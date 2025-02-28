Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира - 28.02.2025 Украина.ру
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Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира
Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира - 28.02.2025 Украина.ру
Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира
Такого скандала Овальный кабинет и вся Америка в прямом эфире еще не видела никогда.
2025-02-28T23:36
2025-02-28T23:36
эксклюзив
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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Совершенно недопустимое не просто для лидера страны, но и для просто приличного, воспитанного человека, который приехал в гости, не демонстрировал никто. Еще и в присутствии президента США. Фиаско, провал, испанский стыд – такими словами охарактеризовали свои первые реакции как украинские эксперты, так и российский. Мы собрали первые мнения.Украинский журналист Диана ПанченкоЗеленский сорвал МИР. Каждый украинский военный. Каждая мать. Каждая жена и каждый сын. Все сегодня лишились надежды на мир. Ее забрал не Путин. Зеленский лишил Украину надежды.Украинский политический аналитик Алексей ПаничА теперь два серьезных вывода о ситуации на данный момент. 1. Украина может гордиться собой: не каждой стране мира удается стать костью в горле сразу у двух мировых супердержав. Судьба трагична, но в историческом плане уникальна. 2. Зеленскому устроили заранее заготовленную ловушку. Он реагировал так, как он может: то есть не как умный и опытный политик (каким он не является), а как пацанчик из Кривого Рога с определенными представлениями о морали и справедливости. Поэтому его реакция была правильной по существу, но хреновой по форме. Он сам раздал Трампу и Венсу несколько козырей по ходу ссоры; когда говорил, говорил неудачно, а когда надо было сказать несколько слов, сидеть и молчать. Не та у него весовая категория (в плане интеллекта), чтобы достойно выстоять в таком поединке. Но на должности президента мы "имеем то, что имеем".Политический аналитик Олег ПостернакПерепалке Зеленского и Трампа, полагаю, нет аналогов в истории публичной дипломатии. Она будет иметь последствия для электорального восприятия Зеленского. Серьезные последствия. Сейчас вы разбежитесь по нарративным уголкам: одни скажут – "наш молодец, наваливший базу", другие - "Зеленскому надо быть сдержаннее и держать себя в руках". Одно успокаивает. Трамп отходчивый. Когда-то Ди Вэнс назвал его идиотом, так Трамп простил его и сделал еще вице-президентом.Украинский международный журналист Максим СаваневскийВсё это досадно, но, по крайней мере, теперь все прозрачно и четко. Трамп с Вэнсом целенаправленно шли на то, чтобы унизить президента Украины. В принципе им это не удалось.И надо отдать должное Зеленскому. Это позорная ситуация для Америки. Такого Овальный кабинет никогда до сих пор не видел. Трамп с Вэнсом выглядели как два пацана где-то в подворотне, пытающихся спровоцировать драку. Не знаю, подпишут ли они что-нибудь сегодня. Но никакого мирного соглашения не будет.Сегодняшний спектакль, разыгранный в Овальном кабинете – это попытка не только унизить Зеленского, но и продемонстрировать недоговороспособность Украины. И повесить на нее всех собак относительно мирного соглашения, которое не состоялось. Ну и отношение к США, конечно, в Украине резко ухудшится. Потому что такое обращение с президентом нашей страны (даже если мы по-разному к нему относимся, но это наш президент), это попытка унизить и саму Украину. Upd: Ну а вот и заявление Трампа. Так да. Все повесили на Зеленского.Украинский политик Виктория ВойцицкаяНикакие deals (сделки), вроде редкоземельных минералов, уже не спасут ситуацию – "горшки" окончательно побили и еще публично, когда весь мир смотрел, следя за каждым словом, жестом, мимикой. Можно иметь тысячу контраргументов относительно позиций, озвученных нашими партнерами. Но выражать несогласие стоило бы, прежде всего, в уважительной к Украине и лично к себя форме - вроде того, что мы видели во время визитов в США премьера Великобритании и президента Франции. Должна быть форма "with all due respect" - "со всем с должным уважением". Теперь важно удержать единство и сплоченность среди ключевых наших европейских партнеров. И пусть они ведут вместо нас переговоры с Трампом на этом этапе. Опыт и взвешенность европейских политиков все еще может спасти ситуацию. Обидно, что команда нашего президента не подготовила его должным образом – и с точки зрения нарративов, и с точки зрения эмоциональной стойкости. Сегодняшний раунд проигран. Отношения с командой Трампа и Зеленского разрушены. Сможет ли эта команда переговорщиков добиться успехов с Трампом – очень маловероятно. Что делать власти?Написала выше.Но и этого уже будет мало для Трампа. Он не простит disrespectful attitude/неуважительное отношение.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЗеленского выгнали из Белого дома за хамство. Что дальше?Пожалуй, этот случай — первый в истории, и не только США. Нет смысла пересказывать всю перепалку между Трампом и Зеленским, достаточно сути, которая сводится к словам хозяина Белого дома: "Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо выходите из неё". В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция отменена, члены украинской делегации закрывают лицо со стыда, а западные СМИ стоят на ушах. Естественно, сорвана и сделка по украинским недрам, ради подписания которой Зеленский прилетал в Вашингтон. Здесь надо понимать, что любые сценарии дальнейшего вовлечения США в конфликт на Украине — при живом Зеленском — подразумевали реализацию сделки, дающей им украинские активы. Только в таком случае Вашингтон имел веские — прежде всего, денежные — причины не снижать эскалацию конфликта. Если нет сделки — нет и потенциальной прибыли. Нет прибыли — нет и достаточных причин поддерживать Украину на прежнем уровне, особенно после хамства Зеленского в отношении Трампа в Овальном кабинете. Но вместо обсуждения сделки Зеленский требовал от США гарантий, денег и оружия, да ещё угрожал в духе "Сейчас вы не чувствуете проблем, потому что у вас есть "красивый океан". Но вы почувствуете их в будущем". И в целом вёл себя так, что Трамп даже начал его передразнивать. Никакой мир Зеленскому не нужен, сделал вывод президент США. Значит ли это, что конфликт на Украине исчерпан? Нет. У Киева имеется достаточно денег от Европы и из ранее перечисленных траншей, чтобы продолжать войну ещё как минимум полгода. На нехватку оружия ему тоже жаловаться не приходится. Так что, вполне может быть, в этом и состоял план Киева и глобалистов: война продолжается, Трамп проявляет себя несговорчивым, а Украина во главе с Зеленским выглядит гордой и несгибаемой.План с расчётом на то, что в последующие несколько месяцев что-нибудь да поменяется в нужную глобалистам сторону. Тем более, что и сделка пока не отменена — всего лишь не подписана. Трамп ведь добавил, что Зеленский "может вернуться, когда будет готов к диалогу о мире".Скорее всего, давление США на Киев сейчас усилится — этого требует логика обстоятельств. Весь вопрос в том, какими инструментами оно будет осуществляться. Вряд ли речь идёт о санкциях против руководства Украины или отключении Starlink — это было бы слишком явно. А вот вдумчивое расследование эффективности использования американских денег киевским режимом будет очень хорошим вариантом. Здесь степень давления легко контролировать: чем выше будет статус уличённых в коррупции украинских чиновников, тем меньше у Зеленского останется времени, чтобы найти приличный костюм и снова прибыть в Вашингтон. Что это означает для России? То же, что и раньше. Наши отношения с США не сводятся к одной Украине, нас интересует общемировая архитектура безопасности с учётом наших национальных интересов. Однако стоит подчеркнуть: степень уважения, которое по отношению к России проявляют США, зависит не от демаршей Зеленского, а от нашей силы и достижений на поле боя.
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Виктория Титова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Эксклюзив, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира

23:36 28.02.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Такого скандала Овальный кабинет и вся Америка в прямом эфире еще не видела никогда.
Совершенно недопустимое не просто для лидера страны, но и для просто приличного, воспитанного человека, который приехал в гости, не демонстрировал никто. Еще и в присутствии президента США. Фиаско, провал, испанский стыд – такими словами охарактеризовали свои первые реакции как украинские эксперты, так и российский. Мы собрали первые мнения.
Украинский журналист Диана Панченко
Зеленский сорвал МИР. Каждый украинский военный. Каждая мать. Каждая жена и каждый сын. Все сегодня лишились надежды на мир. Ее забрал не Путин. Зеленский лишил Украину надежды.
Украинский политический аналитик Алексей Панич
А теперь два серьезных вывода о ситуации на данный момент.
1. Украина может гордиться собой: не каждой стране мира удается стать костью в горле сразу у двух мировых супердержав. Судьба трагична, но в историческом плане уникальна.
2. Зеленскому устроили заранее заготовленную ловушку. Он реагировал так, как он может: то есть не как умный и опытный политик (каким он не является), а как пацанчик из Кривого Рога с определенными представлениями о морали и справедливости. Поэтому его реакция была правильной по существу, но хреновой по форме. Он сам раздал Трампу и Венсу несколько козырей по ходу ссоры; когда говорил, говорил неудачно, а когда надо было сказать несколько слов, сидеть и молчать. Не та у него весовая категория (в плане интеллекта), чтобы достойно выстоять в таком поединке. Но на должности президента мы "имеем то, что имеем".
Политический аналитик Олег Постернак
Перепалке Зеленского и Трампа, полагаю, нет аналогов в истории публичной дипломатии. Она будет иметь последствия для электорального восприятия Зеленского. Серьезные последствия. Сейчас вы разбежитесь по нарративным уголкам: одни скажут – "наш молодец, наваливший базу", другие - "Зеленскому надо быть сдержаннее и держать себя в руках".
Одно успокаивает. Трамп отходчивый. Когда-то Ди Вэнс назвал его идиотом, так Трамп простил его и сделал еще вице-президентом.
Украинский международный журналист Максим Саваневский
Всё это досадно, но, по крайней мере, теперь все прозрачно и четко.
Трамп с Вэнсом целенаправленно шли на то, чтобы унизить президента Украины. В принципе им это не удалось.
И надо отдать должное Зеленскому. Это позорная ситуация для Америки. Такого Овальный кабинет никогда до сих пор не видел. Трамп с Вэнсом выглядели как два пацана где-то в подворотне, пытающихся спровоцировать драку. Не знаю, подпишут ли они что-нибудь сегодня. Но никакого мирного соглашения не будет.
Сегодняшний спектакль, разыгранный в Овальном кабинете – это попытка не только унизить Зеленского, но и продемонстрировать недоговороспособность Украины. И повесить на нее всех собак относительно мирного соглашения, которое не состоялось. Ну и отношение к США, конечно, в Украине резко ухудшится. Потому что такое обращение с президентом нашей страны (даже если мы по-разному к нему относимся, но это наш президент), это попытка унизить и саму Украину.
Upd: Ну а вот и заявление Трампа. Так да. Все повесили на Зеленского.
Украинский политик Виктория Войцицкая
Никакие deals (сделки), вроде редкоземельных минералов, уже не спасут ситуацию – "горшки" окончательно побили и еще публично, когда весь мир смотрел, следя за каждым словом, жестом, мимикой. Можно иметь тысячу контраргументов относительно позиций, озвученных нашими партнерами. Но выражать несогласие стоило бы, прежде всего, в уважительной к Украине и лично к себя форме - вроде того, что мы видели во время визитов в США премьера Великобритании и президента Франции. Должна быть форма "with all due respect" - "со всем с должным уважением".
Теперь важно удержать единство и сплоченность среди ключевых наших европейских партнеров. И пусть они ведут вместо нас переговоры с Трампом на этом этапе. Опыт и взвешенность европейских политиков все еще может спасти ситуацию.
Обидно, что команда нашего президента не подготовила его должным образом – и с точки зрения нарративов, и с точки зрения эмоциональной стойкости. Сегодняшний раунд проигран. Отношения с командой Трампа и Зеленского разрушены. Сможет ли эта команда переговорщиков добиться успехов с Трампом – очень маловероятно. Что делать власти?
Написала выше.Но и этого уже будет мало для Трампа. Он не простит disrespectful attitude/неуважительное отношение.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Зеленского выгнали из Белого дома за хамство. Что дальше?
Пожалуй, этот случай — первый в истории, и не только США. Нет смысла пересказывать всю перепалку между Трампом и Зеленским, достаточно сути, которая сводится к словам хозяина Белого дома: "Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо выходите из неё". В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция отменена, члены украинской делегации закрывают лицо со стыда, а западные СМИ стоят на ушах. Естественно, сорвана и сделка по украинским недрам, ради подписания которой Зеленский прилетал в Вашингтон.
Здесь надо понимать, что любые сценарии дальнейшего вовлечения США в конфликт на Украине — при живом Зеленском — подразумевали реализацию сделки, дающей им украинские активы. Только в таком случае Вашингтон имел веские — прежде всего, денежные — причины не снижать эскалацию конфликта. Если нет сделки — нет и потенциальной прибыли. Нет прибыли — нет и достаточных причин поддерживать Украину на прежнем уровне, особенно после хамства Зеленского в отношении Трампа в Овальном кабинете.
Но вместо обсуждения сделки Зеленский требовал от США гарантий, денег и оружия, да ещё угрожал в духе "Сейчас вы не чувствуете проблем, потому что у вас есть "красивый океан". Но вы почувствуете их в будущем". И в целом вёл себя так, что Трамп даже начал его передразнивать.
Никакой мир Зеленскому не нужен, сделал вывод президент США. Значит ли это, что конфликт на Украине исчерпан? Нет. У Киева имеется достаточно денег от Европы и из ранее перечисленных траншей, чтобы продолжать войну ещё как минимум полгода. На нехватку оружия ему тоже жаловаться не приходится. Так что, вполне может быть, в этом и состоял план Киева и глобалистов: война продолжается, Трамп проявляет себя несговорчивым, а Украина во главе с Зеленским выглядит гордой и несгибаемой.
План с расчётом на то, что в последующие несколько месяцев что-нибудь да поменяется в нужную глобалистам сторону. Тем более, что и сделка пока не отменена — всего лишь не подписана. Трамп ведь добавил, что Зеленский "может вернуться, когда будет готов к диалогу о мире".
Скорее всего, давление США на Киев сейчас усилится — этого требует логика обстоятельств. Весь вопрос в том, какими инструментами оно будет осуществляться. Вряд ли речь идёт о санкциях против руководства Украины или отключении Starlink — это было бы слишком явно. А вот вдумчивое расследование эффективности использования американских денег киевским режимом будет очень хорошим вариантом. Здесь степень давления легко контролировать: чем выше будет статус уличённых в коррупции украинских чиновников, тем меньше у Зеленского останется времени, чтобы найти приличный костюм и снова прибыть в Вашингтон.
Что это означает для России? То же, что и раньше. Наши отношения с США не сводятся к одной Украине, нас интересует общемировая архитектура безопасности с учётом наших национальных интересов. Однако стоит подчеркнуть: степень уважения, которое по отношению к России проявляют США, зависит не от демаршей Зеленского, а от нашей силы и достижений на поле боя.
 
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23:36Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира
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