали, то почему не предупредили? (Или сообщили данные, которые у нас и так были? Тогда - зачёт). Если не знали, то почему мы должны серьёзно к вам относиться? (Идите подготовьтесь и возвращайтесь, когда поймете, что можете вести переговоры не под влиянием третьих сторон)", — отметил он.Ранее, 28 февраля ФСБ сообщила, что в Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Главным управлением разведки Минобороны Украины."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", — отмечалось в пресс-релизе.По информации спецслужбы, убийство митрополита готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Их завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram."В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве", — рассказали в спецслужбе.Как рассказал задержанный помощник митрополита Попович, взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре."Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников", — отметил Попович.По словам другого фигуранта, Иванковича, первое покушение планировалось в начале января."Была поставлена задача физического уничтожения, покушения на митрополита Крымского Тихона Шевкунова <...> В связи с тем что Денис был задержан, оно не было осуществлено. Поэтому покушение было запланировано на конец февраля", — уточнил клирик.Следствие обнаружило в их телефонах более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России с поддельными документами. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины. При этом на видео были показаны внутренние украинские паспорта.Было возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Задержанных арестовали.

https://ukraina.ru/20250228/1061433121.html

https://ukraina.ru/20250228/1061421139.html

https://ukraina.ru/20250227/1061414324.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, дмитрий стешин, кремль, россия, украина, фсб, гур моу, юнеско