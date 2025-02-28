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Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира

Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира - 28.02.2025 Украина.ру

Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира

Такого скандала Овальный кабинет и вся Америка в прямом эфире еще не видела никогда.

2025-02-28T23:36

2025-02-28T23:36

2025-02-28T23:36

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Совершенно недопустимое не просто для лидера страны, но и для просто приличного, воспитанного человека, который приехал в гости, не демонстрировал никто. Еще и в присутствии президента США. Фиаско, провал, испанский стыд – такими словами охарактеризовали свои первые реакции как украинские эксперты, так и российский. Мы собрали первые мнения.Украинский журналист Диана ПанченкоЗеленский сорвал МИР. Каждый украинский военный. Каждая мать. Каждая жена и каждый сын. Все сегодня лишились надежды на мир. Ее забрал не Путин. Зеленский лишил Украину надежды.Украинский политический аналитик Алексей ПаничА теперь два серьезных вывода о ситуации на данный момент. 1. Украина может гордиться собой: не каждой стране мира удается стать костью в горле сразу у двух мировых супердержав. Судьба трагична, но в историческом плане уникальна. 2. Зеленскому устроили заранее заготовленную ловушку. Он реагировал так, как он может: то есть не как умный и опытный политик (каким он не является), а как пацанчик из Кривого Рога с определенными представлениями о морали и справедливости. Поэтому его реакция была правильной по существу, но хреновой по форме. Он сам раздал Трампу и Венсу несколько козырей по ходу ссоры; когда говорил, говорил неудачно, а когда надо было сказать несколько слов, сидеть и молчать. Не та у него весовая категория (в плане интеллекта), чтобы достойно выстоять в таком поединке. Но на должности президента мы "имеем то, что имеем".Политический аналитик Олег ПостернакПерепалке Зеленского и Трампа, полагаю, нет аналогов в истории публичной дипломатии. Она будет иметь последствия для электорального восприятия Зеленского. Серьезные последствия. Сейчас вы разбежитесь по нарративным уголкам: одни скажут – "наш молодец, наваливший базу", другие - "Зеленскому надо быть сдержаннее и держать себя в руках". Одно успокаивает. Трамп отходчивый. Когда-то Ди Вэнс назвал его идиотом, так Трамп простил его и сделал еще вице-президентом.Украинский международный журналист Максим СаваневскийВсё это досадно, но, по крайней мере, теперь все прозрачно и четко. Трамп с Вэнсом целенаправленно шли на то, чтобы унизить президента Украины. В принципе им это не удалось.И надо отдать должное Зеленскому. Это позорная ситуация для Америки. Такого Овальный кабинет никогда до сих пор не видел. Трамп с Вэнсом выглядели как два пацана где-то в подворотне, пытающихся спровоцировать драку. Не знаю, подпишут ли они что-нибудь сегодня. Но никакого мирного соглашения не будет.Сегодняшний спектакль, разыгранный в Овальном кабинете – это попытка не только унизить Зеленского, но и продемонстрировать недоговороспособность Украины. И повесить на нее всех собак относительно мирного соглашения, которое не состоялось. Ну и отношение к США, конечно, в Украине резко ухудшится. Потому что такое обращение с президентом нашей страны (даже если мы по-разному к нему относимся, но это наш президент), это попытка унизить и саму Украину. Upd: Ну а вот и заявление Трампа. Так да. Все повесили на Зеленского.Украинский политик Виктория ВойцицкаяНикакие deals (сделки), вроде редкоземельных минералов, уже не спасут ситуацию – "горшки" окончательно побили и еще публично, когда весь мир смотрел, следя за каждым словом, жестом, мимикой. Можно иметь тысячу контраргументов относительно позиций, озвученных нашими партнерами. Но выражать несогласие стоило бы, прежде всего, в уважительной к Украине и лично к себя форме - вроде того, что мы видели во время визитов в США премьера Великобритании и президента Франции. Должна быть форма "with all due respect" - "со всем с должным уважением". Теперь важно удержать единство и сплоченность среди ключевых наших европейских партнеров. И пусть они ведут вместо нас переговоры с Трампом на этом этапе. Опыт и взвешенность европейских политиков все еще может спасти ситуацию. Обидно, что команда нашего президента не подготовила его должным образом – и с точки зрения нарративов, и с точки зрения эмоциональной стойкости. Сегодняшний раунд проигран. Отношения с командой Трампа и Зеленского разрушены. Сможет ли эта команда переговорщиков добиться успехов с Трампом – очень маловероятно. Что делать власти?Написала выше.Но и этого уже будет мало для Трампа. Он не простит disrespectful attitude/неуважительное отношение.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЗеленского выгнали из Белого дома за хамство. Что дальше?Пожалуй, этот случай — первый в истории, и не только США. Нет смысла пересказывать всю перепалку между Трампом и Зеленским, достаточно сути, которая сводится к словам хозяина Белого дома: "Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо выходите из неё". В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция отменена, члены украинской делегации закрывают лицо со стыда, а западные СМИ стоят на ушах. Естественно, сорвана и сделка по украинским недрам, ради подписания которой Зеленский прилетал в Вашингтон. Здесь надо понимать, что любые сценарии дальнейшего вовлечения США в конфликт на Украине — при живом Зеленском — подразумевали реализацию сделки, дающей им украинские активы. Только в таком случае Вашингтон имел веские — прежде всего, денежные — причины не снижать эскалацию конфликта. Если нет сделки — нет и потенциальной прибыли. Нет прибыли — нет и достаточных причин поддерживать Украину на прежнем уровне, особенно после хамства Зеленского в отношении Трампа в Овальном кабинете. Но вместо обсуждения сделки Зеленский требовал от США гарантий, денег и оружия, да ещё угрожал в духе "Сейчас вы не чувствуете проблем, потому что у вас есть "красивый океан". Но вы почувствуете их в будущем". И в целом вёл себя так, что Трамп даже начал его передразнивать. Никакой мир Зеленскому не нужен, сделал вывод президент США. Значит ли это, что конфликт на Украине исчерпан? Нет. У Киева имеется достаточно денег от Европы и из ранее перечисленных траншей, чтобы продолжать войну ещё как минимум полгода. На нехватку оружия ему тоже жаловаться не приходится. Так что, вполне может быть, в этом и состоял план Киева и глобалистов: война продолжается, Трамп проявляет себя несговорчивым, а Украина во главе с Зеленским выглядит гордой и несгибаемой.План с расчётом на то, что в последующие несколько месяцев что-нибудь да поменяется в нужную глобалистам сторону. Тем более, что и сделка пока не отменена — всего лишь не подписана. Трамп ведь добавил, что Зеленский "может вернуться, когда будет готов к диалогу о мире".Скорее всего, давление США на Киев сейчас усилится — этого требует логика обстоятельств. Весь вопрос в том, какими инструментами оно будет осуществляться. Вряд ли речь идёт о санкциях против руководства Украины или отключении Starlink — это было бы слишком явно. А вот вдумчивое расследование эффективности использования американских денег киевским режимом будет очень хорошим вариантом. Здесь степень давления легко контролировать: чем выше будет статус уличённых в коррупции украинских чиновников, тем меньше у Зеленского останется времени, чтобы найти приличный костюм и снова прибыть в Вашингтон. Что это означает для России? То же, что и раньше. Наши отношения с США не сводятся к одной Украине, нас интересует общемировая архитектура безопасности с учётом наших национальных интересов. Однако стоит подчеркнуть: степень уважения, которое по отношению к России проявляют США, зависит не от демаршей Зеленского, а от нашей силы и достижений на поле боя.

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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эксклюзив, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин